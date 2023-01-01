Различие между CROSS JOIN и INNER JOIN в SQL#Основы SQL #JOIN (соединения таблиц) #INNER JOIN
Быстрый ответ
Оператор
CROSS JOIN формирует каждую возможную пару строк из двух таблиц. Вместе с тем,
INNER JOIN объединяет строки из двух таблиц по определённому условию, выбирая только те строки, где есть совпадения.
CROSS JOIN — генератор всех возможных пар:
SELECT A.*, B.*
FROM TableA A
CROSS JOIN TableB B;
-- Дважды подумайте, прежде чем выполнять этот запрос на больших таблицах: проблемы с производительностью не заставят себя ждать!
Результатом будет коллекция комбинаций, где каждый элемент одной таблицы соединён с каждым элементом другой.
INNER JOIN — мастер совпадений:
SELECT A.*, B.*
FROM TableA A
INNER JOIN TableB B
ON A.MatchColumn = B.MatchColumn;
-- Вы получите точное количество результатов, равное количеству найденных совпадений.
Результатом будет набор совпадающих значений по столбцу
MatchColumn.
Прагматика настроек соединений
Inner join используют ради эффективности:
- Он обеспечивает доступ к общим данным, экономя ресурсы.
- В заслугах этого оператора — отделение совпадающих данных от тех, что совпадений не имеют.
Cross join — король безграничной аналитики:
- Генерирует массу пар для всестороннего анализа.
- Идеально подходит для формирования тестовых наборов данных.
Производительность SQL-впрысков
При использовании
INNER JOIN лучше выбирать значения исключительно из индексированных столбцов. В случае с
CROSS JOIN необходимо учесть возможное увеличение объёма данных, которое может привести к проблемам с ресурсами.
Визуализация
Так можно было бы представить CROSS JOIN и INNER JOIN на танцевальном полу:
Танцовщики из группы А (💃): [Анна, Алиса, Арнольд]
Танцовщики из группы В (🕺): [Боб, Брюс, Белла]
CROSS JOIN — это межгалактическая вечеринка:
💃🕺💃🕺💃🕺
: [Анна & Боб, Анна & Брюс, Анна & Белла,
Алиса & Боб, Алиса & Брюс, Алиса & Белла,
Арнольд & Боб, Арнольд & Брюс, Арнольд & Белла]
# CROSS JOIN распаляет пол, где каждый танцор находит свою пару.
INNER JOIN — искусно подобранные пары:
💃🎶🕺
: [Алиса & Брюс]
# INNER JOIN – это дуэт, где танцоры идеально дополняют друг друга.
Практика работы с соединениями
Гиганты данных
При работе с
INNER JOIN:
- Обязательно используйте псевдонимы для больших таблиц.
- Производите фильтрацию до соединения таблиц для сокращения числа ненужных связей.
А при работе с
CROSS JOIN:
- Рассчитывайте количество возможных пар до выполнения соединения.
- Применяйте ограничения после соединения, чтобы контролировать объем полученных результатов.
По слоям
Сложные запросы часто требуют комбинирования
CROSS JOIN и
INNER JOIN. Подготавливайте подзапросы заранее, перед работой с основным запросом.
Нарушение рамок: Дубликаты
При использовании
CROSS JOIN могут появиться дубликаты. Чтобы не столкнуться с повторами, используйте
DISTINCT или
GROUP BY. В случае с
INNER JOIN важно проверять уникальность ключей, по которым производится соединение, чтобы избежать дублирования.
Софья Овчинникова
аналитик баз данных