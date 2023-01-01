Различия операторов TOP и LIMIT в SQL: когда и как использовать

Быстрый ответ

В MS SQL Server и Sybase применяется ключевое слово TOP , а в MySQL, PostgreSQL и SQLite для выбора ограниченного числа записей используется LIMIT . Для выбора первых 10 записей из таблицы employees в SQL Server используется следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT TOP 10 * FROM employees;

В MySQL этот запрос будет выглядеть так:

SQL Скопировать код SELECT * FROM employees LIMIT 10;

Оба ключевых слова задают количество выводимых записей, но их применение зависит от конкретного диалекта SQL.

Особенности ключевых слов SQL – TOP, LIMIT и OFFSET

Вопросы совместимости

Специфика каждого SQL-диалекта требует учета особенностей использования СУБД для обеспечения совместимости. Например, в SQL Server нет прямого аналога OFFSET , который используется вместе с LIMIT . Для решения подобных задач необходимо использовать подзапросы или оконные функции, например, ROW_NUMBER() .

Реализация пагинации с применением OFFSET

В MySQL пагинация происходит сочетанием LIMIT и OFFSET :

SQL Скопировать код SELECT * FROM products LIMIT 10 OFFSET 30;

Такой запрос пропустит первые 30 записей и выведет следующие десять.

Получение верхних процентных результатов

SQL Server допускает использование TOP с указанием процента:

SQL Скопировать код SELECT TOP 10 PERCENT * FROM sales;

Этот запрос вернёт лучшие 10% записей из таблицы sales , что недостижимо при использовании LIMIT в MySQL.

Настройка SQL-запросов – Полезные рекомендации

Как работать с LIMIT в Oracle

В Oracle существует аналог LIMIT , который используется через rownum :

SQL Скопировать код SELECT * FROM employees WHERE rownum <= 10;

Объекты rownum учитываются при ограничении результата запроса в Oracle.

Расширение SQL – ROWNUM и OFFSET-FETCH

SQLite, SQL Server и поддержка OFFSET-FETCH

SQLite и SQL Server (начиная с версии 2012 года) поддерживают OFFSET-FETCH , что расширяет возможности этих СУБД:

SQL Скопировать код SELECT * FROM employees ORDER BY employee_id OFFSET 0 ROWS FETCH NEXT 10 ROWS ONLY;

Понимание особенностей каждой СУБД позволяет оптимизировать SQL-запросы.

Запросы для повышения эффективности и удобства работы

Применение LIMIT , TOP и схожих операторов способно значительно улучшить производительность запросов, оптимизировав использование памяти и сократив количество операций ввода-вывода.

Визуализация

Можно представить, что каждое место в автобусе – это результат SQL-запроса. Ключевое слово TOP в SQL Server позволяет "посадить на борт" первые несколько 'пассажиров', тогда как остальные будут ожидать следующую "рейс".

С использованием TOP :

SQL Скопировать код SELECT TOP 3 * FROM Passengers;

В результате получим:

Markdown Скопировать код 🚌💺: [Место 1, Место 2, Место 3]

LIMIT в MySQL выполняет аналогичную функцию, выбирая определенное количество 'пассажиров'.

SQL Скопировать код SELECT * FROM Passengers LIMIT 3;

И этот запрос вернёт:

Markdown Скопировать код 🚍💺: [Место 1, Место 2, Место 3]

Таким образом, суть одна, но язык разный – отличные друг от друга SQL-диалекты.

