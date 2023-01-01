Разделение данных в столбцах по запятой: как сделать

Быстрый ответ

Если ваша задача – преобразовать строки, разделенные запятыми, в отдельные колонки в SQL Server 2016 и более поздних версиях, вы можете использовать функцию STRING_SPLIT:

SQL Скопировать код SELECT value FROM STRING_SPLIT((SELECT YourColumn FROM YourTable), ',');

В более старых версиях SQL Server, а также в других базах данных вы можете применить рекурсивное CTE:

SQL Скопировать код WITH RecursiveCTE AS ( SELECT LEFT(YourColumn, CHARINDEX(',', YourColumn + ',') – 1) AS Piece, STUFF(YourColumn, 1, CHARINDEX(',', YourColumn + ','), '') AS RemainingParts FROM YourTable UNION ALL SELECT LEFT(RemainingParts, CHARINDEX(',', RemainingParts + ',') – 1), STUFF(RemainingParts, 1, CHARINDEX(',', RemainingParts + ','), '') FROM RecursiveCTE WHERE RemainingParts > '' ) SELECT Piece FROM RecursiveCTE;

Не забывайте заменить в запросе названия вашего столбца и таблицы. Если функция STRING_SPLIT недоступна, рекурсивное CTE поможет решить поставленную задачу.

Исследуем различные подходы

Пришло время расширить наши SQL-горизонты и попробовать различные методы работы со строками.

Знакомьтесь: split_part() из PostgreSQL

Функция split_part() в PostgreSQL позволяет разделить текст по указанному разделителю и извлечь подстроки:

SQL Скопировать код SELECT split_part(YourColumn, ',', 1) AS col1, split_part(YourColumn, ',', 2) AS col2, ... FROM YourTable;

Однако в случае с пустой строкой функция вернёт также пустую строку. Обратите внимание на эту особенность при работе с данными.

Преобразование столбцов в массивы средствами stringtoarray()

Если вы работаете с PostgreSQL и не желаете указывать точные позиции, можете воспользоваться функцией string_to_array :

SQL Скопировать код SELECT string_to_array(YourColumn, ',')[1] AS col1, string_to_array(YourColumn, ',')[2] AS col2, ... FROM YourTable;

Тем не менее, использование столбцов CSV не является лучшим выбором. Гораздо лучше переорганизовать структуру данных, чтобы избежать сложностей в обслуживании и поддержке.

Создание собственных функций

Создание пользовательskой функции позволяет упростить переиспользование логики обработки:

SQL Скопировать код CREATE FUNCTION split_csv (input_string text, delimiter text, part_number integer) RETURNS text AS $$ BEGIN RETURN split_part(input_string, delimiter, part_number); END; $$ LANGUAGE plpgsql IMMUTABLE; -- Использование SELECT split_csv(YourColumn, ',', 1) FROM YourTable;

Собственные функции помогают поддерживать код в аккуратном и организованном виде.

Вопросы производительности

Уделяйте внимание производительности, особенно при обработке большого объема данных. Тестирование станет вашим надёжным партнёром в обеспечении быстродействия системы.

Возможные трудности

Особенности обработки пустых строк

Пустые строки могут появится при разделении данных, особенно если исходные данные неравномерны.

Использование массивов и регулярных выражений

В PostgreSQL функция regexp_split_to_array пригодна при работе со сложными разделителями:

SQL Скопировать код SELECT (regexp_split_to_array(YourColumn, ', *'))[1] AS col1, (regexp_split_to_array(YourColumn, ', *'))[2] AS col2 FROM YourTable;

Однако стоит учесть, что использование регулярных выражений может повысить нагрузку на систему.

Визуализация

Если представить ваши данные как сэндвич, где начинка разделена запятыми:

До: [🥪 (сыр,помидор,салат,ветчина)]

То применение SQL позволяет разделить этот сэндвич на составляющие:

SQL Скопировать код -- Мастерский разрез с помощью SQL SELECT SPLIT_PART(column_name, ',', 1) AS ingredient1, SPLIT_PART(column_name, ',', 2) AS ingredient2, ...

В итоге, получается:

После: [🧀, 🍅, 🥬, 🍖]

Теперь каждый компонент доступен для отдельного анализа, как и данные в столбцах.

