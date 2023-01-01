Различия между T-SQL, SQL Server и SQL: стандарты и использование

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

T-SQL — это диалект SQL, разработанный Microsoft с целью расширения функциональности SQL Server. SQL — это унифицированный язык, предназначенный для взаимодействия с данными в системах управления реляционными базами данных (RDBMS), включая SQL Server.

Основные моменты:

T-SQL сочетает в себе SQL и специфичные для Microsoft расширения для SQL Server .

SQL Server — это база данных, разработанная Microsoft специально для T-SQL.

— это база данных, разработанная Microsoft специально для T-SQL. SQL — это стандартный язык, применяемый во всех RDBMS.

Пример SQL-запроса:

SQL Скопировать код /* Выбираем всех клиентов из Лондона */ SELECT * FROM Customers WHERE City = 'London';

Пример запроса на T-SQL с использованием расширенного функционала:

SQL Скопировать код /* Сортируем и оптимизируем запрос */ SELECT CustomerID, ContactName FROM Customers WHERE City = 'London' ORDER BY ContactName OPTION (RECOMPILE);

SQL применяется для получения и изменения данных, в то время как T-SQL расширяет его возможности с помощью процедурной логики и переменных. T-SQL включает оконные функции и общие табличные выражения (CTE), представляет уникальные способы работы с транзакциями и обработки NULL-значений.

Основа: SQL

Базовые элементы SQL

SQL — это основа для создания запросов, вставок, обновлений и удалений данных в RDBMS.

Стандарты ANSI SQL

SQL постоянно развивается, что отражается в периодически выпускаемых обновлениях стандартов: SQL-89, SQL-92, SQL:1999 и т.д.

Ядро: SQL Server

SQL Server: Хранилище ваших данных

SQL Server от Microsoft — это RDBMS, разработанная для хранения, извлечения и обработки данных с использованием T-SQL.

Версии SQL Server

SQL Server предстается в нескольких версиях, чтобы максимально соответствовать потребностям пользователей: от облегченной версии Express до мощной версии Enterprise.

Интеграция SQL Server

С течением времени SQL Server все больше интегрируется с другими продуктами Microsoft, включая SSRS и Azure SQL.

Искра: T-SQL

Процедурное расширение и пользовательские функции

Благодаря наличию хранимых процедур, триггеров и функций, T-SQL значительно увеличивает возможности SQL.

Вместо простой манипуляции данными мы получаем сложную процедурную логику:

SQL Скопировать код /* Вводим задержку выполнения */ WAITFOR DELAY '00:00:01';

Расширенное управление потоком

T-SQL дополняется конструкциями для управления потоком: IF...ELSE , WHILE , RETURN , WAITFOR и др.

Пример кода, использующего условную логику:

SQL Скопировать код /* Если программирование приносит радость */ IF @joy = 1 BEGIN PRINT "Продолжайте программировать!"; END

Усовершенствованная работа с данными

T-SQL предлагает расширенные инструменты для работы с данными, управления транзакциями и обработки исключений при помощи TRY...CATCH .

Путь к мастерству в SQL

SQL против T-SQL

T-SQL полностью совместим с SQL, однако его уникальность manifest в особенностях, характерных исключительно для SQL Server.

За пределами SQL Server

Для специалистов, работающих с различными RDBMS, важно знать другие диалекты SQL, такие как PL/SQL для Oracle и pgSQL для PostgreSQL.

Визуализация

Схематическое изображение связей между T-SQL, SQL Server и SQL:

Markdown Скопировать код - T-SQL (🛠️): Инструменты — расширенный SQL для работы с SQL Server. - SQL Server (🏢): Дом данных — система, где используется T-SQL. - SQL (🗣️): Язык — универсальный для всех RDBMS, включая SQL Server.

