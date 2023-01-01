Различие между CROSS JOIN и INNER JOIN в SQL

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Оператор CROSS JOIN формирует каждую возможную пару строк из двух таблиц. Вместе с тем, INNER JOIN объединяет строки из двух таблиц по определённому условию, выбирая только те строки, где есть совпадения.

CROSS JOIN — генератор всех возможных пар:

SQL Скопировать код SELECT A.*, B.* FROM TableA A CROSS JOIN TableB B; -- Дважды подумайте, прежде чем выполнять этот запрос на больших таблицах: проблемы с производительностью не заставят себя ждать!

Результатом будет коллекция комбинаций, где каждый элемент одной таблицы соединён с каждым элементом другой.

INNER JOIN — мастер совпадений:

SQL Скопировать код SELECT A.*, B.* FROM TableA A INNER JOIN TableB B ON A.MatchColumn = B.MatchColumn; -- Вы получите точное количество результатов, равное количеству найденных совпадений.

Результатом будет набор совпадающих значений по столбцу MatchColumn .

Прагматика настроек соединений

Inner join используют ради эффективности:

Он обеспечивает доступ к общим данным, экономя ресурсы.

В заслугах этого оператора — отделение совпадающих данных от тех, что совпадений не имеют.

Cross join — король безграничной аналитики:

Генерирует массу пар для всестороннего анализа.

Идеально подходит для формирования тестовых наборов данных.

Производительность SQL-впрысков

При использовании INNER JOIN лучше выбирать значения исключительно из индексированных столбцов. В случае с CROSS JOIN необходимо учесть возможное увеличение объёма данных, которое может привести к проблемам с ресурсами.

Визуализация

Так можно было бы представить CROSS JOIN и INNER JOIN на танцевальном полу:

Markdown Скопировать код Танцовщики из группы А (💃): [Анна, Алиса, Арнольд] Танцовщики из группы В (🕺): [Боб, Брюс, Белла]

CROSS JOIN — это межгалактическая вечеринка:

Markdown Скопировать код 💃🕺💃🕺💃🕺 : [Анна & Боб, Анна & Брюс, Анна & Белла, Алиса & Боб, Алиса & Брюс, Алиса & Белла, Арнольд & Боб, Арнольд & Брюс, Арнольд & Белла] # CROSS JOIN распаляет пол, где каждый танцор находит свою пару.

INNER JOIN — искусно подобранные пары:

Markdown Скопировать код 💃🎶🕺 : [Алиса & Брюс] # INNER JOIN – это дуэт, где танцоры идеально дополняют друг друга.

Практика работы с соединениями

Гиганты данных

При работе с INNER JOIN :

Обязательно используйте псевдонимы для больших таблиц.

Производите фильтрацию до соединения таблиц для сокращения числа ненужных связей.

А при работе с CROSS JOIN :

Рассчитывайте количество возможных пар до выполнения соединения.

Применяйте ограничения после соединения, чтобы контролировать объем полученных результатов.

По слоям

Сложные запросы часто требуют комбинирования CROSS JOIN и INNER JOIN . Подготавливайте подзапросы заранее, перед работой с основным запросом.

Нарушение рамок: Дубликаты

При использовании CROSS JOIN могут появиться дубликаты. Чтобы не столкнуться с повторами, используйте DISTINCT или GROUP BY . В случае с INNER JOIN важно проверять уникальность ключей, по которым производится соединение, чтобы избежать дублирования.

Полезные источники