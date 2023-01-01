"Различие чисел и строк в PostgreSQL: обработка varchar"
Быстрый ответ
Чтобы установить тип данных значения в PostgreSQL, необходимо воспользоваться функцией
pg_typeof():
-- Пример с текстовым литералом:
SELECT pg_typeof('Образец текста');
Вернёт:
text
-- Пример применения функции к столбцу таблицы:
SELECT pg_typeof(column_name) FROM table_name;
Результат: Указывает тип данных столбца
column_name, например,
integer или
boolean.
Визуализация
Представим типы данных как маски, за которыми спрятаны наши сведения:
|Данные (Участник)
|Маска (Тип)
|Запрос PostgreSQL
|🐳 (Кит)
|
text
|SELECT pg_typeof('Млекопитающее')
|🦖 (Динозавр)
|
text
|SELECT pg_typeof('Вымерший')
|🐦 (Птица)
|
text
|SELECT pg_typeof('Птичий')
💡 Чтобы раскрыть, что скрывается за маской (то есть узнать тип данных), примените функцию
pg_typeof().
Продвинутое определение типа
Функция
pg_typeof() эффективна для определения предполагаемого типа данных. Вместе с тем, чтобы понять, является ли значение целым числом, потребуемся мощь регулярных выражений.
-- Проверка регулярным выражением
SELECT column_name ~ '^[0-9]+$' as is_integer FROM table_name;
Для большей точности можно создать пользовательскую функцию:
-- Создаем функцию для проверки
CREATE FUNCTION is_numeric(text) RETURNS boolean AS $$
BEGIN
RETURN $1 ~ '^\d+$';
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
RETURN FALSE;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql IMMUTABLE;
-- Используем созданную функцию
SELECT is_numeric(varchar_column) FROM table_name;
Условные операции, основанные на типе данных
Можно определить действия в зависимости от типа данных с использованием оператора CASE:
-- Выбор действия в зависимости от типа данных
SELECT
CASE
WHEN pg_typeof(col) = 'integer' THEN 'Обработка целочисленного значения'
WHEN col ~ '^[0-9]+$' THEN 'Строка представляет собой целое число'
ELSE 'Нет соответствующей операции для данного типа'
END
FROM table_name;
Подробное изучение: работа со системными каталогами PostgreSQL
Если вы хотите углубить знания о типах данных PostgreSQL, обратите внимание на
pg_type и
pg_catalog.pg_namespace.
-- Исследование перечислимых типов
SELECT
n.nspname as schema,
t.typname as enum_name,
e.enumlabel as enum_value
FROM
pg_type t
JOIN pg_enum e ON t.oid = e.enumtypid
JOIN pg_catalog.pg_namespace n ON n.oid = t.typnamespace
ORDER BY
enum_name, enum_value;
Обработка сложных случаев и нюансов
Иногда
pg_typeof может быть недостаточен, и тогда приходится прибегать к более сложным техникам преобразования типов:
SELECT
CASE
WHEN trim(column_name) SIMILAR TO '[0-9]+' THEN column_name::int
ELSE NULL -- Здесь целого числа не обнаружено
END
FROM table_name;
Исключения: защита от ошибок приведения типов
Исключения служат для предотвращения сбоев при приведении типов:
BEGIN
-- Попытка привести к целочисленному типу
my_variable := varchar_column::integer;
EXCEPTION WHEN others THEN
-- Ошибка приведения типа, здесь требуется обработка исключения
END;
Алина Карпова
инженер по данным