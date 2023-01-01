Разделение строки на имя и фамилию в T-SQL при отсутствии разделителя

Быстрый ответ

Для выполнения операции разделения строки в T-SQL можно воспользоваться функцией STRING_SPLIT . Этой функции требуется передать два аргумента: саму строку и разделитель:

SQL Скопировать код SELECT value FROM STRING_SPLIT('sample,text,to,split', ',')

В результате такого запроса мы получим отдельные строки: 'sample', 'text', 'to', 'split'. Функция доступна, начиная с версии SQL Server 2016.

Версия SQL Server до 2016 года также имеет свое решение проблемы разделения строк, поэтому просим вас продолжить чтение – найдутся полезные советы для каждого.

SQL Server до 2016: Разделение строк сложным способом

Предыдущие версии SQL Server не обладали встроенной функцией для разделения строк. Однако, это дело исправимо – хоть и с некоторыми заморочками.

Применение CHARINDEX и SUBSTRING

В случае недоступности функции STRING_SPLIT для разделения строк в старых версиях SQL Server можно применять другие встроенные функции:

SQL Скопировать код -- Отправимся немного в прошлое. -- И начнём наше разделительное приключение! DECLARE @string NVARCHAR(100) = 'FirstName:LastName', @delimiter CHAR(1) = ':'; SELECT CASE WHEN CHARINDEX(@delimiter, @string) > 0 THEN SUBSTRING(@string, 1, CHARINDEX(@delimiter, @string) – 1) ELSE @string END AS FirstName, CASE WHEN CHARINDEX(@delimiter, @string) > 0 THEN SUBSTRING(@string, CHARINDEX(@delimiter, @string) + 1, LEN(@string)) ELSE NULL END AS LastName; -- NULL в фамилии? Это мы легко исправим.

Решение с несколькими разделителями: Рекурсивные CTE

Если разделителей больше одного, можно применить рекурсивный CTE (Common Table Expression) для разбиения строки:

SQL Скопировать код -- Время для "разделительного бинго"! -- Рекурсивные CTE, словно лучшие союзники WITH SplitCTE AS ( SELECT 0 AS StartPos, CHARINDEX(',', @string + ',') AS EndPos UNION ALL SELECT EndPos + 1, CHARINDEX(',', @string + ',', EndPos + 1) FROM SplitCTE WHERE EndPos > 0 ) SELECT SUBSTRING(@string, StartPos, EndPos – StartPos) AS Value FROM SplitCTE WHERE EndPos > StartPos; -- И вуаля – подстроки, как из рога изобилия!

Визуализация

Строку разделяем аналогично тому, как бьём шоколад на кусочки, причем каждый излом соответствует разделителю:

Markdown Скопировать код Строка: "SQL,Tutorial,Split,String,Function"

С применением функции STRING_SPLIT :

SQL Скопировать код SELECT value FROM STRING_SPLIT('SQL,Tutorial,Split,String,Function', ',');

Строка до и после разделения представлена так:

Markdown Скопировать код До разделения: 🍫🍯🍫🍯🍫🍯🍫🍯🍫 После разделения: 🍫 🍫 🍫 🍫 🍫

Каждый кусочек шоколада – это подстрока, полученная при разделении исходной строки по карамельным разделителям.

Применение LEFT и RIGHT для разделения

Зная позицию разделителя, можно применить функции LEFT и RIGHT для "резки" строк:

SQL Скопировать код -- Разделка как искусство SELECT LEFT(@string, CHARINDEX(@delimiter, @string) – 1) AS FirstPart, RIGHT(@string, LEN(@string) – CHARINDEX(@delimiter, @string)) AS SecondPart; -- Вот ваш кусочек данных!

Гибкость UNION ALL

Для разбиения длинной строки на четкие и управляемые части весьма полезен UNION ALL:

SQL Скопировать код -- Готовы к феерии разделения строк! WITH Numbers AS ( SELECT n FROM (VALUES (0),(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9)) num(n) ), Sequences AS ( SELECT a.n + (10 * b.n) + (100 * c.n) AS Number FROM Numbers a, Numbers b, Numbers c ) SELECT SUBSTRING(@string, Number, CHARINDEX(@delimiter, @string + @delimiter, Number) – Number) AS Value FROM Sequences WHERE Number <= LEN(@string) AND SUBSTRING(@delimiter + @string, Number, 1) = @delimiter -- UNION ALL: не просто SQL-команда, но и философия жизни.

Ограда от null и пустых строк

Обрабатывать возможные null или пустые строки очень важно, устанавливая значения по умолчанию с использованием функций ISNULL или COALESCE:

SQL Скопировать код -- Потому что никто не болеет любовью к неожиданным NULL'ам SELECT ISNULL(SUBSTRING(@string, Number, CHARINDEX(@delimiter, @string + @delimiter, Number) – Number), '') AS Value FROM Sequences -- Это было эффектное управление данными, шоу завершено!

