Различия между NOLOCK и READUNCOMMITTED в SQL Server

Быстрый ответ

В SQL Server подсказки NOLOCK и READ UNCOMMITTED выполняют аналогичные функции. С их помощью запрос может игнорировать стандартные блокировки и работать с неподтвержденными данными. Это может ускорить выполнение запроса, однако увеличивает вероятность использования некорректных данных из-за возможности "грязного чтения".

SQL Скопировать код -- Быстрое чтение: какие правила здесь работают? SELECT * FROM Employees WITH (NOLOCK)

Вышеуказанный синтаксис позволяет извлекать из таблицы Employees данные, утверждение которых еще не подтверждено.

Важно помнить, что использование этих подсказок может привести к различным проблемам, таким как проблема неповторяемого чтения, появление фантомных строк или потеря данных. Используйте их осмотрительно: они не являются универсальным решением для ускорения выполнения запросов и не подходят для всеусловий.

Влияние блокировок в действии

Подсказки NOLOCK и READ UNCOMMITTED изменяют стратегию блокировок в SQL Server:

NOLOCK применяется непосредственно к таблице и действует только в рамках одного запроса.

применяется непосредственно к таблице и действует только в рамках одного запроса. READ UNCOMMITTED, используемый как уровень изоляции, влияет на все запросы в рамках соответствующей транзакции.

Использование этих подсказок может вызвать следующие артефакты:

Неповторяемое чтение : выполнение одного и того же запроса несколько раз может вернуть разные результаты в рамках одной транзакции.

: выполнение одного и того же запроса несколько раз может вернуть разные результаты в рамках одной транзакции. Фантомные строки : строки, которые могут исчезнуть после завершения транзакции.

: строки, которые могут исчезнуть после завершения транзакции. Потеря обновлений: риск перезаписи данных из-за конфликтующих транзакций, которые впоследствии могут быть отменены.

Альтернативы и лучшие практики

NOLOCK и READ UNCOMMITTED создают иллюзию улучшения производительности запросов, но не забывайте о рисках для целостности данных. Их использование можно сравнить с быстрым судном, у которого в днище пробоина: быстро, но опасно.

Прежде чем применять их, проанализируйте ситуацию:

Критичность транзакции : используйте эти подсказки только тогда, когда это приемлемо, например, для фоновых процессов или выгрузки отчетов.

: используйте эти подсказки только тогда, когда это приемлемо, например, для фоновых процессов или выгрузки отчетов. Альтернативы : рассмотрите другие варианты блокировки, такие как уровень изоляции SNAPSHOT , который позволяет избежать грязного чтения.

: рассмотрите другие варианты блокировки, такие как уровень изоляции , который позволяет избежать грязного чтения. Уровень изоляции: ориентируйтесь на строгие уровни изоляции, такие как REPEATABLE READ или SERIALIZABLE , обеспечивающие наиболее высокую надежность данных.

Визуализация

NOLOCK и READ UNCOMMITTED можно представить как два туннеля:

Markdown Скопировать код

С помощью NOLOCK запрос получает доступ к неокончательным данным. Это как прочитать черновик, который ещё не был отредактирован.

Markdown Скопировать код

UNCOMMITTED также предоставляет возможность работать с "сырыми" данными:

Markdown Скопировать код

Оба варианта позволяют не задерживаться на ожидание, но в то же время влияют на стабильность данных, как в непредсказуемом путешествии, где возврат не гарантирован.

Где использовать с осторожностью

Мыслями и стратегическим подходом, NOLOCK и READ UNCOMMITTED могут быть полезными:

Отчетность : подходят для составления оперативных бизнес-отчетов.

: подходят для составления оперативных бизнес-отчетов. Системы с высокой производительностью : полезны, когда скорость обработки данных более важна, чем их абсолютная точность.

: полезны, когда скорость обработки данных более важна, чем их абсолютная точность. Анализ данных: эффективны для поиска общих тенденций и проведения агрегирования данных, когда точность данных на уровне отдельной транзакции не является приоритетной.

