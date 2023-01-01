Разница между SYSDATE и CURRENT_TIMESTAMP в Oracle

Основные моменты

Функция CURRENT_TIMESTAMP отображает актуальные дату и время, с учётом информации о временной зоне сессии.Это контрпозиция SYSDATE , которая возвращает системные дату и время без учёта временной зоны. Наглядно увидеть это можно на примере следующего запроса:

SQL Скопировать код SELECT CURRENT_TIMESTAMP AS session_time, SYSDATE AS system_time FROM dual;

В данном случае, session_time будет включать временную зону, в отличие от system_time . Таким образом, демонстрируется разница между настройками вашей сессии и сервера.

Для синхронизации временных меток и облегчения сравнения значений CURRENT_TIMESTAMP и SYSDATE может оказаться полезной настройка временной зоны сессии:

SQL Скопировать код ALTER SESSION SET TIME_ZONE = 'DesiredTimeZone';

Подробнее о различиях

CURRENT_TIMESTAMP и SYSDATE имеют важные отличия, особенно это критично для приложений, для которых важна зависимость от времени, в случаях работы сервера и сессии в разных временных зонах.

Влияние временных зон

Временные зоны существенно влияют на результат работы функции CURRENT_TIMESTAMP , а SYSDATE регулируется внутренним серверным временем:

Установки NLS позволяют компьютеру многоязычное взаимодействие, одновременно с этим CURRENT_TIMESTAMP адаптируется под множество локальных времен для обеспечения ответа на вызовы распределённых и глобальных систем.

Возможно, для синхронизации временных значений потребуется изменение формата даты:

SQL Скопировать код ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT = 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS TZD';

Управление временными метками

Для исключения расхождений в метках времени целесообразно применять проверенные методы:

Для организации рабочего процесса, модифицируйте настройки NLS и синхронизируйте часы клиента и сервера.

Также возможно скорректировать временную зону сессии, чтобы она совпадала с зонами сервера и клиента.

Диагностика расхождений во времени

При обнаружении неожиданных расхождений во времени необходимо:

Сопоставить временную зону сессии с DBTIMEZONE , выяснив её соответствие серверной зоне.

, выяснив её соответствие серверной зоне. Убедиться в актуальности файлов временных зон Oracle при помощи запроса к V$TIMEZONE_FILE .

Визуализация

Можно провести сравнение CURRENT_TIMESTAMP и SYSDATE с помощью ассоциации с разными типами часов:

🕒 CURRENT_TIMESTAMP (Электронные часы) – показывают точное время по временной зоне сессии. 🌞 SYSDATE (Солнечные часы) – отображают неизменное серверное время, игнорируя временные зоны.

Прямое влияние на запросы

Неточности в определении времени могут приводить к сбоям в международных мероприятиях и условиях, если они организованы с учётом SYSDATE .

Конверсия временных зон

Можно преобразовывать CURRENT_TIMESTAMP для учёта часовых поясов:

SQL Скопировать код SELECT FROM_TZ(CAST (CURRENT_TIMESTAMP AS TIMESTAMP), 'UTC') AT TIME ZONE 'America/New_York' AS new_time FROM dual;

Аспект производительности

Учёт временных зон может утяжелять работу системы. В некоторых случаях выбор SYSDATE может стать более целесообразным с точки зрения производительности.

