Реализация FULL OUTER JOIN в SQLite: альтернативные методы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для эмуляции FULL OUTER JOIN в SQLite вам необходимо применить комбинацию LEFT JOIN , дополнив ее обратной операцией с использованием UNION . Вот пример такого запроса:

SQL Скопировать код SELECT A.*, B.* FROM A LEFT JOIN B ON A.key = B.key UNION ALL SELECT A.*, B.* FROM B LEFT JOIN A ON B.key = A.key WHERE A.key IS NULL;

Подобный подход позволяет объединить данные из двух таблиц, которые не имеют соответствий в обеих из них.

Особенности FULL OUTER JOIN

До выпуска версии SQLite 3.39.0, операция FULL OUTER JOIN не поддерживалась, заставляя программистов использовать комбинацию LEFT JOIN и UNION ALL , а также фильтрацию с помощью WHERE во втором SELECT . Это обеспечивало включение всех записей из обеих таблиц, заменяя отсутствующие соответствия на NULL .

Появление FULL OUTER JOIN в SQLite 3.39.0

Со внедрением версии SQLite 3.39.0, FULL OUTER JOIN стал доступен напрямую для использования:

SQL Скопировать код SELECT A.*, B.* FROM A FULL OUTER JOIN B ON A.key = B.key;

Этот запрос объединяет данные из двух таблиц, включая все записи, даже те, которые не имеют соответствующих ключей. Прежде чем применить эту команду, убедитесь в совместимости вашей версии SQLite.

Нюансы работы с FULL OUTER JOIN – советы и рекомендации

До обновления SQLite до версии 3.39.0

Если FULL OUTER JOIN не поддерживается, воспользуйтесь двойным LEFT JOIN и UNION ALL . Вот как это выглядит:

Важным моментом является обработка значений NULL .

После обновления до SQLite 3.39.0

Теперь доступен непосредственный FULL JOIN , который значительно упрощает работу и избавляет от необходимости создавать временные решения:

SQL Скопировать код SELECT A.key, A.value, B.value FROM A FULL OUTER JOIN B ON A.key = B.key;

Данное упрощение в сочетании с возможностями SQLite превратится в двойное преимущество.

Визуализация

Рассмотрим FULL OUTER JOIN в SQLite на примере базы данных поздравительных открыток:

A (📬): [Маме, Тёте Мартхе, Кузине Джейн] B (📭): [Тёте Мартхе, Кузине Джейн, Дяде Фреду]

Давайте составим общий список, включая каждую уникальную открытку:

📬⭕📭: [Маме, Тёте Мартхе, Кузине Джейн, 'надо отправить', Открытка Дяде Фреду]

FULL OUTER JOIN помогает убедиться, что никому не забыли отправить поздравления.

Исправление ошибок и рекомендации

Обработка значений NULL

При использовании FULL OUTER JOIN важно тщательно обрабатывать значения NULL , обозначающие отсутствие соответствий.

Совместимость версии SQLite

Убедитесь в совместимости вашей версии SQLite с FULL OUTER JOIN . Обновление до версии 3.39.0 позволит вам воспользоваться всеми преимуществами этого подхода.

Сортировка результатов из UNION

Применяйте ORDER BY после UNION для того, чтобы результаты соответствовали вашим ожиданиям:

SQL Скопировать код SELECT ... UNION ALL SELECT ... ORDER BY key;

Вопросы производительности

Эмуляция FULL OUTER JOIN с использованием нескольких операций может влиять на производительность. Чтобы улучшить производительность, воспользуйтесь непосредственной поддержкой FULL OUTER JOIN в новых версиях SQLite.

