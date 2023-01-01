Разница и случаи использования GO и ; в SQL Server

Быстрый ответ

GO подает сигнал SQL Server Management Studio (SSMS) и другим подобным утилитам о завершении блока команд T-SQL и необходимости его исполнить. Отметим, что GO — это не часть синтаксиса языка T-SQL. В свою очередь, ; применяется как разделитель между инструкциями T-SQL. Это очень важно особенно перед определением общих табличных выражений (Common Table Expressions, CTE), помогает избежать двусмысленности при интерпретации кода.

SQL Скопировать код -- Создаём процедуру, заключая её в отдельный пакет CREATE PROCEDURE ResetTable AS TRUNCATE TABLE Employee; GO -- Пакет выполнен, можно переходить к следующему -- Начинаем следующий пакет кода, в его контексте предыдущие переменные и временные таблицы уже не доступны SET NOCOUNT ON; -- Перед CTE требуется разделитель — точка с запятой ;WITH Archived AS ( SELECT * FROM EmployeeArchive ) SELECT * FROM Archived;

Краткий обзор:

GO : контролирует область видимости и порядок исполнения в рамках пакетов.

: контролирует область видимости и порядок исполнения в рамках пакетов. ; : делает синтаксис яснее и точнее, бесценен при использовании CTE.

: делает синтаксис яснее и точнее, бесценен при использовании CTE. Эти элементы помогут навести порядок в вашем коде, так же, как органайзеры помогают поддерживать порядок в шкафу.

Более подробно о GO и точке с запятой

Управление SQL-скриптами с помощью "GO"

Изоляция пакетами : GO гарантирует автономность каждого пакета кода.

: гарантирует автономность каждого пакета кода. Разграничение области видимости : GO контролирует видимость переменных и временных таблиц, предотвращая ошибки при их использовании.

: контролирует видимость переменных и временных таблиц, предотвращая ошибки при их использовании. Структурирование DDL-скриптов: GO обязателен при формировании скриптов создания или модификации объектов базы данных.

";": для гарантии чёткости и следования стандартам

Разделение инструкций : ; служит "разделителем" между командами T-SQL, упрощая их восприятие.

: служит "разделителем" между командами T-SQL, упрощая их восприятие. Соблюдение стандартов SQL : Хотя использование ; не всегда является обязательным, это соответствует международным стандартам SQL.

: Хотя использование не всегда является обязательным, это соответствует международным стандартам SQL. Синтаксическая необходимость: Без ; невозможно написать CTE или MERGE корректно.

Готовность к будущим версиям SQL Server

Изменение правил в будущем: Есть информация о том, что в будущих версиях SQL Server, точка с запятой станет обязательным элементом в коде.

Эффективное решение задач с помощью ";" и "GO"

Чистота синтаксиса : Сложные запросы становятся понятнее с использованием разделителя.

: Сложные запросы становятся понятнее с использованием разделителя. Разделение на пакеты : GO ясно делит код на пакеты, предупреждая ошибки в размещении CREATE PROCEDURE .

: ясно делит код на пакеты, предупреждая ошибки в размещении . Управление памятью: Использование GO способствует корректной работе скриптов и может снижать издержки памяти.

Визуализация

GO и ; в SQL Server можно сравнить с регуляторами движения на перепутанных дорогах.🚦

Markdown Скопировать код GO: 🚦 = Отмечает начало/конец пакетов команд. ; : 🛑 = Разграничивает инструкции стоп-сигналом.

Представьте SQL-запросы как поток машин:

Markdown Скопировать код | Команда | Сигнал | Роль | | ----------- | -------- | --------------------------------------- | | SELECT ...; | 🛑 | Заканчивает инструкцию, позволяет начать следующую. | | GO | 🚦 | Запускает новый пакет команд. |

Корректное использование этих элементов управления обеспечивает бесперебойную работу SQL-запросов.

";" для ясности объявления переменных

Уточнение смысла объявления переменных можно обеспечить при помощи ; пере SET .

SQL Скопировать код DECLARE @x INT SET @X = 5; -- Без точки с запятой, SET мог бы быть принят за продолжение объявления PRINT @X;

"GO" для оптимизации блокировок и управления журналом транзакций

В сложных сценариях, включающих множество команд DDL и DML, GO помогает уменьшить нагрузку на журнал транзакций и своевременно освобождает заблокированные ресурсы.

SQL Скопировать код -- Пакет для добавления новых полей в таблицу ALTER TABLE Orders ADD LastUpdated DATETIME; GO -- Освобождаем заблокированные ресурсы, даем системе "отдохнуть" -- Запускаем пакет обновления данных для обеспечения актуальности всей информации UPDATE Orders SET LastUpdated = GETDATE(); GO

