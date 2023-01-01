Разница между count(1) и count(*) в запросах SQL

Быстрый ответ

SQL-запрос SELECT COUNT(1) FROM table_name; используется для подсчёта строк в таблице table_name . Этот запрос часто сравнивают с COUNT(*) , и в некоторых СУБД его считают более продуктивным, так как число один служит простым заполнителем для быстрого подсчёта строк.

SQL Скопировать код SELECT COUNT(1) FROM table_name; //-- "Каждая строка для меня — как звезда!" 😉

Эквивалентность COUNT(1) и COUNT(*)

На самом деле, COUNT(1) в SQL-запросе считает все строки в таблице таким же образом, как и COUNT(*) . Однако стоит упомянуть, что:

COUNT(1) можно сравнить с подсчётом 'хлеба и масла' . В этом случае единица всегда отлична от NULL и представляет собой условное значение для подсчёта каждой строки.

можно сравнить с . В этом случае единица всегда отлична от NULL и представляет собой условное значение для подсчёта каждой строки. COUNT(*) напоминает подсчёт всего состава команды. Она проводит полный подсчёт строк без всякого анализа содержимого колонок.

СУБД обрабатывают COUNT(1) и COUNT(*) одинаково, поэтому между ними нет существенного отличия.

Отсутствие значений NULL

Выражения COUNT(1) и COUNT(*) неразрывны для значений NULL.

Выражение '1' в COUNT(1) не может быть NULL и, следовательно, гарантирует подсчёт каждой строки без учёта её содержимого.

в не может быть NULL и, следовательно, гарантирует подсчёт каждой строки без учёта её содержимого. COUNT(*) также считает все строки без какого-либо исключения.

Модификаторы: ALL и DISTINCT на поле боя

В SQL COUNT() может принимать две роли: ALL и DISTINCT :

ALL : По умолчанию, COUNT() подсчитывает всех игроков , включая дубликаты.

: По умолчанию, подсчитывает , включая дубликаты. DISTINCT : При этом условии COUNT() подсчитывает только уникальные строки.

Визуализация

Давайте рассмотрим SQL-команду SELECT COUNT(1) FROM table_name на примере отважного искателя сокровищ, которые считает сундуки с золотом:

Представьте таинственный остров 🏝️ с множеством сундуков, закопанных в песке (ваша таблица базы данных).

Markdown Скопировать код 🏝️ Остров (Таблица Базы Данных): [💰, 💰, 💰, ..., 💰]

Искатель сокровищ (функция COUNT ) хочет узнать, сколько сундуков спрятано на острове:

SQL Скопировать код SELECT COUNT(1) FROM остров_сокровищ; //-- "Я пришел, я увидел, я подсчитал!" 💰

Markdown Скопировать код Расчёты искателя сокровищ: - Считает каждый сундук как "1" (🔢) - Не интересуется содержимым (🔒) - Сообщает: "Шеф, на острове X сундуков со скарбами!"

Так же, как искатель сокровищ, COUNT(1) концентрируется на количестве, а не на содержимом.

Функция COUNT и производительность

Вопрос проективного результата — ключевой для SQL-команд:

Без разницы : Неважно, используете ли вы COUNT(1) или COUNT(*) , современные СУБД обеспечивают оптимальную производительность обоих вариантов.

: Неважно, используете ли вы или , современные СУБД обеспечивают обоих вариантов. Рациональное выполнение: СУБД умно интерпретируют COUNT(1) и COUNT(*) , и подсчёт строк проходит без анализа данных.

Лучше сосредоточиться на улучшении структуры данных, индексации и правильном использовании условий WHERE для повышения производительности.

Как максимально эффективно использовать COUNT

Вот стратегические советы для эффективного использования COUNT() в SQL:

Выражения по умолчанию : COUNT(*) идеально подходит для общих подсчетов; COUNT(1) полезен для специальных случаев.

: идеально подходит для общих подсчетов; полезен для специальных случаев. COUNT с WHERE : Применяйте COUNT() совместно с WHERE для подсчета строк, соответствующих определенным критериям. Это будет вашим счётчиком по критериям .

: Применяйте совместно с для подсчета строк, соответствующих определенным критериям. Это будет вашим . Влияние объединений: При использовании left join COUNT(column_name) , где column_name — столбец из присоединенной таблицы, можно получить другой результат, нежели при использовании COUNT(*) .

Полезные материалы