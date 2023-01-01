Различие чисел и строк в PostgreSQL: обработка varchar

#PostgreSQL  #Типы данных SQL  
Быстрый ответ

Чтобы установить тип данных значения в PostgreSQL, необходимо воспользоваться функцией pg_typeof():

SQL

-- Пример с текстовым литералом:
SELECT pg_typeof('Образец текста');

Вернёт: text

SQL

-- Пример применения функции к столбцу таблицы:
SELECT pg_typeof(column_name) FROM table_name;

Результат: Указывает тип данных столбца column_name, например, integer или boolean.

Визуализация

Представим типы данных как маски, за которыми спрятаны наши сведения:

Данные (Участник) Маска (Тип) Запрос PostgreSQL
🐳 (Кит) text SELECT pg_typeof('Млекопитающее')
🦖 (Динозавр) text SELECT pg_typeof('Вымерший')
🐦 (Птица) text SELECT pg_typeof('Птичий')

💡 Чтобы раскрыть, что скрывается за маской (то есть узнать тип данных), примените функцию pg_typeof().

Продвинутое определение типа

Функция pg_typeof() эффективна для определения предполагаемого типа данных. Вместе с тем, чтобы понять, является ли значение целым числом, потребуемся мощь регулярных выражений.

SQL

-- Проверка регулярным выражением
SELECT column_name ~ '^[0-9]+$' as is_integer FROM table_name;

Для большей точности можно создать пользовательскую функцию:

SQL

-- Создаем функцию для проверки
CREATE FUNCTION is_numeric(text) RETURNS boolean AS $$
BEGIN
    RETURN $1 ~ '^\d+$';
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    RETURN FALSE;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql IMMUTABLE;

-- Используем созданную функцию
SELECT is_numeric(varchar_column) FROM table_name;

Условные операции, основанные на типе данных

Можно определить действия в зависимости от типа данных с использованием оператора CASE:

SQL

-- Выбор действия в зависимости от типа данных
SELECT 
    CASE
        WHEN pg_typeof(col) = 'integer' THEN 'Обработка целочисленного значения'
        WHEN col ~ '^[0-9]+$' THEN 'Строка представляет собой целое число'
        ELSE 'Нет соответствующей операции для данного типа'
    END 
FROM table_name;

Подробное изучение: работа со системными каталогами PostgreSQL

Если вы хотите углубить знания о типах данных PostgreSQL, обратите внимание на pg_type и pg_catalog.pg_namespace.

SQL

-- Исследование перечислимых типов
SELECT 
    n.nspname as schema, 
    t.typname as enum_name, 
    e.enumlabel as enum_value
FROM 
    pg_type t 
    JOIN pg_enum e ON t.oid = e.enumtypid  
    JOIN pg_catalog.pg_namespace n ON n.oid = t.typnamespace
ORDER BY 
    enum_name, enum_value;

Обработка сложных случаев и нюансов

Иногда pg_typeof может быть недостаточен, и тогда приходится прибегать к более сложным техникам преобразования типов:

SQL

SELECT 
    CASE
        WHEN trim(column_name) SIMILAR TO '[0-9]+' THEN column_name::int
        ELSE NULL -- Здесь целого числа не обнаружено
    END 
FROM table_name;

Исключения: защита от ошибок приведения типов

Исключения служат для предотвращения сбоев при приведении типов:

SQL

BEGIN
    -- Попытка привести к целочисленному типу
    my_variable := varchar_column::integer;
EXCEPTION WHEN others THEN
    -- Ошибка приведения типа, здесь требуется обработка исключения
END;

Полезные материалы

  1. PostgreSQL: Документация: 16: Глава 8. Типы данных — подробное руководство по основным типам данных в PostgreSQL.
  2. Новые вопросы по теме 'sql+types' на Stack Overflow — обсуждение актуальных вопросов, связанных с типами данных в SQL.
  3. PostgreSQL: Документация: 16: 9.26. Функции и операторы системной информации — полезная информация о функциях системной информации, включая pg_typeof.
  4. PG Casts — видеоуроки, посвященные правилам приведения типов данных и их проверке в PostgreSQL.
Какой тип данных возвращает функция `pg_typeof()` при выполнении запроса на текстовом литерале?
1 / 5

Алина Карпова

инженер по данным

