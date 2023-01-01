Различия между JOIN и UNION в SQL: примеры и объяснения

Быстрый ответ

JOIN позволяет соединить связанные столбцы из разных таблиц, формируя строки с расширенными данными. Например:

SQL Скопировать код -- Выбираем имена сотрудников и информацию о их зарплате SELECT A.name, B.salary FROM employees A JOIN payroll B ON A.id = B.emp_id;

UNION собирает уникальные строки из нескольких запросов, имеющих одни и те же столбцы. Если вы хотите избежать повторений:

SQL Скопировать код -- Без дубликатов, только уникальные имена! SELECT name FROM employees UNION SELECT name FROM managers;

Основные идеи: JOIN выстраивает данные в одномерную структуру; UNION объединяет строки из различных наборов данных.

Погружение в JOIN

JOIN эффективно работает с связями между таблицами, в основном используя внешние ключи. Варианты как INNER JOIN , LEFT JOIN , RIGHT JOIN , FULL JOIN отлично служат для выполнения разнообразных запросов к базе данных.

Примеры использования JOIN

Синхронизация данных : Сбор информации о клиентах из таблиц users и orders . Когда нужно знать и заказчика, и заказ.

: Сбор информации о клиентах из таблиц и . Когда нужно знать и заказчика, и заказ. Обогащение информации : Дополнение данных о заказах характеристиками товаров из таблицы products . Мы заботимся о деталях, верно?

: Дополнение данных о заказах характеристиками товаров из таблицы . Мы заботимся о деталях, верно? Аналитика связей: Сопоставление логов событий с пользовательскими действиями. Работа поиска связей кажется похожей на детективную, согласитесь?

Подводные камни JOIN

Производительность : Неправильное применение может существенно замедлить выполнение запросов, особенно без использования индексов.

: Неправильное применение может существенно замедлить выполнение запросов, особенно без использования индексов. Сложность : Сложные JOIN-конструкции могут усложнить понимание и поддержку запросов.

: Сложные JOIN-конструкции могут усложнить понимание и поддержку запросов. NULL-значения: При работе соединениями сложного типа уделяйте особое внимание возможности появления NULL-значений.

Изучаем UNION

UNION — это метод, который позволяет объединить несколько наборов данных вертикально, то есть прикрепить строки одного запроса к другому. Важно учитывать, что UNION требует соответствия столбцам по числу и типу данных во всех объединяемых запросах.

Примеры использования UNION

Объединение данных : Сведение информации о продажах за разные годы в одном наборе. Ни один год не должен быть упущен!

: Сведение информации о продажах за разные годы в одном наборе. Ни один год не должен быть упущен! Уникальный список : Создание списка всех уникальных клиентов путем объединения данных из разных источников. Каждый клиент имеет значение!

: Создание списка всех уникальных клиентов путем объединения данных из разных источников. Каждый клиент имеет значение! Отчетность: Создание сводных отчетов посредством объединения группировок. Именно в разнообразии кроется ценность.

Тонкости использования UNION

Совпадение столбцов : UNION требует одинакового набора столбцов во всех входящих запросах.

: UNION требует одинакового набора столбцов во всех входящих запросах. Дублирование : По умолчанию UNION исключает дубликаты, если только не использован UNION ALL .

: По умолчанию UNION исключает дубликаты, если только не использован . Сортировка: Для упорядочивания данных после объединения может потребоваться дополнительный сортирующий запрос с ORDER BY .

Продвинутые приемы

Самосоединение (Self-JOIN)

Иногда полезно соединить таблицу саму с собой, чтобы получить возможность сравнения данных в рамках одного набора.

SQL Скопировать код -- Анализ продаж за разные периоды. SELECT a.id, a.period, b.period FROM sales a JOIN sales b ON a.id = b.id AND a.period <> b.period;

Упрощение JOIN с помощью UNION

UNION может упростить выполнение сложных JOIN-запросов при включении данных по определенным критериям.

SQL Скопировать код -- Независимо от статуса, каждый клиент заслуживает внимания! SELECT A.name, 'Active' FROM active_customers A UNION SELECT B.name, 'Inactive' FROM inactive_customers B;

Визуализация

Рассмотрим разницу между JOIN и UNION на простом примере железнодорожных путей:

Markdown Скопировать код Путь A (🛤️ A): [Вагон 1, Вагон 2, Вагон 3] Путь B (🛤️ B): [Вагон 3, Вагон 4, Вагон 5]

JOIN соединяет Общие Вагоны:

Markdown Скопировать код 🛤️ A 🔗 🛤️ B: [Вагон 3] # JOIN ищет "общие звенья" по номерам вагонов и соединяет ПУТИ, где они СОВПАДАЮТ.

UNION создает Длинный, Уникальный Поезд:

Markdown Скопировать код 🛤️ A 🚃 🛤️ B: [Вагон 1, Вагон 2, Вагон 3, Вагон 4, Вагон 5] # UNION составляет прекрасный состав, собрав все РАЗЛИЧНЫЕ вагоны со всех ПУТЕЙ.

Как выбрать: JOIN или UNION?

Выбор между JOIN и UNION зависит от вашей задачи:

Используйте JOIN , когда нужно соединить связанные данные из разных таблиц.

, когда нужно из разных таблиц. UNION подойдет для агрегации или создания унифицированного представления данных.

Важно выбирать инструмент SQL, оптимально соответствующий вашим текущим задачам обработки данных.

