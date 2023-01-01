Разделение данных в столбцах по запятой: как сделать
Быстрый ответ
Если ваша задача – преобразовать строки, разделенные запятыми, в отдельные колонки в SQL Server 2016 и более поздних версиях, вы можете использовать функцию STRING_SPLIT:
SELECT value
FROM STRING_SPLIT((SELECT YourColumn FROM YourTable), ',');
В более старых версиях SQL Server, а также в других базах данных вы можете применить рекурсивное CTE:
WITH RecursiveCTE AS (
SELECT
LEFT(YourColumn, CHARINDEX(',', YourColumn + ',') – 1) AS Piece,
STUFF(YourColumn, 1, CHARINDEX(',', YourColumn + ','), '') AS RemainingParts
FROM YourTable
UNION ALL
SELECT
LEFT(RemainingParts, CHARINDEX(',', RemainingParts + ',') – 1),
STUFF(RemainingParts, 1, CHARINDEX(',', RemainingParts + ','), '')
FROM RecursiveCTE
WHERE RemainingParts > ''
)
SELECT Piece
FROM RecursiveCTE;
Не забывайте заменить в запросе названия вашего столбца и таблицы. Если функция STRING_SPLIT недоступна, рекурсивное CTE поможет решить поставленную задачу.
Исследуем различные подходы
Пришло время расширить наши SQL-горизонты и попробовать различные методы работы со строками.
Знакомьтесь: split_part() из PostgreSQL
Функция
split_part() в PostgreSQL позволяет разделить текст по указанному разделителю и извлечь подстроки:
SELECT
split_part(YourColumn, ',', 1) AS col1,
split_part(YourColumn, ',', 2) AS col2,
...
FROM YourTable;
Однако в случае с пустой строкой функция вернёт также пустую строку. Обратите внимание на эту особенность при работе с данными.
Преобразование столбцов в массивы средствами stringtoarray()
Если вы работаете с PostgreSQL и не желаете указывать точные позиции, можете воспользоваться функцией
string_to_array:
SELECT
string_to_array(YourColumn, ',')[1] AS col1,
string_to_array(YourColumn, ',')[2] AS col2,
...
FROM YourTable;
Тем не менее, использование столбцов CSV не является лучшим выбором. Гораздо лучше переорганизовать структуру данных, чтобы избежать сложностей в обслуживании и поддержке.
Создание собственных функций
Создание пользовательskой функции позволяет упростить переиспользование логики обработки:
CREATE FUNCTION split_csv (input_string text, delimiter text, part_number integer)
RETURNS text AS $$
BEGIN
RETURN split_part(input_string, delimiter, part_number);
END;
$$ LANGUAGE plpgsql IMMUTABLE;
-- Использование
SELECT split_csv(YourColumn, ',', 1) FROM YourTable;
Собственные функции помогают поддерживать код в аккуратном и организованном виде.
Вопросы производительности
Уделяйте внимание производительности, особенно при обработке большого объема данных. Тестирование станет вашим надёжным партнёром в обеспечении быстродействия системы.
Возможные трудности
Особенности обработки пустых строк
Пустые строки могут появится при разделении данных, особенно если исходные данные неравномерны.
Использование массивов и регулярных выражений
В PostgreSQL функция
regexp_split_to_array пригодна при работе со сложными разделителями:
SELECT
(regexp_split_to_array(YourColumn, ', *'))[1] AS col1,
(regexp_split_to_array(YourColumn, ', *'))[2] AS col2
FROM YourTable;
Однако стоит учесть, что использование регулярных выражений может повысить нагрузку на систему.
Визуализация
Если представить ваши данные как сэндвич, где начинка разделена запятыми:
До: [🥪 (сыр,помидор,салат,ветчина)]
То применение SQL позволяет разделить этот сэндвич на составляющие:
-- Мастерский разрез с помощью SQL
SELECT
SPLIT_PART(column_name, ',', 1) AS ingredient1,
SPLIT_PART(column_name, ',', 2) AS ingredient2,
...
В итоге, получается:
После: [🧀, 🍅, 🥬, 🍖]
Теперь каждый компонент доступен для отдельного анализа, как и данные в столбцах.
Екатерина Громова
аналитик данных