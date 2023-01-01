Решаем ошибку ORA-00979 в SQL: правильное использование GROUP BY

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #GROUP BY и агрегации  
Быстрый ответ

Для избежания ошибки ORA-00979 необходимо включить в секцию GROUP BY запроса каждый столбец из SELECT, к которому не применяются агрегатные функции такие как SUM, COUNT и другие. Исправим запрос корректно:

-- Некорректный вариант: все равно что подать огурцы вместо греческого салата
SELECT col1, col2, SUM(col3) FROM your_table GROUP BY col1;

-- Корректный вариант: в нашем греческом салате теперь есть маслины!
SELECT col1, col2, SUM(col3) FROM your_table GROUP BY col1, col2;

Важные принципы:

  • Каждый столбец из секции SELECT должен соответствовать элементу в GROUP BY.
  • Агрегатные функции используются для столбцов, которые не участвуют в группировке.

Тщательный анализ ошибки "не является выражением GROUP BY" поможет вам лучше оптимизировать ваши запросы и избежать двусмысленности или неправильной интерпретации данных при работе с GROUP BY.

От ошибки к познанию: Подробное руководство

Особенности использования агрегирующих функций: все столбцы GROUP BY

Включение в GROUP BY всех столбцов, которые не подвергаются агрегации, можно сравнить с рассылкой личных приглашений VIP-персонам, что гарантирует их участие в формировании окончательной таблицы. Пропуск столбца может привести к несогласованности и неожиданным результатам.

Сочетание GROUP BY с ORDER BY

Когда GROUP BY используется вместе с ORDER BY, важно обеспечить их гармоничную работу. ORDER BY должен соответствовать полям, указанным в GROUP BY, иначе порядок вывода данных может быть непонятен.

Манипуляции со сложными структурами объединений и фильтраций

Сложные запросы с соединениями и подзапросами создают лабиринты из таблиц. В таких случаях алиасы становятся маяком в темноте, придают ясность и предотвращают ошибку ORA-00979.

-- Таблицы Сотрудники и Отделы объединяются (это JOIN)
SELECT e.name, d.department_name, COUNT(*)
FROM employees e JOIN departments d ON e.department_id = d.department_id
GROUP BY e.name, d.department_name;

В этом примере алиасы (e для сотрудников и d для отделов) упрощают чтение запроса, как очки помогают человеку с плохим зрением.

Математический трюк с добавлением нуля

Если требуется включить столбец без группировки, можно использовать трюк, добавив к нему ноль:

SELECT col1, MAX(col2 + 0) as col2, SUM(col3)
FROM your_table
GROUP BY col1;

Однако следует помнить, что подобные ухищрения, хотя и привлекательные, необходимо использовать осторожно, поскольку они могут замедлить выполнение запроса или запутать коллег, которые будут гадать о цели таких действий. Это может стать препятствием для тех, кто будет заниматься кодом после вас.

О невключении негруппируемых столбцов в SELECT

Золотое правило: не включайте в SELECT столбцы без агрегации, если они не указаны в GROUP BY. Соблюдение этого правила поможет избежать ошибки ORA-00979.

Визуализация

Визуальное представление ошибки ORA-00979 можно сравнить с вечером стендап-комедии:

Организация вечера стендапа (🎤) с несколькими участниками:

| Комик (столбец) | На сцене?     |
|----------------------|---------------|
| 🎤 №1: Джим             | 🌟 Да          |
| 🎤 №2: Лиза             | 🚫 Нет         |
| 🎤 №3: Боб              | 🌟 Да          |

Только участники, вышедшие на сцену, могут удивить публику:

Реакция зрителей: [🎤 №1: ХАХА, 🎤 №2: Кто это?, 🎤 №3: БРАВО]

Этот образ иллюстрирует, что для успешного выступления (т.е. правильных результатов), каждый комик (столбец), анонсированный в программе (в SELECT), должен быть включён в сценарий (т.е. в GROUP BY).

Полезные материалы

  1. SELECT – Официальная документация Oracle — Источник официальных руководств по использованию GROUP BY в Oracle.
  2. Актуальные вопросы по 'ora-00979' – Stack Overflow — Кладезь знаний, где сообщество обменивается опытом решения проблем, связанных с ошибкой ORA-00979.
  3. Tech on the Net – Oracle / PLSQL: Клауза GROUP BY — Ресурс, который можно сравнить с "Путеводителем по Oracle", только для изучения GROUP BY.
  4. SQL Shack – Учим SQL: Клауза GROUP BY — Привидения ошибок SQL возвращаются, чтобы напомнить вам о распространенных ошибках с GROUP BY и о том, что без понимания вы рискуете их повторить.
  5. SQL Authority – SQL SERVER – Как клауза GROUP BY влияет на выборку в SELECT — Глубокий разбор того, как GROUP BY влияет на результаты в SQL Server, выводы из которого также актуальны в контексте Oracle.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

