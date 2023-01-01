Разница между INSERT INTO VALUES и SET в MySQL#MySQL / MariaDB #Синтаксис запросов #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Для использования INSERT INTO ... VALUES, учитывайте следующие особенности:
INSERT INTO table_name (col1, col2) VALUES ('data1', 'data2');
- Совместимость со стандартами SQL
- Возможность одновременной вставки нескольких записей
- Зависимость от последовательности столбцов
При работе с INSERT INTO ... SET, обратите внимание на следующие нюансы:
INSERT INTO table_name SET col1 = 'data1', col2 = 'data2';
- Это специфический подход для MySQL
- Столбцы и значения задаются явно
- Четкая структура при вставке одиночной записи
Для соответствия стандартам и производства массовых вставок выбирайте VALUES. При вставке отдельных записей, когда порядок столбцов не важен, будет уместным использовать SET.
О производительности
Производительность инструкций INSERT INTO ... VALUES и INSERT INTO ... SET схожа – их основная задача – вставка записей.
Профессиональный совет: Для вставки большого числа записей используйте объемные запросы. Это уменьшит сетевой трафик и улучшит индексное кеширование, повысив тем самым производительность.
Читаемость и поддержка кода
В зависимости от требований к читаемости и удобству поддержки кода, бывает целесообразно выбирать между VALUES и SET. Метод SET обычно удобнее при работе с большим числом столбцов, так как упрощает визуальное следование за каждой вставкой.
Пример использования: Когда значения столбцов формируются динамически, и порядок столбцов не определен, возможно, будет удобнее использовать синтаксис SET.
Переносимость кода
Для обеспечения переносимости кода между разными СУБД используйте
INSERT INTO... VALUES. Этот синтаксис соответствует стандартам SQL.
Заметка для себя: Если владеете только
INSERT INTO ... SET, при работе с одной MySQL очень обрадуетесь, но в других СУБД вас будет ждать удивление.
Вставка из другой таблицы
Тут небольшой сюрприз:
INSERT ... SELECT позволяет вставлять данные из одной таблицы в другую. Это очень удобно для копирования данных или создания резервных копий таблиц.
Пример:
INSERT INTO new_table (col1, col2)
SELECT col1, col2
FROM existing_table
WHERE condition;
Интересный факт: Этот подход может быть мощным инструментом для операций с агрегированными данными.
Визуализация
Представьте себя шеф-поваром:
- INSERT INTO
tableVALUES: 🥄 — это как точное следование рецепту
(ингредиент1, ингредиент2, ингредиент3). Ингредиенты добавляются строго в указанном порядке.
- INSERT INTO
tableSET: 🍳 — это как свободное творчество
ингредиент1 = значение1, .... Ингредиенты добавляются в любом порядке, как вам угодно.
Продвинутое использование и оптимизация
Для оптимизации массовых вставок можно настроить такие параметры сервера MySQL, как
bulk_insert_buffer_size,
innodb_autoinc_lock_mode или
innodb_flush_log_at_trx_commit. Такие действия существенно улучшат производительность.
Профессиональный совет: Помните о встроенных в MySQL механизмах обработки ошибок, как например дублирующиеся записи или несоответствие типов данных. Защитите свой код от SQL-инъекций, используя подготовленные запросы или параметризованные запросы.
Пример:
INSERT INTO table_name (id, col1) VALUES(1, 'data')
ON DUPLICATE KEY UPDATE col1 = 'data';
Алина Карпова
инженер по данным