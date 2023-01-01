Разница между операторами cube, rollup, groupBy в SQL#SQL для аналитиков #Основы SQL #GROUP BY и агрегации
Быстрый ответ
Операторы CUBE, ROLLUP и GROUP BY различаются способами агрегирования данных:
GROUP BY: Группирует записи по указанным атрибутам, агрегируя информацию.
SELECT Страна, COUNT(Пользователь) FROM Пользователи GROUP BY Страна;
ROLLUP: Позволяет создавать иерархические подитоги, двигаясь от детальных данных к сводной информации.
SELECT Страна, Город, COUNT(Пользователь) FROM Пользователи GROUP BY ROLLUP(Страна, Город);
CUBE: Обеспечивает возможность агрегации данных по всем возможным комбинациям указанных столбцов, облегчая многомерный анализ.
SELECT Страна, Город, COUNT(Пользователь) FROM Пользователи GROUP BY CUBE(Страна, Город);
ROLLUP формирует иерархические подитоги. CUBE предоставляет все подитоги для детального анализа. В то время как, GROUP BY группирует данные без учета иерархии.
Аналитический подход к группировке
Мультимодальное агрегирование с CUBE
Оператор CUBE расширяет аналитические возможности за счет создания подитогов по всем комбинациям группирующих атрибутов. Однако это может привести к увеличению числа строк в результате агрегации, особенно при работе с большими объемами данных.
Иерархическое создание отчетов с применением ROLLUP
ROLLUP позволяет проанализировать данные, постепенно переходя от конкретной информации к обобщенной, что соответствует классическому подходу к аналитике. При этом, порядок указания столбцов имеет решающее влияние на структуру подитогов.
Простая группировка с использванием GROUP BY
С помощью GROUP BY каждая запись попадает в одну группу по заданному критерию, исключая возможность иерархической агрегации, которая характерна для ROLLUP и CUBE.
Визуализация
В продуктовом магазине, способы группировки можно сравнить со способами покупки фруктов:
CUBE: 🍎🍐🍊 + 🍎🍐 + 🍎 + 🍊 + 🍐 + ()
# Возможность увидеть все комбинации выбора, включая пустую корзину.
ROLLUP: 🍎🍐🍊 ➡️ 🍎🍐 ➡️ 🍎 ➡️ ()
# Последовательное добавление фруктов в корзину с наращиванием количества.
GROUP BY: 🍎🍎, 🍐🍐, 🍊🍊
# Отдельные группы для каждого вида фруктов.
Выбор метода группировки определяется конкретной задачей, так же как и стратегия покупки фруктов.
Практические аспекты SQL операторов
CUBE и ROLLUP в арсенале инструментов СУБД
Для многомерного анализа в хранилищах данных наиболее подходят CUBE и ROLLUP. Эти операторы очень мощные, однако следует учитывать риск увеличения числа строк в результате работы оператора CUBE.
Различение подитогов с помощью функций GROUPING
С помощью функций
GROUPING или
GROUPING_ID можно различать подитоги, которые создаются с помощью CUBE и ROLLUP, от обычных результатов группировки.
Требования к ресурсам при использовании оператора CUBE
В связи с большим количеством комбинаций CUBE может быть ресурсоемким. По этой причине, ROLLUP обычно является более эффективным выбором.
Точная группировка с использованием GROUPING SETS
Команда GROUPING SETS будет полезна, когда встроенные возможности CUBE и ROLLUP не отвечают требованиям запроса. Она позволяет точно определить группировку.
Полезные материалы
- GROUP BY (Transact-SQL) – SQL Server — официальная документация Microsoft.
- PostgreSQL: Documentation: 16: 7.2. Table Expressions — подход к группировке в PostgreSQL.
- Audit SQL Server Logins Using SQL Profiler — пример использования CUBE и ROLLUP при аудите в SQL Server.
- The Power of the CUBE, ROLLUP and GROUPING SETS in SQL Server — полный разбор использования CUBE и ROLLUP на примере SQL Server.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик