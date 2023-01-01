"Различие чисел и строк в PostgreSQL: обработка varchar"

Быстрый ответ

Чтобы установить тип данных значения в PostgreSQL, необходимо воспользоваться функцией pg_typeof() :

SQL Скопировать код -- Пример с текстовым литералом: SELECT pg_typeof('Образец текста');

Вернёт: text

SQL Скопировать код -- Пример применения функции к столбцу таблицы: SELECT pg_typeof(column_name) FROM table_name;

Результат: Указывает тип данных столбца column_name , например, integer или boolean .

Визуализация

Представим типы данных как маски, за которыми спрятаны наши сведения:

Данные (Участник) Маска (Тип) Запрос PostgreSQL 🐳 (Кит) text SELECT pg_typeof('Млекопитающее') 🦖 (Динозавр) text SELECT pg_typeof('Вымерший') 🐦 (Птица) text SELECT pg_typeof('Птичий')

💡 Чтобы раскрыть, что скрывается за маской (то есть узнать тип данных), примените функцию pg_typeof() .

Продвинутое определение типа

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Функция pg_typeof() эффективна для определения предполагаемого типа данных. Вместе с тем, чтобы понять, является ли значение целым числом, потребуемся мощь регулярных выражений.

SQL Скопировать код -- Проверка регулярным выражением SELECT column_name ~ '^[0-9]+$' as is_integer FROM table_name;

Для большей точности можно создать пользовательскую функцию:

SQL Скопировать код -- Создаем функцию для проверки CREATE FUNCTION is_numeric(text) RETURNS boolean AS $$ BEGIN RETURN $1 ~ '^\d+$'; EXCEPTION WHEN OTHERS THEN RETURN FALSE; END; $$ LANGUAGE plpgsql IMMUTABLE; -- Используем созданную функцию SELECT is_numeric(varchar_column) FROM table_name;

Условные операции, основанные на типе данных

Можно определить действия в зависимости от типа данных с использованием оператора CASE:

SQL Скопировать код -- Выбор действия в зависимости от типа данных SELECT CASE WHEN pg_typeof(col) = 'integer' THEN 'Обработка целочисленного значения' WHEN col ~ '^[0-9]+$' THEN 'Строка представляет собой целое число' ELSE 'Нет соответствующей операции для данного типа' END FROM table_name;

Подробное изучение: работа со системными каталогами PostgreSQL

Если вы хотите углубить знания о типах данных PostgreSQL, обратите внимание на pg_type и pg_catalog.pg_namespace .

SQL Скопировать код -- Исследование перечислимых типов SELECT n.nspname as schema, t.typname as enum_name, e.enumlabel as enum_value FROM pg_type t JOIN pg_enum e ON t.oid = e.enumtypid JOIN pg_catalog.pg_namespace n ON n.oid = t.typnamespace ORDER BY enum_name, enum_value;

Обработка сложных случаев и нюансов

Иногда pg_typeof может быть недостаточен, и тогда приходится прибегать к более сложным техникам преобразования типов:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN trim(column_name) SIMILAR TO '[0-9]+' THEN column_name::int ELSE NULL -- Здесь целого числа не обнаружено END FROM table_name;

Исключения: защита от ошибок приведения типов

Исключения служат для предотвращения сбоев при приведении типов:

SQL Скопировать код BEGIN -- Попытка привести к целочисленному типу my_variable := varchar_column::integer; EXCEPTION WHEN others THEN -- Ошибка приведения типа, здесь требуется обработка исключения END;

