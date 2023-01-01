Решаем ошибку java.sql.SQLException в JDBC и MySQL на Java

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Оповещение java.sql.SQLException указывает на отсутствие драйвера MySQL JDBC. Для устранения данной проблемы следуйте указанным ниже шагам:

Добавьте mysql-connector-java.jar в переменную окружения classpath. Инициализируйте драйвер, используя Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver") . Проверьте корректность строки подключения JDBC: jdbc:mysql://localhost:3306/dbname .

Удостоверьтесь в наличии драйвера и корректности настроек авторизации:

Java Скопировать код // Секрет успешного подключения: драйвер всегда под рукой Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver"); // Подключение установлено! Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/dbname", "user", "bosskey");

На пути к получению водительского удостоверения

Драйвер должен быть в наличии

Если вы используете Eclipse или IntelliJ, убедитесь, что файл драйвера jar присутствует в списке библиотек во вкладке Libraries. Пользователи Maven и Gradle должны обратить внимание на наличие требуемых зависимостей (dependencies) в файлах pom.xml или build.gradle .

Classpath: Как найти драйвер

Classpaths выступает в роли навигационной системы для драйверов JDBC. Как и настоящему водителю необходимо знать маршрут, так и ваша JVM должна применять параметр -cp , чтобы обнаружить jar драйвера, особенно если используется сервер Tomcat или GlassFish.

Мастерство вождения: Обработка ошибок

Исключения ClassNotFoundException и SQLException можно сравнить с нарушением ПДД. Блоки try-catch-finally помогут избегать подобных ошибок или обрабатывать их эффективно.

Визуализация

Markdown Скопировать код 👨‍💼: "Где мой водитель?" Система: "Не обнаружен подходящий драйвер!"

Решение: Если представить ситуацию образно, это похоже на проверку документов водителя:

Markdown Скопировать код Добавьте MySQL Connector (то есть необходимый драйвер) в classpath (то есть в дорожный маршрут).

Жажда скорости: Использование пула соединений

В корпоративных приложениях рекомендуется использовать пул соединений, такой как C3P0 или HikariCP. Это сродни быстрому пит-стопу на гонках, когда автомобиль сразу готов к следующему кругу.

Безопасность на дорогах: Закрытие ресурсов

Для предотвращения загруженности базы данных важно закрывать Connection , Statement и ResultSet в блоке finally или с использованием try-with-resources.

Правила движения данных: Правильное извлечение

Чтение данных из ResultSet можно сравнить с чтением дорожных знаков при вождении: применяйте подходящие методы ( getInt , getString и т.д.), чтобы предотвратить возникновение ошибок, таких как ClassCastException .

Проверка маршрута: Доступность базы данных

Убедитесь, что сервер работает по адресу localhost:3306 . Проверка доступности сервера базы данных это важная часть подготовки – это как проверить, что компьютер включен перед занятиями с базами данных!

