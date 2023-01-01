logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Реализация FULL OUTER JOIN в SQLite: альтернативные методы
Перейти

Реализация FULL OUTER JOIN в SQLite: альтернативные методы

#SQL для аналитиков  #JOIN (соединения таблиц)  #FULL JOIN  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для эмуляции FULL OUTER JOIN в SQLite вам необходимо применить комбинацию LEFT JOIN, дополнив ее обратной операцией с использованием UNION. Вот пример такого запроса:

SQL
Скопировать код
SELECT A.*, B.*
FROM A
LEFT JOIN B ON A.key = B.key
UNION ALL
SELECT A.*, B.*
FROM B
LEFT JOIN A ON B.key = A.key
WHERE A.key IS NULL;

Подобный подход позволяет объединить данные из двух таблиц, которые не имеют соответствий в обеих из них.

Пошаговый план для смены профессии

Особенности FULL OUTER JOIN

До выпуска версии SQLite 3.39.0, операция FULL OUTER JOIN не поддерживалась, заставляя программистов использовать комбинацию LEFT JOIN и UNION ALL, а также фильтрацию с помощью WHERE во втором SELECT. Это обеспечивало включение всех записей из обеих таблиц, заменяя отсутствующие соответствия на NULL.

Появление FULL OUTER JOIN в SQLite 3.39.0

Со внедрением версии SQLite 3.39.0, FULL OUTER JOIN стал доступен напрямую для использования:

SQL
Скопировать код
SELECT A.*, B.*
FROM A
FULL OUTER JOIN B ON A.key = B.key;

Этот запрос объединяет данные из двух таблиц, включая все записи, даже те, которые не имеют соответствующих ключей. Прежде чем применить эту команду, убедитесь в совместимости вашей версии SQLite.

Нюансы работы с FULL OUTER JOIN – советы и рекомендации

До обновления SQLite до версии 3.39.0

Если FULL OUTER JOIN не поддерживается, воспользуйтесь двойным LEFT JOIN и UNION ALL. Вот как это выглядит:

SQL
Скопировать код
SELECT A.*, B.*
FROM A
LEFT JOIN B ON A.key = B.key

UNION ALL 

SELECT A.*, B.*
FROM B
LEFT JOIN A ON B.key = A.key
WHERE A.key IS NULL;

Важным моментом является обработка значений NULL.

После обновления до SQLite 3.39.0

Теперь доступен непосредственный FULL JOIN, который значительно упрощает работу и избавляет от необходимости создавать временные решения:

SQL
Скопировать код
SELECT A.key, A.value, B.value
FROM A
FULL OUTER JOIN B ON A.key = B.key;

Данное упрощение в сочетании с возможностями SQLite превратится в двойное преимущество.

Визуализация

Рассмотрим FULL OUTER JOIN в SQLite на примере базы данных поздравительных открыток:

A (📬): [Маме, Тёте Мартхе, Кузине Джейн]
B (📭): [Тёте Мартхе, Кузине Джейн, Дяде Фреду]

Давайте составим общий список, включая каждую уникальную открытку:

📬⭕📭: [Маме, Тёте Мартхе, Кузине Джейн, 'надо отправить', Открытка Дяде Фреду]

FULL OUTER JOIN помогает убедиться, что никому не забыли отправить поздравления.

Исправление ошибок и рекомендации

Обработка значений NULL

При использовании FULL OUTER JOIN важно тщательно обрабатывать значения NULL, обозначающие отсутствие соответствий.

Совместимость версии SQLite

Убедитесь в совместимости вашей версии SQLite с FULL OUTER JOIN. Обновление до версии 3.39.0 позволит вам воспользоваться всеми преимуществами этого подхода.

Сортировка результатов из UNION

Применяйте ORDER BY после UNION для того, чтобы результаты соответствовали вашим ожиданиям:

SQL
Скопировать код
SELECT ...
UNION ALL
SELECT ...
ORDER BY key;

Вопросы производительности

Эмуляция FULL OUTER JOIN с использованием нескольких операций может влиять на производительность. Чтобы улучшить производительность, воспользуйтесь непосредственной поддержкой FULL OUTER JOIN в новых версиях SQLite.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой запрос используется для эмуляции FULL OUTER JOIN до версии 3.39.0?
1 / 5

Софья Овчинникова

аналитик баз данных

