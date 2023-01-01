Различия операторов TOP и LIMIT в SQL: когда и как использовать#SQL для аналитиков #Основы SQL #SELECT и выборка данных
Быстрый ответ
В MS SQL Server и Sybase применяется ключевое слово
TOP, а в MySQL, PostgreSQL и SQLite для выбора ограниченного числа записей используется
LIMIT. Для выбора первых 10 записей из таблицы
employees в SQL Server используется следующий запрос:
SELECT TOP 10 * FROM employees;
В MySQL этот запрос будет выглядеть так:
SELECT * FROM employees LIMIT 10;
Оба ключевых слова задают количество выводимых записей, но их применение зависит от конкретного диалекта SQL.
Особенности ключевых слов SQL – TOP, LIMIT и OFFSET
Вопросы совместимости
Специфика каждого SQL-диалекта требует учета особенностей использования СУБД для обеспечения совместимости. Например, в SQL Server нет прямого аналога
OFFSET, который используется вместе с
LIMIT. Для решения подобных задач необходимо использовать подзапросы или оконные функции, например,
ROW_NUMBER().
Реализация пагинации с применением OFFSET
В MySQL пагинация происходит сочетанием
LIMIT и
OFFSET:
SELECT * FROM products LIMIT 10 OFFSET 30;
Такой запрос пропустит первые 30 записей и выведет следующие десять.
Получение верхних процентных результатов
SQL Server допускает использование
TOP с указанием процента:
SELECT TOP 10 PERCENT * FROM sales;
Этот запрос вернёт лучшие 10% записей из таблицы
sales, что недостижимо при использовании
LIMIT в MySQL.
Настройка SQL-запросов – Полезные рекомендации
Как работать с LIMIT в Oracle
В Oracle существует аналог
LIMIT, который используется через
rownum:
SELECT * FROM employees WHERE rownum <= 10;
Объекты
rownum учитываются при ограничении результата запроса в Oracle.
Расширение SQL – ROWNUM и OFFSET-FETCH
SQLite, SQL Server и поддержка OFFSET-FETCH
SQLite и SQL Server (начиная с версии 2012 года) поддерживают
OFFSET-FETCH, что расширяет возможности этих СУБД:
SELECT * FROM employees
ORDER BY employee_id
OFFSET 0 ROWS
FETCH NEXT 10 ROWS ONLY;
Понимание особенностей каждой СУБД позволяет оптимизировать SQL-запросы.
Запросы для повышения эффективности и удобства работы
Применение
LIMIT,
TOP и схожих операторов способно значительно улучшить производительность запросов, оптимизировав использование памяти и сократив количество операций ввода-вывода.
Визуализация
Можно представить, что каждое место в автобусе – это результат SQL-запроса. Ключевое слово TOP в SQL Server позволяет "посадить на борт" первые несколько 'пассажиров', тогда как остальные будут ожидать следующую "рейс".
С использованием TOP :
SELECT TOP 3 * FROM Passengers;
В результате получим:
🚌💺: [Место 1, Место 2, Место 3]
LIMIT в MySQL выполняет аналогичную функцию, выбирая определенное количество 'пассажиров'.
SELECT * FROM Passengers LIMIT 3;
И этот запрос вернёт:
🚍💺: [Место 1, Место 2, Место 3]
Таким образом, суть одна, но язык разный – отличные друг от друга SQL-диалекты.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик