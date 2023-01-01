Разница между INSERT INTO VALUES и SET в MySQL

Быстрый ответ

Для использования INSERT INTO ... VALUES, учитывайте следующие особенности:

SQL Скопировать код INSERT INTO table_name (col1, col2) VALUES ('data1', 'data2');

Совместимость со стандартами SQL

Возможность одновременной вставки нескольких записей

Зависимость от последовательности столбцов

При работе с INSERT INTO ... SET, обратите внимание на следующие нюансы:

SQL Скопировать код INSERT INTO table_name SET col1 = 'data1', col2 = 'data2';

Это специфический подход для MySQL

Столбцы и значения задаются явно

Четкая структура при вставке одиночной записи

Для соответствия стандартам и производства массовых вставок выбирайте VALUES. При вставке отдельных записей, когда порядок столбцов не важен, будет уместным использовать SET.

О производительности

Производительность инструкций INSERT INTO ... VALUES и INSERT INTO ... SET схожа – их основная задача – вставка записей.

Профессиональный совет: Для вставки большого числа записей используйте объемные запросы. Это уменьшит сетевой трафик и улучшит индексное кеширование, повысив тем самым производительность.

Читаемость и поддержка кода

В зависимости от требований к читаемости и удобству поддержки кода, бывает целесообразно выбирать между VALUES и SET. Метод SET обычно удобнее при работе с большим числом столбцов, так как упрощает визуальное следование за каждой вставкой.

Пример использования: Когда значения столбцов формируются динамически, и порядок столбцов не определен, возможно, будет удобнее использовать синтаксис SET.

Переносимость кода

Для обеспечения переносимости кода между разными СУБД используйте INSERT INTO... VALUES . Этот синтаксис соответствует стандартам SQL.

Заметка для себя: Если владеете только INSERT INTO ... SET , при работе с одной MySQL очень обрадуетесь, но в других СУБД вас будет ждать удивление.

Вставка из другой таблицы

Тут небольшой сюрприз: INSERT ... SELECT позволяет вставлять данные из одной таблицы в другую. Это очень удобно для копирования данных или создания резервных копий таблиц.

Пример:

SQL Скопировать код INSERT INTO new_table (col1, col2) SELECT col1, col2 FROM existing_table WHERE condition;

Интересный факт: Этот подход может быть мощным инструментом для операций с агрегированными данными.

Визуализация

Представьте себя шеф-поваром:

INSERT INTO table VALUES : 🥄 — это как точное следование рецепту (ингредиент1, ингредиент2, ингредиент3) . Ингредиенты добавляются строго в указанном порядке.

: 🥄 — это как точное следование рецепту . Ингредиенты добавляются строго в указанном порядке. INSERT INTO table SET: 🍳 — это как свободное творчество ингредиент1 = значение1, ... . Ингредиенты добавляются в любом порядке, как вам угодно.

Продвинутое использование и оптимизация

Для оптимизации массовых вставок можно настроить такие параметры сервера MySQL, как bulk_insert_buffer_size , innodb_autoinc_lock_mode или innodb_flush_log_at_trx_commit . Такие действия существенно улучшат производительность.

Профессиональный совет: Помните о встроенных в MySQL механизмах обработки ошибок, как например дублирующиеся записи или несоответствие типов данных. Защитите свой код от SQL-инъекций, используя подготовленные запросы или параметризованные запросы.

Пример:

SQL Скопировать код INSERT INTO table_name (id, col1) VALUES(1, 'data') ON DUPLICATE KEY UPDATE col1 = 'data';

