Реализация пагинации в SQL-запросе: skip, take функционал#Разное
Быстрый ответ
Для осуществления постраничного вывода данных воспользуйтесь командой
OFFSET, что позволит пропустить заданное количество строк, а также командой
FETCH NEXT, с помощью которой можно ограничить общее число строк. Примером будет вывод второй страницы данных из таблицы
YourTable по 10 записей на каждую:
SELECT * FROM YourTable
ORDER BY YourColumn -- Поддерживает порядок следования
OFFSET 10 ROWS -- пропускаем первые десять строк
FETCH NEXT 10 ROWS ONLY; -- выбираем следующие десять
Замените
YourColumn на имя колонки, по которой должна проводиться сортировка, и настройте параметры
OFFSET и
FETCH в соответствии с размером страницы и её номером.
Приведите беспорядок в порядок: использование
Применяйте
ORDER BY в качестве напоминания о том, что необходимо упорядочить данные перед их разбиением на страницы. Это поможет избежать хаоса и беспорядка в данных. Если у вас отсутствуют четкие критерии сортировки, попробуйте использовать что-нибудь нестандартное, например,
CURRENT_TIMESTAMP.
Особенности реализации постраничного вывода в зависимости от версии SQL Server
SQL Server 2012 и последующие версии
В SQL Server с 2012 года и более поздних версий используйте
OFFSET и
FETCH NEXT для эффективного постраничного вывода данных. Обязательно должна быть использована команда
ORDER BY перед их применением.
Версии SQL Server до 2012 года включительно
В случае работы с версиями SQL Server, выпущенными до 2012 года, команды
OFFSET и
FETCH NEXT будут недоступны. Однако можно достичь аналогичного результата с использованием
ROW_NUMBER() и Common Table Expression (CTE):
WITH OrderedRows AS (
SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY YourColumn) AS RowNumber, *
FROM YourTable
)
SELECT *
FROM OrderedRows
WHERE RowNumber BETWEEN 11 AND 20; -- Выбираем строки с 11 по 20
Альтернативные способы реализации постраничного вывода
Использование ROW_NUMBER() без использования OFFSET и FETCH
При отсутствии доступности команд
OFFSET и
FETCH можно воспользоваться
ROW_NUMBER():
SELECT * FROM (
SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY YourColumn) as RowNum, *
FROM YourTable
) AS RowsWithNumbers
WHERE RowNum > 10 and RowNum <= 20;
Обратите внимание, что этот способ может быть менее производительным.
Избегаем использование подзапросов с NOT IN
Использование вложенных подзапросов с применением
NOT IN может существенно ухудшить производительность при больших объёмах данных, поэтому старайтесь избегать его.
Визуализация
Воспринимайте базу данных как огромную книжную полку, где каждая книга представляет строки из запроса:
| Позиция в серии | Название книги |
| ------------------- | ------------------------- |
| 1 | Страница 1 📚 |
| 2 | Страница 2... |
| ... | Страница... |
| N | Последняя страница 📚 |
Постраничный вывод помогает найти нужную главу:
Желаем прочесть: Главы с 5 по 7
Мы пропускаем первые четыре главы и выбираем следующие три:
Пропущено: [📚, 📚, 📚, 📚] -- Прошлые главы
Выбрано: [📖, 📖, 📖] -- Желаемые главы
И вот пример SQL-запроса для постраничного вывода:
SELECT * FROM books
ORDER BY chapterNo
OFFSET 4 ROWS -- Пропускаем 4 главы
FETCH NEXT 3 ROWS -- Выбираем следующие 3 главы
Расслабьтесь и наслаждайтесь чтением выбранных глав!
Дополнительные рекомендации
Не используйте команду TOP для постраничного вывода
TOP не предоставляет возможности указать начальную позицию результирующего набора, поэтому не подходит для постраничного вывода, хотя и выглядит простой и элегантной.
Задружите с индексацией
Индексированные столбцы облегчают сортировку и фильтрацию данных, тем самым ускоряя постраничный вывод.
Поддерживайте порядок
Если сортировка невозможна, поэкспериментируйте с
ORDER BY (SELECT NULL). Но будьте готовы к неожиданным результатам.
Полезные материалы
- Как оптимизировать постраничный вывод в SQL — объясняется, почему использование OFFSET может быть не лучшим решением, и предлагаются альтернативы.
- Постраничный вывод в SQL Server — содержатся рекомендации по использованию ROW_NUMBER() для постраничного вывода данных.
- Вопросы по постраничному выводу — страница Ask Tom с информацией о влиянии постраничного вывода на производительность в Oracle.
- Документация PostgreSQL по LIMIT и OFFSET — официальное руководство PostgreSQL по использованию LIMIT и OFFSET.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы