Разделение и перестановка частей строки в MySQL, как explode()#Основы SQL #MySQL / MariaDB
Быстрый ответ
Если вам нужно в MySQL воспроизвести функциональность PHP-метода
explode(), используйте функцию
SUBSTRING_INDEX(). Она пригодится, когда вам требуется преобразовать строки вида 'a,b,c' в отдельные элементы:
# 'a, b, c' становятся отдельными строками 3...2...1...
SELECT SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX('a,b,c', ',', numbers.n), ',', -1) as value
FROM (
SELECT 1 n UNION SELECT 2 UNION SELECT 3
) numbers
WHERE numbers.n <= 1 + LENGTH('a,b,c') – LENGTH(REPLACE('a,b,c', ',', ''));
Таким образом мы получаем таблицу, включающую строки с значениями 'a', 'b' и 'c'. Здесь функция
SUBSTRING_INDEX() применяется вместе с набором чисел, которые указывают позицию каждого элемента в списке.
Создание пользовательской функции SPLIT_STRING
Создание пользовательской функции в MySQL расширяет возможности обработки строк. Возьмем за основу функцию
SPLIT_STRING, которая будет повторять функционал PHP-функции
explode():
# Определение функции для разбиения строк
DELIMITER $$
CREATE FUNCTION SPLIT_STRING(str TEXT, delim VARCHAR(12), pos INT) RETURNS TEXT
BEGIN
# Осуществляем разбиение строки с учетом поддержки UNICODE!
RETURN SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(str, delim, pos), delim, -1);
END$$
DELIMITER ;
Данную функцию можно применять в анализе результатов спортивных игр, когда важно учесть порядок забитых мячей:
# Начинаем матч!
SELECT SPLIT_STRING(score, '-', 1) AS team1_score,
SPLIT_STRING(score, '-', 2) AS team2_score
FROM game_results;
Создание упорядоченных разделенных строк с помощью хранимых процедур
Те, кто утверждает что
AUTO_INCREMENT не работает во временных таблицах MySQL, скорее всего, недостаточно знакомы с хранимыми процедурами. С помощью методов
REPLACE,
CONCAT и временных таблиц возможно разделять строки и сохранять их порядок:
# Приступим к выполнению!
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE ExplodeString(source VARCHAR(255), delimiter VARCHAR(5))
BEGIN
DECLARE id INT DEFAULT 0;
DECLARE value VARCHAR(255);
# Удаляем старые данные. Будьте внимательны, этот метод может быть ресурсоемким.
DROP TABLE IF EXISTS temp_explode;
CREATE TEMPORARY TABLE temp_explode (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, value VARCHAR(255));
WHILE CHAR_LENGTH(source) > 0 DO
SET value = SUBSTRING_INDEX(source, delimiter, 1);
INSERT INTO temp_explode (value) VALUES (value);
SET source = REPLACE(source, CONCAT(value, delimiter), '');
SET id = id + 1;
END WHILE;
SELECT value FROM temp_explode ORDER BY id;
END$$
DELIMITER ;
Чтобы вызвать данную хранимую процедуру, используйте:
# Запускаем процедуру!
CALL ExplodeString('score1-score2-score3', '-');
Перестановка элементов с помощью SUBSTRING_INDEX
При помощи функции
SUBSTRING_INDEX вы сможете обращаться к элементам, даже если данные указаны в обратном порядке:
# Разделение... Теперь в обратном направлении...
SELECT SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(field, delimiter, position), delimiter, -1) as part
FROM your_table;
Визуализация
Представим себе набор данных в виде цветовых строк, каждый из которых разделен запятыми:
"Красный,Зеленый,Синий,Желтый"
Допустим, нам требуется подсчитать каждый цвет отдельно с использованием
SUBSTRING_INDEX():
SELECT SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(colors, ',', n.n), ',', -1) as color
FROM (SELECT 1 AS n UNION ALL SELECT 2 UNION ALL SELECT 3 UNION ALL SELECT 4) as n
WHERE n.n <= 1 + (LENGTH(colors) – LENGTH(REPLACE(colors, ',', '')))
Теперь каждый цвет красиво отсортирован по отдельности:
🔴 (Красный), 🟢 (Зелёный), 🔵 (Синий), 🟡 (Жёлтый)
Использование строковых функций для сравнения данных
Сравнение численных значений в строках
В ходе работы со строками порой требуется сравнивать числовые значения. В таких случаях отлично подойдут функции
CAST() и
CONVERT():
# Гол! Однако, офсайд...
SELECT CAST(SPLIT_STRING(score, '-', 1) AS UNSIGNED) AS team1_score,
CAST(SPLIT_STRING(score, '-', 2) AS UNSIGNED) AS team2_score
FROM game_results;
Поиск подстроки с использованием функций CHAR_LENGTH и LOCATE
Если задача стоит в определении положения конкретных подстрок, на помощь придут функции
CHAR_LENGTH() и
LOCATE():
# В поисках Вальдо (разделителя).
SELECT LOCATE('-', field) FROM your_table;
Виктор Ермаков
SQL-разработчик