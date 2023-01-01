Различия между T-SQL, SQL Server и SQL: стандарты и использование#SQL для аналитиков #Основы SQL
Быстрый ответ
T-SQL — это диалект SQL, разработанный Microsoft с целью расширения функциональности SQL Server. SQL — это унифицированный язык, предназначенный для взаимодействия с данными в системах управления реляционными базами данных (RDBMS), включая SQL Server.
Основные моменты:
- T-SQL сочетает в себе SQL и специфичные для Microsoft расширения для SQL Server.
- SQL Server — это база данных, разработанная Microsoft специально для T-SQL.
- SQL — это стандартный язык, применяемый во всех RDBMS.
Пример SQL-запроса:
/* Выбираем всех клиентов из Лондона */
SELECT * FROM Customers WHERE City = 'London';
Пример запроса на T-SQL с использованием расширенного функционала:
/* Сортируем и оптимизируем запрос */
SELECT CustomerID, ContactName FROM Customers WHERE City = 'London' ORDER BY ContactName OPTION (RECOMPILE);
SQL применяется для получения и изменения данных, в то время как T-SQL расширяет его возможности с помощью процедурной логики и переменных. T-SQL включает оконные функции и общие табличные выражения (CTE), представляет уникальные способы работы с транзакциями и обработки NULL-значений.
Основа: SQL
Базовые элементы SQL
SQL — это основа для создания запросов, вставок, обновлений и удалений данных в RDBMS.
Стандарты ANSI SQL
SQL постоянно развивается, что отражается в периодически выпускаемых обновлениях стандартов: SQL-89, SQL-92, SQL:1999 и т.д.
Ядро: SQL Server
SQL Server: Хранилище ваших данных
SQL Server от Microsoft — это RDBMS, разработанная для хранения, извлечения и обработки данных с использованием T-SQL.
Версии SQL Server
SQL Server предстается в нескольких версиях, чтобы максимально соответствовать потребностям пользователей: от облегченной версии Express до мощной версии Enterprise.
Интеграция SQL Server
С течением времени SQL Server все больше интегрируется с другими продуктами Microsoft, включая SSRS и Azure SQL.
Искра: T-SQL
Процедурное расширение и пользовательские функции
Благодаря наличию хранимых процедур, триггеров и функций, T-SQL значительно увеличивает возможности SQL.
Вместо простой манипуляции данными мы получаем сложную процедурную логику:
/* Вводим задержку выполнения */
WAITFOR DELAY '00:00:01';
Расширенное управление потоком
T-SQL дополняется конструкциями для управления потоком:
IF...ELSE,
WHILE,
RETURN,
WAITFOR и др.
Пример кода, использующего условную логику:
/* Если программирование приносит радость */
IF @joy = 1
BEGIN
PRINT "Продолжайте программировать!";
END
Усовершенствованная работа с данными
T-SQL предлагает расширенные инструменты для работы с данными, управления транзакциями и обработки исключений при помощи
TRY...CATCH.
Путь к мастерству в SQL
SQL против T-SQL
T-SQL полностью совместим с SQL, однако его уникальность manifest в особенностях, характерных исключительно для SQL Server.
За пределами SQL Server
Для специалистов, работающих с различными RDBMS, важно знать другие диалекты SQL, такие как PL/SQL для Oracle и pgSQL для PostgreSQL.
Визуализация
Схематическое изображение связей между T-SQL, SQL Server и SQL:
- T-SQL (🛠️): Инструменты — расширенный SQL для работы с SQL Server.
- SQL Server (🏢): Дом данных — система, где используется T-SQL.
- SQL (🗣️): Язык — универсальный для всех RDBMS, включая SQL Server.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик