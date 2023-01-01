Рекурсивный поиск в MySQL: создание и оптимизация запросов#MySQL / MariaDB #CTE (WITH) #Оптимизация запросов
Быстрый ответ
Для создания рекурсивного SELECT запроса в MySQL используйте структуру
WITH RECURSIVE. В этом случае формируется Общее табличное выражение (CTE), которое ссылается на себя при запросе данных. Ниже приведен простой пример рекурсивного поиска информации:
WITH RECURSIVE lineage AS (
SELECT id, parent_id
FROM family -- Укажите здесь вашу таблицу
WHERE id = 1 -- Первичная точка... это я!
UNION ALL
SELECT f.id, f.parent_id
FROM family f
INNER JOIN lineage l ON l.id = f.parent_id -- Приветствуем родителей!
)
SELECT * FROM lineage; -- Встречаем всю семью!
В этом запросе замените
family на название вашей таблицы,
id на уникальный идентификатор записи,
parent_id на поле, отображающее иерархическую связь. Выполнение запроса начинается с конкретной записи (
WHERE id = 1) и рекурсивно обходит каждую последующую запись, пока они существуют.
Введение в рекурсию в MySQL
Рекурсия в MySQL можно сравнить с деревом мышления, где каждая ветвь порождает новые. Это процесс самоссылки, когда функция напрямую или косвенно вызывает саму себя.
Особенности работы с рекурсией
При построении рекурсивных запросов следует учесть следующее:
- Таблицы сессий: Они обеспечивают изоляцию данных для разных пользователей.
- Разделители: Эффективно отделяют логику запроса от рекурсивного UNION.
- Предотвращение бесконечной рекурсии: Используйте условия, прерывающие неограниченную итерацию.
Визуализация
Чтобы объяснить рекурсивный SELECT запрос в MySQL наглядно, рассмотрим простую аналогию семейного дерева:
Монарх (1)
├── Регент (1.1)
│ ├── Потомок (1.1.1)
│ └── Потомок (1.1.2)
└── Регент (1.2)
└── Потомок (1.2.1)
Каждый уровень этой структуры соответствует глубине рекурсии в SQL-запросе.
WITH RECURSIVE genealogy AS (
SELECT id, parent_id FROM heirs WHERE parent_id IS NULL -- Начало истории...
UNION ALL
SELECT h.id, h.parent_id FROM heirs h
INNER JOIN genealogy g ON g.id = h.parent_id -- Вперёд, к преемникам!
)
SELECT * FROM genealogy; -- Пусть живёт родословная!
Такой запрос разворачиваются, как и семейное дерево, выявляя все новые поколения.
Эффективные способы использования рекурсии в MySQL
В процессе работы с рекурсивными запросами учитывайте следующее:
- Начальные точки: Определите их в зависимости от требуемой глубины рекурсии.
- Динамический SQL: Сделайте ваши запросы гибкими, чтобы они могли отвечать на пользовательский ввод.
- Контроль за циклами: Применяйте переменные для предотвращения бесконечной итерации.
Осторожно, проблемы!
Следите за:
- Несогласованностью данных: Например, значениями null или циклическими связями, которые могут сорвать рекурсию преждевременно.
- Снижением производительности: Большие или сложные иерархические структуры увеличивают время выполнения запросов.
Рекурсивные процедуры и исправная практика
Для реализации рекурсивного поиска с использованием хранимых процедур в MySQL применяйте комбинацию из динамического SQL, временных таблиц и циклов while. Пример хранимой процедуры с рекурсивной логикой:
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE RecursiveSearch(IN pParentId INT)
BEGIN
DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS TempResults;
CREATE TEMPORARY TABLE TempResults(
id INT,
parent_id INT
);
SET @pv := pParentId;
WHILE @pv IS NOT NULL DO
INSERT INTO TempResults(id, parent_id)
SELECT id, parent_id
FROM categories
WHERE parent_id = @pv;
SET @pv := (SELECT id FROM TempResults WHERE id = @pv LIMIT 1);
END WHILE;
SELECT * FROM TempResults;
END //
DELIMITER ;
Для вызова этой процедуры воспользуйтесь нужным идентификационным номером:
CALL RecursiveSearch(1);
Так, рекурсивная хранимая процедура с использованием временной таблицы и управлением через переменные позволяет точно находить данные.
Пробег по деревьям данных
В запросах учтите направления поиска:
- Вверх: От потомков к предкам, собирая подряд идущие поколения.
- Вниз: От предков к потомкам, определяя потомство.
Усовершенствуйте свои запросы, добавляя в них ключевые JOIN и ORDER BY для упорядочивания результатов согласно предполагаемой иерархии.
Мария Шереметьева
DBA-консультант