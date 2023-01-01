Разница операторов LIKE и = в SQL: сравнение и использование

Быстрый ответ

LIKE применяется для поиска по шаблону с использованием символов % (подставляет любое количество символов) и _ (заменяет один символ). Тогда как = служит для поиска точных совпадений значений. Пример с LIKE :

SQL Скопировать код -- Ищем пользователей, у которых в любимом блюде слово начинается на 'Пицца' SELECT * FROM users WHERE fav_food LIKE 'Пицца%';

Данный запрос вернет пользователей, любимое блюдо которых начинается на "Пицца", например, "Пицца" или "Пицца Маргарита". Если же использовать = :

SQL Скопировать код -- Ищем тех, кто предпочитает только 'Пицца' SELECT * FROM users WHERE fav_food = 'Пицца';

Этот запрос покажет только тех людей, кто предпочитает именно 'Пицца'.

Лоб в лоб: Сравнение операторов

Ваш выбор между LIKE и = определяется особенностями поискового запроса:

Если необходимо точное соответствие – выбирайте = .

. Если требуется поиск по шаблону или по нечеткому признаку – выбирайте LIKE .

Сила шаблонов с LIKE

Оператор LIKE позволяет использовать символы % и _ для формирования гибкого запроса:

% : заменяет любое количество символов.

: заменяет любое количество символов. _ : заменяет один символ.

Проблемы пробелов

В полях типа CHAR конечные пробелы влияют на поведение LIKE и = :

='abc' игнорирует конечные пробелы.

игнорирует конечные пробелы. LIKE 'abc ' учитывает пробелы при сравнении.

Производительность: LIKE против =

Оператор, который вы выберите, напрямую влияет на производительность:

= работает быстрее благодаря точному сравнению.

работает быстрее благодаря точному сравнению. LIKE может снижать производительность, особенно если шаблоны используются в начале строки.

Декодирование шаблонов в тексте

Если необходим поиск по шаблону, например, при работе с адресами электронной почты или форматами файлов, LIKE станет незаменимым помощником:

SQL Скопировать код -- Не даем доступ стажерам к конфиденциальной переписке SELECT * FROM emails WHERE recipient LIKE '%@internsareimportant.com'; -- Ищем пользователей, которые предпочитают JPEG формат для изображений SELECT * FROM users WHERE fav_file_format LIKE '%.jpeg';

Визуализация

Представьте, что вы – ассистент в библиотеке:

Если вы используете = , то это как поиск книги по точному названию .

, то это как поиск книги по . Используя LIKE , вы ищете книги, название которых напоминает заданное.

SQL Скопировать код SELECT * FROM Books WHERE Title = 'Гарри Поттер'; // Только книги с точным названием "Гарри Поттер" 📖

SQL Скопировать код SELECT * FROM Books WHERE Title LIKE 'Гарри%Поттер'; // Допускаются похожие названия, например "Гарри Плоттер" 📘 или "Горный Поттер" 📗.

Воспринимайте = как идеально подошедшее звено пазла, а LIKE как рыбацкую сеть, которая способна поймать любое совпадение с шаблоном.

Чувствительность к регистру: Никаких понедельников!

Чувствительность к регистру в LIKE и = зависит от вида SQL:

В SQL Server LIKE не чувствителен к регистру по умолчанию.

не чувствителен к регистру по умолчанию. В PostgreSQL LIKE требует точного соответствия регистра, если не используется ILIKE .

LIKE для поиска по сложным шаблонам

Если точный порядок или формат символов неизвестен, используйте LIKE :

SQL Скопировать код -- Не известен полный номер телефона, но известно, что он начинается с '555' SELECT * FROM contacts WHERE phone LIKE '(555)%'; -- Поиск продуктов с кодами, начинающимися на 'PC-8' SELECT * FROM products WHERE code LIKE 'PC-8__';

Финальный выбор: Like или Equals?

Выбор между LIKE и = зависит от вашего запроса:

Для идеального совпадения — = .

. Если вам нужны похожие результаты или приблизительные совпадения, выбирайте LIKE .

