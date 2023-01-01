Различие методов Sequelize.js: belongsTo и hasMany
#Веб-разработка  #Node.js  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

belongsTo создает связь "многое-к-одному", где внутри дочерней модели хранится первичный ключ родительской модели. Наглядно можно представить отношение родителя с множеством детей. Вместе с тем, hasMany формирует отношение "одно-ко-многим", в котором в родительской модели содержатся несколько внешних ключей принадлежащих дочерним моделям.

Пример:

User.hasMany(Post);  // Пользователь имеет множество записей.
Post.belongsTo(User);  // Запись принадлежит пользователю.

Не забывайте, что связка belongsTo и hasMany гарантирует надежное согласование данных в Sequelize.

Пошаговый план для смены профессии

Сущность связей

belongsTo: Многие-к-одному как верный союзник

belongsTo определяет внешний ключ в целевой модели, обеспечивая связь между дочерними и родительскими записями. Примем в качестве примера отношение между исполнителем и его альбомами. Когда Альбом принадлежит Исполнителю, мы имеем следующую конструкцию:

Album.belongsTo(Artist, {foreignKey: 'artist_id'});  // Альбом принадлежит исполнителю.

Это позволяет использовать album.getArtist() для получения доступа к записи исполнителя, связанной с данным альбомом.

hasMany: Союзники в образе множества записей

hasMany демонстрирует отношения, где одна запись связана с несколькими другими. Этот тип связи позволяет соединить одну модель с другой посредством внешнего ключа:

Artist.hasMany(Album, {foreignKey: 'artist_id'}); // Исполнитель имеет декларацию о своих альбомах.

Теперь с помощью artist.getAlbums() можно получить все альбомы, связанные с заданным исполнителем.

Важность структуры Базы Данных

Как belongsTo, так и hasMany формируют структуру связей в базе данных. Благодаря использованию одних и тех же ссылок в качестве внешних ключей поддерживается непрерывность данных. Держите в голове, что сохранность данных – это важно!

Визуализация

Давайте воспользуемся визуальной аналогией с городским пейзажем:

Мегаполис обладает набором зданий, каждое из которых находится в собственности определённого владельца.

🌇 Мегаполис: `hasMany` Здания
| Владелец (👨‍💼) | Здания (🏢)   |
| --------------- | ------------- |
| Мистер Смит     | Здание 1, 2   |
| Мисс Джонсон    | Здание 3, 4   |

Напротив, каждое здание принадлежит единственному владельцу.

🏢 Здание: `belongsTo` Владелец
| Здание (🏢) | Владелец (👨‍💼) |
| ----------- | --------------- |
| Здание 1    | Мистер Смит     |
| Здание 2    | Мисс Джонсон    |

Помните, что гармоничное сотрудничество hasMany и belongsTo делает структуру ваших данных в Sequelize признаваемой и организованной.

Sequelize в практике: нужно помнить

Управление связями

То, как мы страиваем связи – это только часть задачи. Не менее важен правильный контроль за ними. Если вы удаляете "Исполнителя", что произойдет с его "Альбомами"? Sequelize дает возможность каскадного удаления, автоматизируя этот процесс.

Разница между жадной и ленивой загрузкой

Жадная загрузка с применением include повышает производительность, извлекая связанные записи за один запрос. Между тем, Ленивая загрузка извлекает данные раздельными запросами. Однако стоит быть осторожным с проблемой "N+1" запросов при множественных связях hasMany.

Избегание ошибок

Явное установление foreignKey поможет избежать неоднозначного поведения и двусмысленных запросов, способных сказаться на работе приложения. Целостность данных всегда должна быть на первом месте!

Сложные отношения? Нет проблем!

Для сложноструктурированных данных можно задействовать через модели для отношений "многие-ко-многим" или полиморфные связи. Sequelize поддерживает широкий спектр типов связей, соответствующих разнообразным требованиям.

Полезные материалы

  1. Ассоциации | Sequelize — официальная документация Sequelize, раскрывающая вопросы ассоциаций.
  2. Ассоциации таблиц в Sequelize (Joins) — детальное руководство по реализации ассоциаций в Sequelize.
  3. node.js – Как реализовать связь многие ко многим в sequelize – Stack Overflow — разговоры на Stack Overflow о hasMany и belongsTo.
  4. Создайте приложение Node.js с Sequelize [1] – Подключение и модель – YouTube — видеоурок, вводящий в особенности ассоциаций Sequelize.
  5. Отношения Sequelize – полное руководство | by Eth3rnit3 | Medium — подробное руководство по работе с отношениями в Sequelize.
  6. Миграции Sequelize – настраиваем Ассоциации | by Johanna altmann | codeburst — статья, в которой раскрываются продвинутые приемы работы с ассоциациациями в Sequelize.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Что означает метод belongsTo в Sequelize?
1 / 5

Никита Титов

разработчик Node.js

