Размер хранения NULL в Postgresql: сравнение с числами

Быстрый ответ

В PostgreSQL значение NULL не занимает дополнительное место на диске в столбце таблицы. Минимальное использование дискового пространства достигается благодаря битовым картам PostgreSQL, где каждый бит обозначает возможность присутствия NULL в определенном столбце. Так, если количество столбцов, содержащих NULL , невелико, потребуется всего несколько байт. Чтобы не удивляться увеличению объема данных, стоит помнить, что он может расти из-за служебной информации, даже если значения в этих столбцах являются NULL .

SQL Скопировать код CREATE TABLE example (id SERIAL, info TEXT); -- Создаем тестовую таблицу INSERT INTO example (info) VALUES (NULL); -- Запись NULL не требует дополнительного места

Внутреннее устройство NULL

В PostgreSQL особую роль играет структура HeapTupleHeader . Она хранит метаданные каждой строки и занимает фиксированный объем в 23 байта, независимо от того, есть ли в строке значения NULL .

Размер данных в PostgreSQL определен с помощью параметра MAXALIGN , который обычно равен 8 байтам на 64-битных системах. Если в таблице менее 8 столбцов, то битовая карта, отражающая NULL значения, не требует дополнительного места, так как она уже включена в HeapTupleHeader . При превышении числа столбцов размером кратно восьми, для битовой карты выделяется дополнительное место, равное значению MAXALIGN .

Давайте продемонстрируем это на примере SQL:

SQL Скопировать код CREATE TABLE space_test ( id SERIAL, info TEXT, details TEXT, more_info TEXT ); -- Все остается в пределах исходного размера битовой карты. Минимизация затрат!

Присутствие NULL в столбцах info , details и more_info не приводит к увеличению размера таблицы, это возможно благодаря эффективности PostgreSQL.

Аномалии в работе с NULL

Не нужно бояться, что наличие большого числа столбцов, в которых может присутствовать NULL , приведет к радикальному увеличению размера таблицы. Умная архитектура PostgreSQL позволяет снизить использование дискового пространства. В основном, набухание базы данных происходит из-за остаточных данных после манипуляций с данными, а не из-за NULL .

Визуализация

Представьте, что база данных это книжный шкаф, где каждая книга это строка данных, а страница в книге это поле данных. Если страница наполнена текстом, книга становится тяжелее, в то время как NULL можно сравнить с пустой страницей, которая не прибавляет вес. Как и пустые страницы в книге, PostgreSQL позволяет минимизировать использование дискового пространства при хранении NULL .

Выравнивание данных и производительность

Если продолжить аналогию с книжным шкафом, то выравнивание книг аналогично процессу, который PostgreSQL использует для обеспечения высокой производительности. SQL-движок выравнивает данные по границам MAXALIGN для более эффективного доступа к памяти и оптимизации работы базы данных.

Работа с большими таблицами

Администраторам баз данных полезно помнить, что не только содержимое, но и количество столбцов в таблице влияет на используемый объем дискового пространства. Более 8 столбцов требуют дополнительного места для хранения битовой карты.

SQL Скопировать код -- Проектировать таблицу следует с учетом оптимального использования места CREATE TABLE wide_table ( col1 INT, col2 INT, -- Перед добавлением дополнительных столбцов следует обдумать насколько это необходимо. -- ... );

Мониторинг использования дискового пространства

Важно контролировать использование дискового пространства. Для этого в PostgreSQL есть функция pg_column_size , которая позволяет измерять размер строки, включая NULL . И помните о регулярном выполнении операции VACUUM для поддержания оптимальной работы вашей базы данных.

