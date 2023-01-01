Различие между CROSS JOIN и INNER JOIN в SQL

#Основы SQL  #JOIN (соединения таблиц)  #INNER JOIN  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Оператор CROSS JOIN формирует каждую возможную пару строк из двух таблиц. Вместе с тем, INNER JOIN объединяет строки из двух таблиц по определённому условию, выбирая только те строки, где есть совпадения.

CROSS JOIN — генератор всех возможных пар:

SELECT A.*, B.*
FROM TableA A
CROSS JOIN TableB B;
-- Дважды подумайте, прежде чем выполнять этот запрос на больших таблицах: проблемы с производительностью не заставят себя ждать!

Результатом будет коллекция комбинаций, где каждый элемент одной таблицы соединён с каждым элементом другой.

INNER JOIN — мастер совпадений:

SELECT A.*, B.*
FROM TableA A
INNER JOIN TableB B
ON A.MatchColumn = B.MatchColumn;
-- Вы получите точное количество результатов, равное количеству найденных совпадений.

Результатом будет набор совпадающих значений по столбцу MatchColumn.

Пошаговый план для смены профессии

Прагматика настроек соединений

Inner join используют ради эффективности:

  • Он обеспечивает доступ к общим данным, экономя ресурсы.
  • В заслугах этого оператора — отделение совпадающих данных от тех, что совпадений не имеют.

Cross join — король безграничной аналитики:

  • Генерирует массу пар для всестороннего анализа.
  • Идеально подходит для формирования тестовых наборов данных.

Производительность SQL-впрысков

При использовании INNER JOIN лучше выбирать значения исключительно из индексированных столбцов. В случае с CROSS JOIN необходимо учесть возможное увеличение объёма данных, которое может привести к проблемам с ресурсами.

Визуализация

Так можно было бы представить CROSS JOIN и INNER JOIN на танцевальном полу:

Танцовщики из группы А (💃): [Анна, Алиса, Арнольд]
Танцовщики из группы В (🕺): [Боб, Брюс, Белла]

CROSS JOIN — это межгалактическая вечеринка:

💃🕺💃🕺💃🕺              
: [Анна & Боб, Анна & Брюс, Анна & Белла,
   Алиса & Боб, Алиса & Брюс, Алиса & Белла,
   Арнольд & Боб, Арнольд & Брюс, Арнольд & Белла]
# CROSS JOIN распаляет пол, где каждый танцор находит свою пару.

INNER JOIN — искусно подобранные пары:

💃🎶🕺
: [Алиса & Брюс] 
# INNER JOIN – это дуэт, где танцоры идеально дополняют друг друга.

Практика работы с соединениями

Гиганты данных

При работе с INNER JOIN:

  • Обязательно используйте псевдонимы для больших таблиц.
  • Производите фильтрацию до соединения таблиц для сокращения числа ненужных связей.

А при работе с CROSS JOIN:

  • Рассчитывайте количество возможных пар до выполнения соединения.
  • Применяйте ограничения после соединения, чтобы контролировать объем полученных результатов.

По слоям

Сложные запросы часто требуют комбинирования CROSS JOIN и INNER JOIN. Подготавливайте подзапросы заранее, перед работой с основным запросом.

Нарушение рамок: Дубликаты

При использовании CROSS JOIN могут появиться дубликаты. Чтобы не столкнуться с повторами, используйте DISTINCT или GROUP BY. В случае с INNER JOIN важно проверять уникальность ключей, по которым производится соединение, чтобы избежать дублирования.

Полезные источники

  1. Визуальное представление SQL-соединений – CodeProject — графическая иллюстрация различных типов соединений.
  2. Как использовать mysql JOIN без условия ON? – Stack Overflow — обсуждения и советы по использованию CROSS JOIN и INNER JOIN.
  3. SQLBolt – Урок 6: Многотабличные запросы с JOIN — практические уроки по работе со SQL-соединениями.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Что делает оператор CROSS JOIN?
1 / 5

Софья Овчинникова

аналитик баз данных

