Разница между SYSDATE и CURRENT_TIMESTAMP в Oracle#Разное
Основные моменты
Функция
CURRENT_TIMESTAMP отображает актуальные дату и время, с учётом информации о временной зоне сессии.Это контрпозиция
SYSDATE, которая возвращает системные дату и время без учёта временной зоны. Наглядно увидеть это можно на примере следующего запроса:
SELECT CURRENT_TIMESTAMP AS session_time, SYSDATE AS system_time FROM dual;
В данном случае,
session_time будет включать временную зону, в отличие от
system_time. Таким образом, демонстрируется разница между настройками вашей сессии и сервера.
Для синхронизации временных меток и облегчения сравнения значений
CURRENT_TIMESTAMP и
SYSDATE может оказаться полезной настройка временной зоны сессии:
ALTER SESSION SET TIME_ZONE = 'DesiredTimeZone';
Подробнее о различиях
CURRENT_TIMESTAMP и
SYSDATE имеют важные отличия, особенно это критично для приложений, для которых важна зависимость от времени, в случаях работы сервера и сессии в разных временных зонах.
Влияние временных зон
Временные зоны существенно влияют на результат работы функции
CURRENT_TIMESTAMP, а
SYSDATE регулируется внутренним серверным временем:
- Установки NLS позволяют компьютеру многоязычное взаимодействие, одновременно с этим
CURRENT_TIMESTAMPадаптируется под множество локальных времен для обеспечения ответа на вызовы распределённых и глобальных систем.
Возможно, для синхронизации временных значений потребуется изменение формата даты:
ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT = 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS TZD';
Управление временными метками
Для исключения расхождений в метках времени целесообразно применять проверенные методы:
- Для организации рабочего процесса, модифицируйте настройки NLS и синхронизируйте часы клиента и сервера.
- Также возможно скорректировать временную зону сессии, чтобы она совпадала с зонами сервера и клиента.
Диагностика расхождений во времени
При обнаружении неожиданных расхождений во времени необходимо:
- Сопоставить временную зону сессии с
DBTIMEZONE, выяснив её соответствие серверной зоне.
- Убедиться в актуальности файлов временных зон Oracle при помощи запроса к
V$TIMEZONE_FILE.
Визуализация
Можно провести сравнение
CURRENT_TIMESTAMP и
SYSDATE с помощью ассоциации с разными типами часов:
🕒 CURRENT_TIMESTAMP (Электронные часы) – показывают точное время по временной зоне сессии. 🌞 SYSDATE (Солнечные часы) – отображают неизменное серверное время, игнорируя временные зоны.
Прямое влияние на запросы
Неточности в определении времени могут приводить к сбоям в международных мероприятиях и условиях, если они организованы с учётом
SYSDATE.
Конверсия временных зон
Можно преобразовывать
CURRENT_TIMESTAMP для учёта часовых поясов:
SELECT FROM_TZ(CAST (CURRENT_TIMESTAMP AS TIMESTAMP), 'UTC') AT TIME ZONE 'America/New_York' AS new_time FROM dual;
Аспект производительности
Учёт временных зон может утяжелять работу системы. В некоторых случаях выбор
SYSDATE может стать более целесообразным с точки зрения производительности.
