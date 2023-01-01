logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Решаем ошибку ORA-00933: правильное использование JOIN в Oracle SQL
Перейти

Решаем ошибку ORA-00933: правильное использование JOIN в Oracle SQL

#Разное  
Быстрый ответ

Если вы столкнулись с ошибкой ORA-00933, Вам следует перепроверить синтаксис SQL-команды. В Oracle рекомендуется использовать ROWNUM взамен LIMIT. Вот как это реализуется:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM (SELECT * FROM сотрудники) WHERE ROWNUM <= 10; -- Нужно выбрать 10 сотрудников? Вот как.

Будьте внимательны к лишним точкам с запятой и избавьтесь от них для корректного синтаксиса Oracle.

Распространённые ошибки и способы их исправления

Лишние точки с запятой: меньше значит больше

Точка с запятой — это своего рода сигнал окончания SQL-команды. Oracle выдаёт ошибку ORA-00933, если встречает неуместные точки с запятой в запросе.

SQL
Скопировать код
SELECT столбец FROM таблица; WHERE условие; -- Неожиданная точка с запятой. Это ошибка.
SELECT столбец FROM таблица WHERE условие;  -- Oracle доволен ✅

Особенности структурирования запросов в Oracle

Oracle предпочитает подзапросы и inline views вместо прямого использования JOIN.

SQL
Скопировать код
UPDATE (SELECT e.зарплата, d.бюджет FROM сотрудники e, отделы d WHERE e.id_отдела = d.id) t SET t.зарплата = t.зарплата * 1.1; -- Увеличиваем зарплату в стиле Oracle.

Использование зарезервированных слов и кавычек

Избегайте использование зарезервированных слов Oracle в качестве названий столбцов и учите знаки препинания, чтобы избежать ошибок.

SQL
Скопировать код
UPDATE сотрудники SET "GROUP" = 'Поддержка' WHERE id = 1; -- Слово GROUP в кавычках, так как оно зарезервировано
UPDATE сотрудники SET комментарии = 'Предложение O''Reilly''s' WHERE id = 1; -- Экранирование кавычек в строковых литералах

Избавляемся от ошибки ORA-00933

Точность в наименованиях

Убедитесь в точности написания названий столбцов и таблиц. Ошибка в наименовании может привести к растростворению в Oracle.

Проверка ролей и привилегий

Убедитесь в наличии всех необходимых прав доступа. Даже с правильно написанным запросом без соответствующих привилегий вы не достигнете желаемого результата.

Методичная отладка

Осуществляйте последовательную отладку кода с использованием методов логирования и активного управления ошибками.

Визуализация

Давайте представим процесс выполнения SQL-команд как поездку на поезде:

Markdown
Скопировать код
🚂 Начинаем SQL-путешествие!
| Команда | Путь 🛤️ |
|---------|---------|
| SELECT  | ✅      |
| FROM    | ✅      |
| WHERE   | ✅      |
| ORDER   | 🚧      |

🛑 СТОП: Здесь мы съехали с пути!

Markdown
Скопировать код
Чтобы исправить маршрут:
- Восстановите рельсы 'END' 🛤️ 
- Избавьтесь от лишнего "багажа" 🚃 (ненужных элементов)
- Руководствуйтесь картой запроса

Правильный путь:
✅ SELECT * FROM таблица WHERE условие ORDER BY столбец;

🎉 Поздравляем, мы добрались до SQL-станции! 🏁

Более глубокий контроль

Использование подзапросов с псевдонимами

Назначайте подзапросам псевдонимы для облегчения чтения и понимания запросов.

SQL
Скопировать код
SELECT e.имя, отдел.макс_зарплата FROM сотрудники e, 
(SELECT id_отдела, MAX(зарплата) макс_зарплата FROM сотрудники GROUP BY id_отдела) отдел 
WHERE e.id_отдела = отдел.id_отдела; -- Благодаря псевдонимам, запрос стал легко читаемым.

Особенности Oracle SQL Developer

В среде Oracle SQL Developer играет важную роль использование точек с запятой. Применяйте их правильно, чтобы избежать ошибки ORA-00933.

SQL
Скопировать код
BEGIN
    UPDATE сотрудники SET зарплата = зарплата * 1.05; -- Увеличиваем зарплаты.
    -- Внутри блока PL/SQL точка с запятой не требуется
END;

Знания — сила: использование внешних ресурсов

Не забывайте использовать возможности интернета для поиска разъяснений, обсуждений и рекомендаций по исправлению ошибки ORA-00933.

Полезные материалы

  1. Oracle PLSQL: Ошибка ORA-00933 — Пояснение ошибки ORA-00933 и рекомендации по её исправлению.
  2. Последние вопросы 'ora-00933' – Stack Overflow — Сборник вопросов и ответов, связанных с ошибкой ORA-00933 в SQL.
  3. Справочник по SQL баз данных Oracle — Незаменимый источник информации о SQL в Oracle для детального понимания концепций и синтаксиса.
  4. SQL Tutorial — Полезный ресурс для усовершенствования ваших знаний синтаксиса SQL и избавления от типичных ошибок.
  5. SQL Developer | Oracle — Набор инструментов и ресурсов в Oracle SQL Developer, помогающих эффективно и комфортно работать с SQL-кодом.
Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

