logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Разница между SYSDATE и CURRENT_TIMESTAMP в Oracle
Перейти

Разница между SYSDATE и CURRENT_TIMESTAMP в Oracle

#Разное  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Основные моменты

Функция CURRENT_TIMESTAMP отображает актуальные дату и время, с учётом информации о временной зоне сессии.Это контрпозиция SYSDATE, которая возвращает системные дату и время без учёта временной зоны. Наглядно увидеть это можно на примере следующего запроса:

SELECT CURRENT_TIMESTAMP AS session_time, SYSDATE AS system_time FROM dual;

В данном случае, session_time будет включать временную зону, в отличие от system_time. Таким образом, демонстрируется разница между настройками вашей сессии и сервера.

Для синхронизации временных меток и облегчения сравнения значений CURRENT_TIMESTAMP и SYSDATE может оказаться полезной настройка временной зоны сессии:

ALTER SESSION SET TIME_ZONE = 'DesiredTimeZone';
Подробнее о различиях

CURRENT_TIMESTAMP и SYSDATE имеют важные отличия, особенно это критично для приложений, для которых важна зависимость от времени, в случаях работы сервера и сессии в разных временных зонах.

Влияние временных зон

Временные зоны существенно влияют на результат работы функции CURRENT_TIMESTAMP, а SYSDATE регулируется внутренним серверным временем:

  • Установки NLS позволяют компьютеру многоязычное взаимодействие, одновременно с этим CURRENT_TIMESTAMP адаптируется под множество локальных времен для обеспечения ответа на вызовы распределённых и глобальных систем.

Возможно, для синхронизации временных значений потребуется изменение формата даты:

ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT = 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS TZD';

Управление временными метками

Для исключения расхождений в метках времени целесообразно применять проверенные методы:

  • Для организации рабочего процесса, модифицируйте настройки NLS и синхронизируйте часы клиента и сервера.
  • Также возможно скорректировать временную зону сессии, чтобы она совпадала с зонами сервера и клиента.

Диагностика расхождений во времени

При обнаружении неожиданных расхождений во времени необходимо:

  • Сопоставить временную зону сессии с DBTIMEZONE, выяснив её соответствие серверной зоне.
  • Убедиться в актуальности файлов временных зон Oracle при помощи запроса к V$TIMEZONE_FILE.

Визуализация

Можно провести сравнение CURRENT_TIMESTAMP и SYSDATE с помощью ассоциации с разными типами часов:

🕒 CURRENT_TIMESTAMP (Электронные часы) – показывают точное время по временной зоне сессии. 🌞 SYSDATE (Солнечные часы) – отображают неизменное серверное время, игнорируя временные зоны.

Прямое влияние на запросы

Неточности в определении времени могут приводить к сбоям в международных мероприятиях и условиях, если они организованы с учётом SYSDATE.

Конверсия временных зон

Можно преобразовывать CURRENT_TIMESTAMP для учёта часовых поясов:

SELECT FROM_TZ(CAST (CURRENT_TIMESTAMP AS TIMESTAMP), 'UTC') AT TIME ZONE 'America/New_York' AS new_time FROM dual;

Аспект производительности

Учёт временных зон может утяжелять работу системы. В некоторых случаях выбор SYSDATE может стать более целесообразным с точки зрения производительности.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
В чем основное различие между функциями CURRENT_TIMESTAMP и SYSDATE в Oracle?
1 / 5

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

