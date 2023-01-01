Разница между ";" и "GO" в T-SQL: подробный анализ
Быстрый ответ
Точка с запятой (
;) служит разделителем инструкций в T-SQL, обеспечивая их раздельность, что особенно важно при формировании сложных запросов или при расположении нескольких инструкций в одной строке.
Команда
GO передаёт инструментам, таким как SQL Server Management Studio (SSMS) или sqlcmd , сигнал о том, что текущий набор операторов T-SQL готов к отправке на сервер. Разумеется,
GO не является частью T-SQL, но играет значимую роль в организации работы с пакетами команд.
Пример использования
;:
-- Если Алиса не придёт, пригласим Боба
INSERT INTO Users (Name) VALUES ('Alice'); DELETE FROM Users WHERE Name = 'Bob';
Пример использования
GO:
-- Сначала пригласим Алису
INSERT INTO Users (Name) VALUES ('Alice')
GO
-- Если Боб не появится, то удалим его из списка
DELETE FROM Users WHERE Name = 'Bob'
GO
Подробнее о ";" и "GO"
Использование ";" в T-SQL
Точка с запятой (
;) в T-SQL выполняет функцию разделителя инструкций, повышая читаемость команды и делая код более прозрачным:
-- Устали? Используйте CTE для организации графика встреч!
WITH CTE AS (
SELECT * FROM Employees WHERE EmployeeId = 1
)
SELECT * FROM CTE;
Не смотря на то, что в SQL Server использование точки с запятой в конце инструкции не является обязательным, придерживание этой практике рассматривается как хороший стиль программирования, позволяющий избежать потенциальных ошибок в коде.
Значение "GO" при выполнении пакета команд
Команда
GO, в свою очередь, играет роль регулятора последовательности исполнения SQL-скриптов. Несмотря на то, что она напрямую к T-SQL не относится,
GO применяется клиентскими приложениями, такими как SSMS или sqlcmd, для отправки пакета команд на сервер:
-- Сначала создаём таблицу, постепенно добавляя колонки. Большие дела требуют времени!
CREATE TABLE TempTable (ID INT);
GO -- Таблица TempTable создана и готова к использованию.
SET @Variable = 'Test';
GO -- Это приведёт к ошибке, так как переменная существует лишь в пределах текущего пакета.
Используя
GO, можно указать число повторений операции:
-- Нуждалкой жизни работника офиса
PRINT 'Уже пятница, скоро домой!'
GO 5 -- Выведет фразу пять раз.
Работа с DDL-командами и "GO"
При создании или модификации объектов данных, таких как таблицы или процедуры, использование
GO в качестве разделителя инструкций позволяет правильно и надёжно фиксировать все изменения:
CREATE TABLE MyTable (ID INT);
GO
ALTER TABLE MyTable ADD Name NVARCHAR(100);
GO
Если пренебречь использованием
GO, SQL Server может воспринять весь скрипт как единую операцию и вернуть ошибку.
Визуализация
Выполнение SQL-скрипта можно сравнить с ездой на поезде:
SQL-скрипт: 🚂💨 [Инструкция1; Инструкция2; Инструкция3;]
; – это как короткая остановка в пути 🚉🕒, где каждая точка с запятой отзначает небольшую паузу.
GO – это как конечная станция 🚂🛤️⏸️, где заканчивается одно путешествие и начинается следующее.
Техническая остановка: влияние "GO" на транзакции
Несмотря на распространённое заблуждение,
GO не означает автоматического подтверждения открытых транзакций. Это просто команда для инструментов таких как SSMS или SQLCMD о том, что пакет операторов готов к выполнению на сервере.
-- Поезд транзакций не делает остановок по пути 🚂
BEGIN TRANSACTION
INSERT INTO Users (Name) VALUES ('Alice')
GO
COMMIT TRANSACTION
В данном примере использование
GO приведёт к ошибке, так как нельзя поделить транзакцию на отдельные пакеты.
Множественные результаты и "GO"
GO позволяет SQL-скрипту предоставлять несколько наборов результатов, каждый из которых обрабатывается клиентским приложением отдельно:
-- Получаем сразу два разных набора данных, как в акции «купи один, получи второй бесплатно»!
SELECT * FROM Users WHERE Name = 'Alice'
GO
SELECT * FROM Products WHERE Category = 'Electronics'
"GO" и клиентские приложения типа ADO.NET
Важно отметить, что клиентские инструменты, такие как ADO.NET, не различают команду
GO. Эта команда понимается исключительно инструментами, ориентированными на SQL Server, такими как SSMS и sqlcmd.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик