Разница условий 'is null' и '= null' в SQL: понимание и применение

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

В SQL для определения строк с NULL значениями нам следует использовать оператор IS NULL . Сравнение с NULL посредством оператора = , является неправильным подходом, так как NULL неизвестно значение и его нельзя сравнить ни с чем, даже с самим собой. Поэтому при работе с NULL в запросах всегда используйте IS NULL .

Верно:

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table WHERE your_column IS NULL;

Неверно, результаты не будут получены:

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table WHERE your_column = NULL;

Важно помнить, что NULL требует особого учёта и использования IS NULL .

Базовые правила работы с NULL в SQL

NULL: уникальный элемент в мире SQL

В SQL NULL означает отсутствие значения. Это может означать, что значение не определено, не задано или не применимо. Именно по этой причине стандартное сравнение с помощью = , <> или < с NULL будет недействительным.

NULL: поворотный пункт в операциях SQL

Включив NULL в операцию SQL, вы обнаружите, что результат всегда неопределён. Это справедливо для арифметических операций, конкатенации строк и сравнений с другими значениями. Приведем наглядный пример:

Неверно:

SQL Скопировать код SELECT 'Совпадение найдено' WHERE NULL = NULL;

Верно:

SQL Скопировать код SELECT 'Совпадение найдено' WHERE NULL IS NULL;

Гласите правило: избегайте ошибок при работе с NULL

Будьте особенно внимательны при использовании NULL с агрегатными функциями:

COUNT(column_name) – не учитывает строки с column_name , равным NULL .

– не учитывает строки с , равным . SUM и AVG – пропускают NULL значения, что может исказить ожидаемый результат.

Визуализация

IS NULL: подобно игры в покер, обнаруживает скрытую карту (NULL), которая представлена Джокером (🃏).

= NULL: бесплодный поиск – ничего не обнаруживает, так как NULL не равен даже самому себе.

Ключевой момент: Используйте "IS NULL" для идентификации NULL; "= NULL" ничего не найдет.

Интересный случай с NULL в SQL

NULL: КОТ Шрёдингера SQL

NULL в SQL cледует воспринимать как кота Шрёдингера: он существует и в то же время не существует до тех пор, пока на него не обратят внимание с помощью правильного предиката IS NULL или IS NOT NULL .

Как работать с NULL в SQL

Когда NULL встречает сравнения: появляются неопределенные результаты:

SQL Скопировать код SELECT 'Не отобразится' WHERE NULL <> NULL; SELECT 'Также не отобразится' WHERE NULL = 1;

Стратегия работы с NULL в SQL

Используйте функции COALESCE или ISNULL , чтобы заменить NULL на другое значение.

или , чтобы заменить NULL на другое значение. Применяйте IS NOT NULL , чтобы убедиться, что значение в столбце не равно NULL.

NULL в условных запросах: IS NULL против = NULL

Использование условий при поиске NULL

Правильное использование IS NULL в условии запроса поможет найти скрытые NULL значения:

SQL Скопировать код SELECT * FROM products WHERE description IS NULL;

NULL и OUTER JOIN

NULL может появиться в результатах OUTER JOIN , если в одной из таблиц отсутствуют подходящие записи:

SQL Скопировать код SELECT customers.name, orders.order_id FROM customers LEFT JOIN orders ON customers.customer_id = orders.customer_id WHERE orders.order_id IS NULL;

NULL и индексация: важный момент

Индексы часто игнорируют NULL, что может повлиять на производительность запроса:

SQL Скопировать код SELECT * FROM users WHERE email IS NULL;

