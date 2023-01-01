Рекурсивный SQL-запрос для получения всех предков элемента#SQL для аналитиков #Подзапросы #CTE (WITH)
Быстрый ответ
В данной задаче применяется рекурсивное общее табличное выражение (CTE). Начинаем от элемента с конкретным идентификатором, который будет якорным элементом. Затем проводим присоединение таблицы к CTE при каждом шаге рекурсии, эмулируя "путешествие" в прошлое через родительско-дочерние связи.
WITH RECURSIVE Ancestors AS (
SELECT id, parent_id FROM YourTable WHERE id = {item_id} -- Ваша отправная точка
UNION ALL
SELECT yt.id, yt.parent_id FROM YourTable yt
JOIN Ancestors ON yt.id = Ancestors.parent_id -- Работает как машина времени
)
SELECT * FROM Ancestors WHERE id != {item_id}; -- Выводим всех предков, исключая исходный элемент!
Вместо
YourTable и
{item_id} необходимо вставить свои данные.
Разбор работы рекурсивного CTE
Вновь коснёмся тайн рекурсивных CTE. Базовый случай или якорный элемент — это ваша отправная точка, некий стартовый момент. Рекурсивный элемент — это "машина времени", совершающая стремительное путешествие назад по генеалогическому древу благодаря многократному соединению CTE с самим собой, от предка к предку.
Рекурсия остановится, когда все родительские связи будут исчерпаны — наш стартовый момент не получит необходимые "1.21 гигаватт" энергии. Возможность бесконечных циклов исключена, мы обязательно достигнем конца цепочки.
Возможные препятствия в путешествии во времени
- Бесконечная рекурсия: Используйте эффективные условия для прерывания. В некоторых СУБД примените
SET MAXRECURSION.
- Скорость: Убедитесь, что ваш "ДеЛориан" (поля id и parent_id для соединения) корректно "настроен" (индексирован) для быстрой работы запроса.
- Темпоральный парадокс (несоответствие данных): Проверяйте данные на наличие самоссылок или циклов, чтобы предотвратить "зацикливание" в будущем.
Настройка панели управления (Возвращаемые результаты)
Используйте инструменты вроде
FOR XML PATH('') (в SQL Server) для формирования строки с ID предков, разделённых запятыми.
Визуализация
На примере изобразим путь путешествия во времени:
Начальная Точка: 🌱 (ваш стартовый момент)
В процессе усиления мощности SQL рекурсивного запроса:
🌱 -> 🌿 -> 🍃 -> 🌲
# На каждом этапе мы перемещаемся на одно поколение назад
Конечная точка: 🌲 // Это самое дальнее поколение, до которого возможно "вернуться"!
Функционал в различных СУБД
SQL Server
Для работы используйте
WITH RECURSIVE. Чтобы обойти ограничения на глубину рекурсии при работе с большими иерархиями, добавьте
OPTION (MAXRECURSION 0).
PostgreSQL
Запросы
WITH подходят идеально для запуска путешествия во времени.
Oracle
Здесь используется рекурсивный субзапросный факторизацинный подход, а также специальный синтаксис
CONNECT BY для построения иерархий.
SQLite
Поддержка рекурсивных CTE позволяет SQLite успешно управлять путешествием во времени.
Проходите проверку перед выездом (Тестирование и верификация)
Проверьте функционал в таких сервисах, как SQLFiddle, перед использованием на реальных данных. Помните, что результаты могут отличаться в зависимости от условий!
Денис Сурков
архитектор данных