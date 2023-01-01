Рекурсивный поиск в MySQL: создание и оптимизация запросов

#MySQL / MariaDB  #CTE (WITH)  #Оптимизация запросов  
Быстрый ответ

Для создания рекурсивного SELECT запроса в MySQL используйте структуру WITH RECURSIVE. В этом случае формируется Общее табличное выражение (CTE), которое ссылается на себя при запросе данных. Ниже приведен простой пример рекурсивного поиска информации:

WITH RECURSIVE lineage AS (
    SELECT id, parent_id
    FROM family -- Укажите здесь вашу таблицу
    WHERE id = 1 -- Первичная точка... это я!
    UNION ALL
    SELECT f.id, f.parent_id
    FROM family f
    INNER JOIN lineage l ON l.id = f.parent_id -- Приветствуем родителей!
)
SELECT * FROM lineage; -- Встречаем всю семью!

В этом запросе замените family на название вашей таблицы, id на уникальный идентификатор записи, parent_id на поле, отображающее иерархическую связь. Выполнение запроса начинается с конкретной записи (WHERE id = 1) и рекурсивно обходит каждую последующую запись, пока они существуют.

Введение в рекурсию в MySQL

Рекурсия в MySQL можно сравнить с деревом мышления, где каждая ветвь порождает новые. Это процесс самоссылки, когда функция напрямую или косвенно вызывает саму себя.

Особенности работы с рекурсией

При построении рекурсивных запросов следует учесть следующее:

  • Таблицы сессий: Они обеспечивают изоляцию данных для разных пользователей.
  • Разделители: Эффективно отделяют логику запроса от рекурсивного UNION.
  • Предотвращение бесконечной рекурсии: Используйте условия, прерывающие неограниченную итерацию.

Визуализация

Чтобы объяснить рекурсивный SELECT запрос в MySQL наглядно, рассмотрим простую аналогию семейного дерева:

Монарх (1)
├── Регент (1.1)
│   ├── Потомок (1.1.1)
│   └── Потомок (1.1.2)
└── Регент (1.2)
    └── Потомок (1.2.1)

Каждый уровень этой структуры соответствует глубине рекурсии в SQL-запросе.

WITH RECURSIVE genealogy AS (
    SELECT id, parent_id FROM heirs WHERE parent_id IS NULL -- Начало истории...
    UNION ALL
    SELECT h.id, h.parent_id FROM heirs h
    INNER JOIN genealogy g ON g.id = h.parent_id -- Вперёд, к преемникам!
)
SELECT * FROM genealogy; -- Пусть живёт родословная!

Такой запрос разворачиваются, как и семейное дерево, выявляя все новые поколения.

Эффективные способы использования рекурсии в MySQL

В процессе работы с рекурсивными запросами учитывайте следующее:

  • Начальные точки: Определите их в зависимости от требуемой глубины рекурсии.
  • Динамический SQL: Сделайте ваши запросы гибкими, чтобы они могли отвечать на пользовательский ввод.
  • Контроль за циклами: Применяйте переменные для предотвращения бесконечной итерации.

Осторожно, проблемы!

Следите за:

  • Несогласованностью данных: Например, значениями null или циклическими связями, которые могут сорвать рекурсию преждевременно.
  • Снижением производительности: Большие или сложные иерархические структуры увеличивают время выполнения запросов.

Рекурсивные процедуры и исправная практика

Для реализации рекурсивного поиска с использованием хранимых процедур в MySQL применяйте комбинацию из динамического SQL, временных таблиц и циклов while. Пример хранимой процедуры с рекурсивной логикой:

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE RecursiveSearch(IN pParentId INT)
BEGIN
    DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS TempResults;

    CREATE TEMPORARY TABLE TempResults(
        id INT,
        parent_id INT
    );

    SET @pv := pParentId;

    WHILE @pv IS NOT NULL DO
        INSERT INTO TempResults(id, parent_id)
        SELECT id, parent_id
        FROM categories
        WHERE parent_id = @pv;

        SET @pv := (SELECT id FROM TempResults WHERE id = @pv LIMIT 1);
    END WHILE;

    SELECT * FROM TempResults;
END //
DELIMITER ;

Для вызова этой процедуры воспользуйтесь нужным идентификационным номером:

CALL RecursiveSearch(1);

Так, рекурсивная хранимая процедура с использованием временной таблицы и управлением через переменные позволяет точно находить данные.

Пробег по деревьям данных

В запросах учтите направления поиска:

  • Вверх: От потомков к предкам, собирая подряд идущие поколения.
  • Вниз: От предков к потомкам, определяя потомство.

Усовершенствуйте свои запросы, добавляя в них ключевые JOIN и ORDER BY для упорядочивания результатов согласно предполагаемой иерархии.

Мария Шереметьева

DBA-консультант

