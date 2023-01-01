Рекурсивный SQL-запрос для получения всех предков элемента

Быстрый ответ

В данной задаче применяется рекурсивное общее табличное выражение (CTE). Начинаем от элемента с конкретным идентификатором, который будет якорным элементом. Затем проводим присоединение таблицы к CTE при каждом шаге рекурсии, эмулируя "путешествие" в прошлое через родительско-дочерние связи.

SQL Скопировать код WITH RECURSIVE Ancestors AS ( SELECT id, parent_id FROM YourTable WHERE id = {item_id} -- Ваша отправная точка UNION ALL SELECT yt.id, yt.parent_id FROM YourTable yt JOIN Ancestors ON yt.id = Ancestors.parent_id -- Работает как машина времени ) SELECT * FROM Ancestors WHERE id != {item_id}; -- Выводим всех предков, исключая исходный элемент!

Вместо YourTable и {item_id} необходимо вставить свои данные.

Разбор работы рекурсивного CTE

Вновь коснёмся тайн рекурсивных CTE. Базовый случай или якорный элемент — это ваша отправная точка, некий стартовый момент. Рекурсивный элемент — это "машина времени", совершающая стремительное путешествие назад по генеалогическому древу благодаря многократному соединению CTE с самим собой, от предка к предку.

Рекурсия остановится, когда все родительские связи будут исчерпаны — наш стартовый момент не получит необходимые "1.21 гигаватт" энергии. Возможность бесконечных циклов исключена, мы обязательно достигнем конца цепочки.

Возможные препятствия в путешествии во времени

Бесконечная рекурсия : Используйте эффективные условия для прерывания. В некоторых СУБД примените SET MAXRECURSION .

: Используйте эффективные условия для прерывания. В некоторых СУБД примените . Скорость : Убедитесь, что ваш "ДеЛориан" (поля id и parent_id для соединения) корректно "настроен" (индексирован) для быстрой работы запроса.

: Убедитесь, что ваш "ДеЛориан" (поля id и parent_id для соединения) корректно "настроен" (индексирован) для быстрой работы запроса. Темпоральный парадокс (несоответствие данных): Проверяйте данные на наличие самоссылок или циклов, чтобы предотвратить "зацикливание" в будущем.

Настройка панели управления (Возвращаемые результаты)

Используйте инструменты вроде FOR XML PATH('') (в SQL Server) для формирования строки с ID предков, разделённых запятыми.

Визуализация

На примере изобразим путь путешествия во времени:

Markdown Скопировать код Начальная Точка: 🌱 (ваш стартовый момент)

В процессе усиления мощности SQL рекурсивного запроса:

Markdown Скопировать код 🌱 -> 🌿 -> 🍃 -> 🌲 # На каждом этапе мы перемещаемся на одно поколение назад

Конечная точка: 🌲 // Это самое дальнее поколение, до которого возможно "вернуться"!

Функционал в различных СУБД

SQL Server

Для работы используйте WITH RECURSIVE . Чтобы обойти ограничения на глубину рекурсии при работе с большими иерархиями, добавьте OPTION (MAXRECURSION 0) .

PostgreSQL

Запросы WITH подходят идеально для запуска путешествия во времени.

Oracle

Здесь используется рекурсивный субзапросный факторизацинный подход, а также специальный синтаксис CONNECT BY для построения иерархий.

SQLite

Поддержка рекурсивных CTE позволяет SQLite успешно управлять путешествием во времени.

Проходите проверку перед выездом (Тестирование и верификация)

Проверьте функционал в таких сервисах, как SQLFiddle, перед использованием на реальных данных. Помните, что результаты могут отличаться в зависимости от условий!

