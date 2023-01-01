Решаем ошибку ORA-00979 в SQL: правильное использование GROUP BY#SQL для аналитиков #Основы SQL #GROUP BY и агрегации
Быстрый ответ
Для избежания ошибки
ORA-00979 необходимо включить в секцию
GROUP BY запроса каждый столбец из
SELECT, к которому не применяются агрегатные функции такие как
SUM,
COUNT и другие. Исправим запрос корректно:
-- Некорректный вариант: все равно что подать огурцы вместо греческого салата
SELECT col1, col2, SUM(col3) FROM your_table GROUP BY col1;
-- Корректный вариант: в нашем греческом салате теперь есть маслины!
SELECT col1, col2, SUM(col3) FROM your_table GROUP BY col1, col2;
Важные принципы:
- Каждый столбец из секции
SELECTдолжен соответствовать элементу в
GROUP BY.
- Агрегатные функции используются для столбцов, которые не участвуют в группировке.
Тщательный анализ ошибки "не является выражением GROUP BY" поможет вам лучше оптимизировать ваши запросы и избежать двусмысленности или неправильной интерпретации данных при работе с
GROUP BY.
От ошибки к познанию: Подробное руководство
Особенности использования агрегирующих функций: все столбцы
GROUP BY
Включение в
GROUP BY всех столбцов, которые не подвергаются агрегации, можно сравнить с рассылкой личных приглашений VIP-персонам, что гарантирует их участие в формировании окончательной таблицы. Пропуск столбца может привести к несогласованности и неожиданным результатам.
Сочетание
GROUP BY с
ORDER BY
Когда
GROUP BY используется вместе с
ORDER BY, важно обеспечить их гармоничную работу.
ORDER BY должен соответствовать полям, указанным в
GROUP BY, иначе порядок вывода данных может быть непонятен.
Манипуляции со сложными структурами объединений и фильтраций
Сложные запросы с соединениями и подзапросами создают лабиринты из таблиц. В таких случаях алиасы становятся маяком в темноте, придают ясность и предотвращают ошибку ORA-00979.
-- Таблицы Сотрудники и Отделы объединяются (это JOIN)
SELECT e.name, d.department_name, COUNT(*)
FROM employees e JOIN departments d ON e.department_id = d.department_id
GROUP BY e.name, d.department_name;
В этом примере алиасы (e для сотрудников и d для отделов) упрощают чтение запроса, как очки помогают человеку с плохим зрением.
Математический трюк с добавлением нуля
Если требуется включить столбец без группировки, можно использовать трюк, добавив к нему ноль:
SELECT col1, MAX(col2 + 0) as col2, SUM(col3)
FROM your_table
GROUP BY col1;
Однако следует помнить, что подобные ухищрения, хотя и привлекательные, необходимо использовать осторожно, поскольку они могут замедлить выполнение запроса или запутать коллег, которые будут гадать о цели таких действий. Это может стать препятствием для тех, кто будет заниматься кодом после вас.
О невключении негруппируемых столбцов в SELECT
Золотое правило: не включайте в
SELECT столбцы без агрегации, если они не указаны в
GROUP BY. Соблюдение этого правила поможет избежать ошибки ORA-00979.
Визуализация
Визуальное представление ошибки ORA-00979 можно сравнить с вечером стендап-комедии:
Организация вечера стендапа (🎤) с несколькими участниками:
| Комик (столбец) | На сцене? |
|----------------------|---------------|
| 🎤 №1: Джим | 🌟 Да |
| 🎤 №2: Лиза | 🚫 Нет |
| 🎤 №3: Боб | 🌟 Да |
Только участники, вышедшие на сцену, могут удивить публику:
Реакция зрителей: [🎤 №1: ХАХА, 🎤 №2: Кто это?, 🎤 №3: БРАВО]
Этот образ иллюстрирует, что для успешного выступления (т.е. правильных результатов), каждый комик (столбец), анонсированный в программе (в SELECT), должен быть включён в сценарий (т.е. в
GROUP BY).
Виктор Ермаков
SQL-разработчик