Решаем ошибку "Invalid use 'INSERT' в функции SQL Server"#SQL для аналитиков #Основы SQL #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Для осуществления записывающих операций таких как
INSERT в SQL Server функциях, рекомендуется использовать хранимые процедуры. В функциях, определенных пользователем, недопустимо прямое изменение состояния базы данных. Это нарушает концепцию неизменяемости. Вместо этого используйте хранимые процедуры, как, например:
CREATE PROCEDURE InsertIntoMyTable
AS
INSERT INTO MyTable (Col1, Col2) VALUES ('Data1', 'Data2');
Их можно вызывать так:
EXEC InsertIntoMyTable;
Не забудьте заменить значения
MyTable,
Col1,
Col2,
Data1,
Data2 на данные вашего настоящего случая.
Главное, что стоит запомнить: функции должны возвращать результат, а не изменять данные. Однако они могут временно хранить данные с помощью табличных переменных.
Использование табличных переменных в функциях
Несмотря на ограничения касательно побочных эффектов, есть исключение: табличные переменные можно использовать в SQL функциях для временного хранения данных. Если вам требуется манипулировать данными внутри функции, не меняя при этом состояния базы данных, табличные переменные пригодятся:
CREATE FUNCTION GetTempData()
RETURNS @TempData TABLE (Col1 INT, Col2 INT)
AS
BEGIN
-- Комментарий: загружаем данные во временную таблицу :)
INSERT INTO @TempData (Col1, Col2) VALUES (1, 2);
-- Здесь вполне можно добавить дополнительные операции.
RETURN;
END;
Не удивляйтесь: здесь мы просто временно положили данные в "карман" 🦾 Это абсолютно безопасно — база данных при этом остаётся неизменной.
Различие между функциями и хранимыми процедурами в SQL Server
Хранимые процедуры и функции в SQL Server выполняют разные задачи:
Хранимые процедуры: без ограничений на изменения
Хранимые процедуры подходят для тех операций, которые меняют состояние базы данных. Они имеют возможность:
- Выполнять
INSERT,
UPDATE,
DELETE: они могут изменять данные.
- Использовать временные таблицы — это обеспечивает максимальную гибкость.
- Обеспечивать преимущества в производительности: хранимые процедуры наиболее эффективны при работе с большими объемами данных.
Функции: для безопасного возврата данных
Функции предназначены для безопасного возврата данных, сохраняя целостность базы данных. Они позволяют:
- Возвращать таблицы, скаляры или даже потоки данных.
- Вызываться напрямую в предложениях SELECT или WHERE.
- Гарантировать целостность: даже при возникновении исключений данные остаются неизменными.
Если вам нужно модифицировать данные или работать с большими датасетами, выбирайте процедуры. Для безопасного получения данных используйте функции.
Рекомендации по обработке ошибок
Появление ошибки — идеальный повод для рефакторинга 🚀. Если вы столкнулись с сообщением об ошибке за счет 'неправильного использования оператора с побочным эффектом', предпринимайте следующие действия:
- Определите причину проблемы: это может быть использование
INSERT,
UPDATE,
DELETE.
- Поместите эти операции в хранимые процедуры.
- При необходимости вызывайте хранимую процедуру внутри функции.
Таким образом, вы обеспечите целостность функций и одновременно расширите их функциональность при помощи процедур. И ошибка исчезнет! 💨
Визуализация
Представьте себе ситуацию, что вы находитесь на строительной площадке (🏗️) и разрешено строить стены только днем:
📜: "Днем: Строительство стен разрешено"
Применение
INSERT в функции:
CREATE FUNCTION add_wall() RETURNS void AS $$
BEGIN
INSERT INTO house(walls) VALUES ('Brick Wall'); -- 🚫 Запрещено ночью 🌙
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
Это как строить стены ночью — это недопустимо! Так что запомните:
🏗️🔆: [🧱✅]
Таким образом, функции = строительство днем 💡, а хранимые процедуры = возможность строить круглосуточно 💪
Пора действовать: оптимизация вашего SQL кода
Поделимся практическими советами по улучшению кода и его производительности:
Регулярный рефакторинг
Планируйте время на регулярный пересмотр вашего SQL кода — всегда есть возможность для его оптимизации.
Проверка производительности
Регулярно проверяйте производительность кода, выявляйте функции с пониженной эффективностью и анализируйте, могут ли задачи быть выполнены эффективнее при применении хранимых процедур.
Приоритет безопасности
Придерживайтесь лучших практик безопасности баз данных. В частности, для изоляции слоя данных и минимизации прямых, потенциально опасных изменений в базе, используйте хранимые процедуры.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик