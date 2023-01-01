Разделение строки на имя и фамилию в T-SQL при отсутствии разделителя#Разное
Быстрый ответ
Для выполнения операции разделения строки в T-SQL можно воспользоваться функцией
STRING_SPLIT. Этой функции требуется передать два аргумента: саму строку и разделитель:
SELECT value FROM STRING_SPLIT('sample,text,to,split', ',')
В результате такого запроса мы получим отдельные строки: 'sample', 'text', 'to', 'split'. Функция доступна, начиная с версии SQL Server 2016.
Версия SQL Server до 2016 года также имеет свое решение проблемы разделения строк, поэтому просим вас продолжить чтение – найдутся полезные советы для каждого.
SQL Server до 2016: Разделение строк сложным способом
Предыдущие версии SQL Server не обладали встроенной функцией для разделения строк. Однако, это дело исправимо – хоть и с некоторыми заморочками.
Применение CHARINDEX и SUBSTRING
В случае недоступности функции
STRING_SPLIT для разделения строк в старых версиях SQL Server можно применять другие встроенные функции:
-- Отправимся немного в прошлое.
-- И начнём наше разделительное приключение!
DECLARE @string NVARCHAR(100) = 'FirstName:LastName',
@delimiter CHAR(1) = ':';
SELECT CASE
WHEN CHARINDEX(@delimiter, @string) > 0 THEN
SUBSTRING(@string, 1, CHARINDEX(@delimiter, @string) – 1)
ELSE
@string
END AS FirstName,
CASE
WHEN CHARINDEX(@delimiter, @string) > 0 THEN
SUBSTRING(@string, CHARINDEX(@delimiter, @string) + 1, LEN(@string))
ELSE
NULL
END AS LastName;
-- NULL в фамилии? Это мы легко исправим.
Решение с несколькими разделителями: Рекурсивные CTE
Если разделителей больше одного, можно применить рекурсивный CTE (Common Table Expression) для разбиения строки:
-- Время для "разделительного бинго"!
-- Рекурсивные CTE, словно лучшие союзники
WITH SplitCTE AS (
SELECT 0 AS StartPos, CHARINDEX(',', @string + ',') AS EndPos
UNION ALL
SELECT EndPos + 1, CHARINDEX(',', @string + ',', EndPos + 1)
FROM SplitCTE
WHERE EndPos > 0
)
SELECT SUBSTRING(@string, StartPos, EndPos – StartPos) AS Value
FROM SplitCTE
WHERE EndPos > StartPos;
-- И вуаля – подстроки, как из рога изобилия!
Визуализация
Строку разделяем аналогично тому, как бьём шоколад на кусочки, причем каждый излом соответствует разделителю:
Строка: "SQL,Tutorial,Split,String,Function"
С применением функции
STRING_SPLIT:
SELECT value FROM STRING_SPLIT('SQL,Tutorial,Split,String,Function', ',');
Строка до и после разделения представлена так:
До разделения: 🍫🍯🍫🍯🍫🍯🍫🍯🍫
После разделения: 🍫 🍫 🍫 🍫 🍫
Каждый кусочек шоколада – это подстрока, полученная при разделении исходной строки по карамельным разделителям.
Применение LEFT и RIGHT для разделения
Зная позицию разделителя, можно применить функции LEFT и RIGHT для "резки" строк:
-- Разделка как искусство
SELECT LEFT(@string, CHARINDEX(@delimiter, @string) – 1) AS FirstPart,
RIGHT(@string, LEN(@string) – CHARINDEX(@delimiter, @string)) AS SecondPart;
-- Вот ваш кусочек данных!
Гибкость UNION ALL
Для разбиения длинной строки на четкие и управляемые части весьма полезен UNION ALL:
-- Готовы к феерии разделения строк!
WITH Numbers AS (
SELECT n FROM (VALUES (0),(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9)) num(n)
),
Sequences AS (
SELECT a.n + (10 * b.n) + (100 * c.n) AS Number
FROM Numbers a, Numbers b, Numbers c
)
SELECT SUBSTRING(@string, Number, CHARINDEX(@delimiter, @string + @delimiter, Number) – Number) AS Value
FROM Sequences
WHERE Number <= LEN(@string)
AND SUBSTRING(@delimiter + @string, Number, 1) = @delimiter
-- UNION ALL: не просто SQL-команда, но и философия жизни.
Ограда от null и пустых строк
Обрабатывать возможные null или пустые строки очень важно, устанавливая значения по умолчанию с использованием функций ISNULL или COALESCE:
-- Потому что никто не болеет любовью к неожиданным NULL'ам
SELECT ISNULL(SUBSTRING(@string, Number, CHARINDEX(@delimiter, @string + @delimiter, Number) – Number), '') AS Value
FROM Sequences
-- Это было эффектное управление данными, шоу завершено!
Полезные материалы
- STRING_SPLIT (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn – Лучшие практики при работе с функцией
STRING_SPLIT.
- T-SQL Window functions – SQLServerCentral – Продвинутые методы T-SQL, которые переведут ваши запросы на новый уровень.
- Split Comma Separated String – SQL Authority – Пинал Дэйв покажет способы разделения строк без применения функций.
