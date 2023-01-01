Различие методов Sequelize.js: belongsTo и hasMany
Быстрый ответ
belongsTo создает связь "многое-к-одному", где внутри дочерней модели хранится первичный ключ родительской модели. Наглядно можно представить отношение родителя с множеством детей. Вместе с тем,
hasMany формирует отношение "одно-ко-многим", в котором в родительской модели содержатся несколько внешних ключей принадлежащих дочерним моделям.
Пример:
User.hasMany(Post); // Пользователь имеет множество записей.
Post.belongsTo(User); // Запись принадлежит пользователю.
Не забывайте, что связка
belongsTo и
hasMany гарантирует надежное согласование данных в Sequelize.
Сущность связей
belongsTo: Многие-к-одному как верный союзник
belongsTo определяет внешний ключ в целевой модели, обеспечивая связь между дочерними и родительскими записями. Примем в качестве примера отношение между исполнителем и его альбомами. Когда
Альбом принадлежит
Исполнителю, мы имеем следующую конструкцию:
Album.belongsTo(Artist, {foreignKey: 'artist_id'}); // Альбом принадлежит исполнителю.
Это позволяет использовать
album.getArtist() для получения доступа к записи исполнителя, связанной с данным альбомом.
hasMany: Союзники в образе множества записей
hasMany демонстрирует отношения, где одна запись связана с несколькими другими. Этот тип связи позволяет соединить одну модель с другой посредством внешнего ключа:
Artist.hasMany(Album, {foreignKey: 'artist_id'}); // Исполнитель имеет декларацию о своих альбомах.
Теперь с помощью
artist.getAlbums() можно получить все альбомы, связанные с заданным исполнителем.
Важность структуры Базы Данных
Как
belongsTo, так и
hasMany формируют структуру связей в базе данных. Благодаря использованию одних и тех же ссылок в качестве внешних ключей поддерживается непрерывность данных. Держите в голове, что сохранность данных – это важно!
Визуализация
Давайте воспользуемся визуальной аналогией с городским пейзажем:
Мегаполис обладает набором зданий, каждое из которых находится в собственности определённого владельца.
🌇 Мегаполис: `hasMany` Здания
| Владелец (👨💼) | Здания (🏢) |
| --------------- | ------------- |
| Мистер Смит | Здание 1, 2 |
| Мисс Джонсон | Здание 3, 4 |
Напротив, каждое здание принадлежит единственному владельцу.
🏢 Здание: `belongsTo` Владелец
| Здание (🏢) | Владелец (👨💼) |
| ----------- | --------------- |
| Здание 1 | Мистер Смит |
| Здание 2 | Мисс Джонсон |
Помните, что гармоничное сотрудничество
hasMany и
belongsTo делает структуру ваших данных в Sequelize признаваемой и организованной.
Sequelize в практике: нужно помнить
Управление связями
То, как мы страиваем связи – это только часть задачи. Не менее важен правильный контроль за ними. Если вы удаляете "Исполнителя", что произойдет с его "Альбомами"? Sequelize дает возможность каскадного удаления, автоматизируя этот процесс.
Разница между жадной и ленивой загрузкой
Жадная загрузка с применением
include повышает производительность, извлекая связанные записи за один запрос. Между тем,
Ленивая загрузка извлекает данные раздельными запросами. Однако стоит быть осторожным с проблемой "N+1" запросов при множественных связях
hasMany.
Избегание ошибок
Явное установление
foreignKey поможет избежать неоднозначного поведения и двусмысленных запросов, способных сказаться на работе приложения. Целостность данных всегда должна быть на первом месте!
Сложные отношения? Нет проблем!
Для сложноструктурированных данных можно задействовать
через модели для отношений "многие-ко-многим" или
полиморфные связи. Sequelize поддерживает широкий спектр типов связей, соответствующих разнообразным требованиям.
Никита Титов
разработчик Node.js