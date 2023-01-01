Разница между внешним и ссылочным ключами в SQL#PRIMARY KEY #FOREIGN KEY #Ограничения (Constraints)
Быстрый ответ
Внешний ключ — это ограничение целостности, обеспечивающее соответствие между полями разных таблиц. Он связывает столбец одной таблицы с первичным ключом другой, гарантируя таким образом согласованность данных и поддержку целостности связей. В качестве аналогии можно представить внешний ключ в роли личного охранника, пускающего на мероприятие только тех знаменитостей, имена которых записаны в специальном списке, то есть присутствуют в таблице с соответствующим первичным ключом.
ALTER TABLE Orders
ADD FOREIGN KEY (CustomerID) REFERENCES Customers(CustomerID);
Здесь мы обозначаем, что значение
CustomerID в таблице
Orders должно быть представлено в "эксклюзивном списке" таблицы
Customers. Понятие ссылочного ключа часто используется как синоним для внешнего ключа, но иногда его можно встретить и в контексте первичного ключа, что добавляет разнообразия в интерпретацию ключевых понятий SQL.
Введение в терминологию и лучшие практики использования
Терминология: Внешние и Ссылочные ключи
Термин "ссылочный ключ" не столь распространен в SQL. Но его употребление может означать как внешний ключ, так и первичный ключ, в зависимости от контекста.
Выбор стратегии ограничений: на уровне столбца или на уровне таблицы
Выбор ограничений, которые нужно использовать, базируется не только на спецификах СУБД, но и на требованиях к читаемости кода. Например, MySQL поддерживает внешние ключи на уровне таблицы, в то время как PostgreSQL и SQL Server позволяют использовать их как на уровне отдельных столбцов, так и на уровне таблицы в целом.
Ограничение на уровне столбца добавляется непосредственно при объявлении столбца:
-- Я пример ограничения на уровне столбца!
-- Маленький и проворный, я занят конкретным полем.
CREATE TABLE Orders (
OrderID int PRIMARY KEY,
CustomerID int REFERENCES Customers(CustomerID)
);
А вот ограничение на уровне таблицы устанавливается после определения всех столбцов:
-- Я пример ограничения на уровне таблицы!
-- Большой и представительный, я отвечаю за все поля сразу.
CREATE TABLE Orders (
OrderID int,
CustomerID int,
PRIMARY KEY (OrderID),
FOREIGN KEY (CustomerID) REFERENCES Customers(CustomerID)
);
Ограничения на уровне таблицы применяются при работе со сложными связями и многоколоночными структурами. В свою очередь, ограничения на уровне столбца идеально организуют работу, обеспечивая высокую производительность и читаемость кода в случае одиночных связей. Выбирайте подход на основе возможностей используемой СУБД и специфики данных.
Визуализация
Можно вообразить вечеринку (💃🕺), где каждый из участников — это отдельная таблица в базе данных:
Таблица A (💃): [Гость 1, Гость 2, Гость 3] — ищут партнера для танца
Таблица B (🕺): [Гость 2, Гость 3, Гость 4] — готовы продемонстрировать свои танцевальные навыки
Внешний ключ в данной ситуации — это DJ на вашей уютной вечеринке:
💃🔊🕺: [Гость 2, Гость 3]
# Внешний ключ — это как DJ, подшивающий наличие подходящих партнеров из танцевальной таблицы B для гостей таблицы A!
Ссылочный ключ, в свою очередь, — это процесс подбора танцевальных пар:
💃💍🕺: [Гость 2, Гость 3]
# Ссылочный ключ обозначает согласование между танцевающими гостями из таблицы B и желающими приобщиться к танцу гостями из таблицы A.
Оба ключа гарантируют, что танец пройдет на одном дыхании, обеспечивая гармоничное взаимодействие между таблицами, словно в танго.
Ориентиры в мире СУБД
Работа с ограничениями в MySQL
Несмотря на то что MySQL не поддерживает создание внешних ключей на уровне столбцов, она успешно справляется с этим на уровне таблиц, обеспечивая целостность и быстрое взаимодействие с пользователями при выполнении запросов.
Гибкость в PostgreSQL и SQL Server
Системы управления базами данных, такие как PostgreSQL и SQL Server, позволяют формировать ограничения как на уровне таблиц, так и на уровне полей, что дает возможность создавать гибкие и мощные схемы данных.
Упрощение синтаксиса через REFERENCES без FOREIGN KEY
Использование ключевого слова
REFERENCES без
FOREIGN KEY делает код более компактным и улучшает читаемость, особенно в случаях, когда внешний ключ связывает всего один столбец. Чистота и понятность кода должны быть в приоритете при проектировании структуры базы данных.
Работа со сложными многоколоночными ключами
При работе с составными внешними ключами, охватывающими несколько столбцов, как лапки осьминога, использование ограничений на уровне таблицы представляется наиболее подходящим вариантом:
-- Большие возможности посему требуют большой ответственности 🕷️
-- Ограничение на уровне таблицы – мастерски управляет сложными отношениями!
CREATE TABLE OrderDetails (
OrderID int,
ProductID int,
FOREIGN KEY (OrderID, ProductID) REFERENCES Orders(OrderID, ProductID)
);
Таким образом, мы не просто связываем OrderDetails и Orders, мы создаем надежный механизм для поддержания целостности данных.
Лучшие практики и сохранение ссылочной целостности
Важно тщательно изучить документацию по выбранной вами СУБД, словно вы готовитесь к важному экзамену. Глубокое понимание возможностей СУБД позволит наилучшим образом использовать внешние ключи для обеспечения целостности данных и общей надежности системы.
Павел Усов
администратор баз данных