Решаем ошибку "Invalid use 'INSERT' в функции SQL Server"

Быстрый ответ

Для осуществления записывающих операций таких как INSERT в SQL Server функциях, рекомендуется использовать хранимые процедуры. В функциях, определенных пользователем, недопустимо прямое изменение состояния базы данных. Это нарушает концепцию неизменяемости. Вместо этого используйте хранимые процедуры, как, например:

SQL Скопировать код CREATE PROCEDURE InsertIntoMyTable AS INSERT INTO MyTable (Col1, Col2) VALUES ('Data1', 'Data2');

Их можно вызывать так:

SQL Скопировать код EXEC InsertIntoMyTable;

Не забудьте заменить значения MyTable , Col1 , Col2 , Data1 , Data2 на данные вашего настоящего случая.

Главное, что стоит запомнить: функции должны возвращать результат, а не изменять данные. Однако они могут временно хранить данные с помощью табличных переменных.

Использование табличных переменных в функциях

Несмотря на ограничения касательно побочных эффектов, есть исключение: табличные переменные можно использовать в SQL функциях для временного хранения данных. Если вам требуется манипулировать данными внутри функции, не меняя при этом состояния базы данных, табличные переменные пригодятся:

SQL Скопировать код CREATE FUNCTION GetTempData() RETURNS @TempData TABLE (Col1 INT, Col2 INT) AS BEGIN -- Комментарий: загружаем данные во временную таблицу :) INSERT INTO @TempData (Col1, Col2) VALUES (1, 2); -- Здесь вполне можно добавить дополнительные операции. RETURN; END;

Не удивляйтесь: здесь мы просто временно положили данные в "карман" 🦾 Это абсолютно безопасно — база данных при этом остаётся неизменной.

Различие между функциями и хранимыми процедурами в SQL Server

Хранимые процедуры и функции в SQL Server выполняют разные задачи:

Хранимые процедуры: без ограничений на изменения

Хранимые процедуры подходят для тех операций, которые меняют состояние базы данных. Они имеют возможность:

Выполнять INSERT , UPDATE , DELETE : они могут изменять данные.

, , : они могут изменять данные. Использовать временные таблицы — это обеспечивает максимальную гибкость .

— это обеспечивает максимальную . Обеспечивать преимущества в производительности: хранимые процедуры наиболее эффективны при работе с большими объемами данных.

Функции: для безопасного возврата данных

Функции предназначены для безопасного возврата данных, сохраняя целостность базы данных. Они позволяют:

Возвращать таблицы, скаляры или даже потоки данных.

Вызываться напрямую в предложениях SELECT или WHERE.

Гарантировать целостность: даже при возникновении исключений данные остаются неизменными.

Если вам нужно модифицировать данные или работать с большими датасетами, выбирайте процедуры. Для безопасного получения данных используйте функции.

Рекомендации по обработке ошибок

Появление ошибки — идеальный повод для рефакторинга 🚀. Если вы столкнулись с сообщением об ошибке за счет 'неправильного использования оператора с побочным эффектом', предпринимайте следующие действия:

Определите причину проблемы: это может быть использование INSERT , UPDATE , DELETE . Поместите эти операции в хранимые процедуры. При необходимости вызывайте хранимую процедуру внутри функции.

Таким образом, вы обеспечите целостность функций и одновременно расширите их функциональность при помощи процедур. И ошибка исчезнет! 💨

Визуализация

Представьте себе ситуацию, что вы находитесь на строительной площадке (🏗️) и разрешено строить стены только днем:

Markdown Скопировать код 📜: "Днем: Строительство стен разрешено"

Применение INSERT в функции:

SQL Скопировать код CREATE FUNCTION add_wall() RETURNS void AS $$ BEGIN INSERT INTO house(walls) VALUES ('Brick Wall'); -- 🚫 Запрещено ночью 🌙 END; $$ LANGUAGE plpgsql;

Это как строить стены ночью — это недопустимо! Так что запомните:

Markdown Скопировать код 🏗️🔆: [🧱✅]

Таким образом, функции = строительство днем 💡, а хранимые процедуры = возможность строить круглосуточно 💪

Пора действовать: оптимизация вашего SQL кода

Поделимся практическими советами по улучшению кода и его производительности:

Регулярный рефакторинг

Планируйте время на регулярный пересмотр вашего SQL кода — всегда есть возможность для его оптимизации.

Проверка производительности

Регулярно проверяйте производительность кода, выявляйте функции с пониженной эффективностью и анализируйте, могут ли задачи быть выполнены эффективнее при применении хранимых процедур.

Приоритет безопасности

Придерживайтесь лучших практик безопасности баз данных. В частности, для изоляции слоя данных и минимизации прямых, потенциально опасных изменений в базе, используйте хранимые процедуры.

