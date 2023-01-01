Разделение строки в SQL Server 2008 R2: функция split
Быстрый ответ
Для SQL Server 2016 и более поздних версий предусмотрена функция STRING_SPLIT, применяемая для разделения строки на подстроки:
SELECT value FROM STRING_SPLIT('item1,item2,item3', ',');
Данный инструмент преобразует исходную строку в индивидуальные элементы. Если вы работаете с предыдущими версиями SQL Server, придется воспользоваться комбинацией функций SUBSTRING и CHARINDEX или создать собственную функцию для выполнения данной задачи.
Альтернативы для версий до 2016 года
Использование XML для разделения строк
В SQL Server 2008 R2 предлагается применить XML метод:
DECLARE @Input VARCHAR(MAX) = 'item1,item2,item3';
SELECT Split.a.value('.', 'VARCHAR(100)') AS Value
FROM (
SELECT CAST ('<M>' + REPLACE(@Input, ',', '</M><M>') + '</M>' AS XML) AS Data
) AS A
CROSS APPLY Data.nodes ('/M') AS Split(a);
Ваши строки, разделенные запятыми, будут преобразованы в XML и разделены на части с использованием CROSS APPLY.
Пользовательская функция разделения
Вы также можете создать собственную функцию для разделения строк:
CREATE FUNCTION dbo.SplitString (@Input VARCHAR(MAX), @Delimiter CHAR(1))
RETURNS @Output TABLE (Value VARCHAR(MAX))
BEGIN
...
WHILE CHARINDEX(@Delimiter, @Input) > 0
...
END
Вызов функции выглядит следующим образом:
SELECT Value FROM dbo.SplitString('item1,item2,item3', ',');
Функция будет последовательно находить и извлекать подстроки, разделенные выбранным вами символом.
Специфические случаи и техники оптимизации
Удаление пробелов
Для удаления пробелов используйте функции LTRIM и RTRIM:
SELECT LTRIM(RTRIM(value)) AS TrimmedValue FROM STRING_SPLIT('item1 , item2 , item3', ',');
Рекурсивные CTE
Рекурсивные CTE – мощный механизм для разделения строк в SQL Server:
;WITH cte AS (...)
SELECT * FROM cte OPTION (MAXRECURSION 0);
Скорость выполнения
Методы, работающие с множествами данных, обычно предпочтительнее процедурных подходов, ведь функция
STRING_SPLIT работает быстрее пользовательских и XML методов разделения строки.
Визуализация
Рассмотрим аналогию: представьте, что каждый символ строки – это отдельный вагон поезда.
Строка-поезд: [S][p][l][i][t][t][h][i][s]
Применяя
STRING_SPLIT(), мы разделяем поезд на отдельные составы:
SELECT value FROM STRING_SPLIT('Splitthis', 't');
| Платформа (Строка) |
| ------------------- |
| Spli |
| this |
🚉
Символ 't' выступает в роли диспетчера, который останавливает поезд и распределяет буквы по новым платформам (строкам).
Обработка "грязных" разделителей
Функция Replace
Если вы столкнулись с «грязными» разделителями, сначала очистите их, используя функцию REPLACE:
SELECT value FROM STRING_SPLIT(REPLACE('item1|item2|item3', '|', ','), ',');
XML метод
При использовании XML метода достаточно заменить разделитель в функции REPLACE:
DECLARE @Input VARCHAR(MAX) = 'item1|item2|item3';
SELECT Split.a.value('.', 'VARCHAR(100)') AS Value
FROM (
SELECT CAST ('<M>' + REPLACE(@Input, '|', '</M><M>') + '</M>' AS XML) AS Data
) AS A
CROSS APPLY Data.nodes ('/M') AS Split(a);
Достоинства обновлений и альтернативные способы решения
Переход на новые версии
Переход на SQL Server 2016 открывает доступ к функции
STRING_SPLIT, которая значительно упрощает процесс разделения строк.
Альтернативы вне SQL Server
Сторонние средства и библиотеки могут расширить функционал, однако необходимо учитывать требования безопасности и соответствия.
Тест производительности
Сравнительное тестирование поможет определить, какой из методов разделения строки наиболее эффективен.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик