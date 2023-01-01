Различие INNER, LEFT, RIGHT, FULL JOIN в MySQL

Быстрый ответ

INNER JOIN выбирает строки, удовлетворяющие условию объединения из обеих таблиц. LEFT JOIN возвращает все строки из левой таблицы и соответствующие строки из правой. Если совпадения не обнаружены, возвращается NULL . RIGHT JOIN выводит все строки из правой таблицы и строки из левой, удовлетворяющие условию объединения. Если совпадения не находятся, вместо них проставляется NULL . FULL JOIN включает в себя строки из обеих таблиц, показывая все возможные совпадения. В случае отсутствия соответствия возвращается NULL .

Рассмотрим таблицы A и B :

A: 1 2 3 B: 3 4 5 INNER: 3 LEFT: 1 2 3(NO MATCH) RIGHT: (NO MATCH)3 4 5 FULL: 1 2 3(NO MATCH) 4 5

Примеры запросов на SQL:

SQL Скопировать код -- Inner: Строки, которые присутствуют в обеих таблицах SELECT * FROM A INNER JOIN B ON A.key = B.key; -- Left: Все строки из таблицы A, а также совпадающие строки из B. Если соответствий нет, возвращается NULL SELECT * FROM A LEFT JOIN B ON A.key = B.key; -- Right: Все строки из таблицы B, плюс подходящие строки из A. Если совпадений нет, возвращается NULL SELECT * FROM A RIGHT JOIN B ON A.key = B.key; -- Full: Все строки из A и B. Если нет пары в одной из таблиц, возвращается NULL SELECT * FROM A FULL JOIN B ON A.key = B.key;

Выбор типа соединения зависит от ваших потребностей — требуется ли в результате видеть строки без пар из одной из таблиц.

Понимание JOIN: Практические инсайты

Важность порядка: OUTER JOIN При использовании OUTER JOIN (LEFT, RIGHT или FULL) важно учесть порядок указания таблиц — первая таблица определяет приоритет вывода строк.

Магия оптимизации: Что происходит за кулисами Системы управления базами данных часто преобразуют RIGHT JOIN в LEFT JOIN , чтобы оптимизировать производительность запросов. Учтите это при отладке.

Обращение внимания на NULL в OUTER JOIN Если OUTER JOIN не находит соответствия, он использует NULL для заполнения пустот. Это следует учитывать, так как NULL может влиять на интерпретацию результатов запроса.

Визуализация

Представьте себе два набора элементов: одни с синими краями (🔵), другие — с желтыми (🟡):

Markdown Скопировать код Набор A (🔵): [Элемент 1, Элемент 2, Элемент 3] Набор B (🟡): [Элемент 2, Элемент 3, Элемент 4]

С помощью INNER JOIN мы получим:

Markdown Скопировать код 🔵🔒🟡: [Элемент 2, Элемент 3] # Только та часть, которая присутствует в обоих наборах.

Используя LEFT JOIN, получаем:

Markdown Скопировать код 🔵➕🟡: [Элемент 1, Элемент 2 (🟡 не обязателен), Элемент 3 (🟡 не обязателен)]

С RIGHT JOIN видим следующее:

Markdown Скопировать код 🟡➕🔵: [Элемент 2 (🔵 не обязателен), Элемент 3 (🔵 не обязателен), Элемент 4]

И, наконец, FULL JOIN соединяет оба набора:

Markdown Скопировать код 🔵🖼️🟡: [Элемент 1, Элемент 2 (🔵🟡), Элемент 3 (🔵🟡), Элемент 4] # Полный набор элементов.

Исследование продвинутых соединений

CROSS APPLY и OUTER APPLY: В некоторых системах управления базами данных, например, SQL Server, существуют конструкции CROSS APPLY и OUTER APPLY. Они работают аналогично JOIN, но позволяют применять функции, возвращающие наборы данных.

Возможности SELF-JOIN: Самосоединение таблицы, или SELF JOIN , открывает великие возможности для работы с иерархическими структурами данных или для сравнения строк внутри одной таблицы.

CROSS JOIN – Декартово произведение: CROSS JOIN связывает каждую строку одной таблицы с каждой строкой другой таблицы, что без указания условий приведет к декартову произведению обоих наборов данных.

Факторы, влияющие на производительность: Не забывайте, что производительность запросов может значительно варьироваться в зависимости от выбранного типа соединения. Стоит учитывать такие параметры, как индексация столбцов, размеры таблиц и особенности СУБД.

