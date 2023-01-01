Разница между count(1) и count(*) в запросах SQL#Основы SQL #Оптимизация запросов #Агрегатные функции
Быстрый ответ
SQL-запрос
SELECT COUNT(1) FROM table_name; используется для подсчёта строк в таблице
table_name. Этот запрос часто сравнивают с
COUNT(*), и в некоторых СУБД его считают более продуктивным, так как число один служит простым заполнителем для быстрого подсчёта строк.
SELECT COUNT(1) FROM table_name; //-- "Каждая строка для меня — как звезда!" 😉
Эквивалентность COUNT(1) и COUNT(*)
На самом деле,
COUNT(1) в SQL-запросе считает все строки в таблице таким же образом, как и
COUNT(*). Однако стоит упомянуть, что:
COUNT(1)можно сравнить с подсчётом 'хлеба и масла'. В этом случае единица всегда отлична от NULL и представляет собой условное значение для подсчёта каждой строки.
COUNT(*)напоминает подсчёт всего состава команды. Она проводит полный подсчёт строк без всякого анализа содержимого колонок.
СУБД обрабатывают
COUNT(1) и
COUNT(*) одинаково, поэтому между ними нет существенного отличия.
Отсутствие значений NULL
Выражения
COUNT(1) и
COUNT(*) неразрывны для значений NULL.
- Выражение '1' в
COUNT(1)не может быть NULL и, следовательно, гарантирует подсчёт каждой строки без учёта её содержимого.
COUNT(*)также считает все строки без какого-либо исключения.
В этой битве против NULL наши герои проявляют полную устойчивость!
Модификаторы: ALL и DISTINCT на поле боя
В SQL
COUNT() может принимать две роли:
ALL и
DISTINCT:
ALL: По умолчанию,
COUNT()подсчитывает всех игроков, включая дубликаты.
DISTINCT: При этом условии
COUNT()подсчитывает только уникальные строки.
Визуализация
Давайте рассмотрим SQL-команду
SELECT COUNT(1) FROM table_name на примере отважного искателя сокровищ, которые считает сундуки с золотом:
Представьте таинственный остров 🏝️ с множеством сундуков, закопанных в песке (ваша таблица базы данных).
🏝️ Остров (Таблица Базы Данных): [💰, 💰, 💰, ..., 💰]
Искатель сокровищ (функция
COUNT) хочет узнать, сколько сундуков спрятано на острове:
SELECT COUNT(1) FROM остров_сокровищ; //-- "Я пришел, я увидел, я подсчитал!" 💰
Расчёты искателя сокровищ:
- Считает каждый сундук как "1" (🔢)
- Не интересуется содержимым (🔒)
- Сообщает: "Шеф, на острове X сундуков со скарбами!"
Так же, как искатель сокровищ,
COUNT(1) концентрируется на количестве, а не на содержимом.
Функция COUNT и производительность
Вопрос проективного результата — ключевой для SQL-команд:
- Без разницы: Неважно, используете ли вы
COUNT(1)или
COUNT(*), современные СУБД обеспечивают оптимальную производительность обоих вариантов.
- Рациональное выполнение: СУБД умно интерпретируют
COUNT(1)и
COUNT(*), и подсчёт строк проходит без анализа данных.
Лучше сосредоточиться на улучшении структуры данных, индексации и правильном использовании условий WHERE для повышения производительности.
Как максимально эффективно использовать COUNT
Вот стратегические советы для эффективного использования
COUNT() в SQL:
- Выражения по умолчанию:
COUNT(*)идеально подходит для общих подсчетов;
COUNT(1)полезен для специальных случаев.
- COUNT с WHERE: Применяйте
COUNT()совместно с
WHEREдля подсчета строк, соответствующих определенным критериям. Это будет вашим счётчиком по критериям.
- Влияние объединений: При использовании left join
COUNT(column_name), где
column_name— столбец из присоединенной таблицы, можно получить другой результат, нежели при использовании
COUNT(*).
Виктор Ермаков
SQL-разработчик