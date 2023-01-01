Разделение и перестановка частей строки в MySQL, как explode()

Быстрый ответ

Если вам нужно в MySQL воспроизвести функциональность PHP-метода explode() , используйте функцию SUBSTRING_INDEX() . Она пригодится, когда вам требуется преобразовать строки вида 'a,b,c' в отдельные элементы:

SQL Скопировать код # 'a, b, c' становятся отдельными строками 3...2...1... SELECT SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX('a,b,c', ',', numbers.n), ',', -1) as value FROM ( SELECT 1 n UNION SELECT 2 UNION SELECT 3 ) numbers WHERE numbers.n <= 1 + LENGTH('a,b,c') – LENGTH(REPLACE('a,b,c', ',', ''));

Таким образом мы получаем таблицу, включающую строки с значениями 'a', 'b' и 'c'. Здесь функция SUBSTRING_INDEX() применяется вместе с набором чисел, которые указывают позицию каждого элемента в списке.

Создание пользовательской функции SPLIT_STRING

Создание пользовательской функции в MySQL расширяет возможности обработки строк. Возьмем за основу функцию SPLIT_STRING , которая будет повторять функционал PHP-функции explode() :

SQL Скопировать код # Определение функции для разбиения строк DELIMITER $$ CREATE FUNCTION SPLIT_STRING(str TEXT, delim VARCHAR(12), pos INT) RETURNS TEXT BEGIN # Осуществляем разбиение строки с учетом поддержки UNICODE! RETURN SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(str, delim, pos), delim, -1); END$$ DELIMITER ;

Данную функцию можно применять в анализе результатов спортивных игр, когда важно учесть порядок забитых мячей:

SQL Скопировать код # Начинаем матч! SELECT SPLIT_STRING(score, '-', 1) AS team1_score, SPLIT_STRING(score, '-', 2) AS team2_score FROM game_results;

Создание упорядоченных разделенных строк с помощью хранимых процедур

Те, кто утверждает что AUTO_INCREMENT не работает во временных таблицах MySQL, скорее всего, недостаточно знакомы с хранимыми процедурами. С помощью методов REPLACE , CONCAT и временных таблиц возможно разделять строки и сохранять их порядок:

SQL Скопировать код # Приступим к выполнению! DELIMITER $$ CREATE PROCEDURE ExplodeString(source VARCHAR(255), delimiter VARCHAR(5)) BEGIN DECLARE id INT DEFAULT 0; DECLARE value VARCHAR(255); # Удаляем старые данные. Будьте внимательны, этот метод может быть ресурсоемким. DROP TABLE IF EXISTS temp_explode; CREATE TEMPORARY TABLE temp_explode (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, value VARCHAR(255)); WHILE CHAR_LENGTH(source) > 0 DO SET value = SUBSTRING_INDEX(source, delimiter, 1); INSERT INTO temp_explode (value) VALUES (value); SET source = REPLACE(source, CONCAT(value, delimiter), ''); SET id = id + 1; END WHILE; SELECT value FROM temp_explode ORDER BY id; END$$ DELIMITER ;

Чтобы вызвать данную хранимую процедуру, используйте:

SQL Скопировать код # Запускаем процедуру! CALL ExplodeString('score1-score2-score3', '-');

Перестановка элементов с помощью SUBSTRING_INDEX

При помощи функции SUBSTRING_INDEX вы сможете обращаться к элементам, даже если данные указаны в обратном порядке:

SQL Скопировать код # Разделение... Теперь в обратном направлении... SELECT SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(field, delimiter, position), delimiter, -1) as part FROM your_table;

Визуализация

Представим себе набор данных в виде цветовых строк, каждый из которых разделен запятыми:

"Красный,Зеленый,Синий,Желтый"

Допустим, нам требуется подсчитать каждый цвет отдельно с использованием SUBSTRING_INDEX() :

SQL Скопировать код SELECT SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(colors, ',', n.n), ',', -1) as color FROM (SELECT 1 AS n UNION ALL SELECT 2 UNION ALL SELECT 3 UNION ALL SELECT 4) as n WHERE n.n <= 1 + (LENGTH(colors) – LENGTH(REPLACE(colors, ',', '')))

Теперь каждый цвет красиво отсортирован по отдельности:

🔴 (Красный), 🟢 (Зелёный), 🔵 (Синий), 🟡 (Жёлтый)

Использование строковых функций для сравнения данных

Сравнение численных значений в строках

В ходе работы со строками порой требуется сравнивать числовые значения. В таких случаях отлично подойдут функции CAST() и CONVERT() :

SQL Скопировать код # Гол! Однако, офсайд... SELECT CAST(SPLIT_STRING(score, '-', 1) AS UNSIGNED) AS team1_score, CAST(SPLIT_STRING(score, '-', 2) AS UNSIGNED) AS team2_score FROM game_results;

Поиск подстроки с использованием функций CHAR_LENGTH и LOCATE

Если задача стоит в определении положения конкретных подстрок, на помощь придут функции CHAR_LENGTH() и LOCATE() :

SQL Скопировать код # В поисках Вальдо (разделителя). SELECT LOCATE('-', field) FROM your_table;

