Разблокировка строк в Postgres после зависшего запроса#PostgreSQL #Транзакции (ACID) #Изоляция и блокировки
Быстрый ответ
Если вам необходимо срочно снять блокировки строк в Postgres, воспользуйтесь функцией
pg_terminate_backend(). Следующий SQL-запрос поможет вам осуществить данное действие:
SELECT pg_terminate_backend(pid) FROM pg_stat_activity WHERE datname = 'имя_базы' AND state = 'active' AND query LIKE '%часть_запроса%';
Не обязательно указывать
'имя_базы' и
'часть_запроса' – просто замените их на название вашей базы данных и фрагмент искомого запроса. Однако будьте осторожны: данную команду следует применять только в случае крайней необходимости.
Определение причин блокировок
Прежде чем принимать меры, необходимо выявить причину блокировок. JOIN представлений
pg_locks и
pg_stat_activity поможет отфильтровать системные процессы и предоставить информацию о блокировках:
SELECT
a.pid,
a.query, -- Вот ключ к разгадке!
l.mode,
l.granted
FROM pg_locks l
JOIN pg_stat_activity a ON a.pid = l.pid
WHERE l.locktype = 'relation'
AND a.datname = 'имя_базы' -- Сконцентрируемся на определенной базе данных
AND NOT a.query LIKE '%pg_catalog%'; -- Исключим системные запросы
Столбец
granted со значением
false указывает на процессы, ожидающие снятия блокировки.
Не все блокировки являются проблемой
Блокировки не всегда свидетельствуют о проблемах в транзакциях. Иногда причиной замедления может быть нехватка дискового пространства. Поэтому, перед тем как начать панику, убедитесь, что на диске имеется достаточно свободного места для нормальной работы базы данных.
Обращение к профессионалам
Сложные ситуации с блокировками, особенно в рабочем процессе, требуют вмешательства опытных DBA. Их навыки и знания позволят безопасно управлять блокировками и избежать возможных ошибок.
Визуализация
можно представить блокировки строк в Postgres как места на парковке: каждая строка – это автомобиль, занимающий место. Когда машина покидает парковку, её место освобождается:
ROLLBACK; -- Это как если бы автомобиль завелся и уехал (🚗➡️🔓)
По завершении транзакции все блокированные места становятся свободными и парковка снова готова к использованию.
Профилактические меры
Время – ключевой фактор
Используйте параметры PostgreSQL
statement_timeout или
lock_timeout, чтобы ограничить время выполнения запросов и транзакций. Это сократит время блокировки ресурсов, оптимизируя управление доступом к данным.
Оптимизация процесса
Оптимизируйте запросы и индексы, чтобы снизить конкуренцию за блокировки. Регулярное выполнение команд REINDEX или VACUUM для таблиц эффективно поддерживает производительность и минимизирует потенциальные блокировки.
Правильное планирование транзакций
Тщательно спланируйте транзакции и правильно выберите уровень изоляции в соответствии с вашей нагрузкой и требованиями. Это сведёт к минимуму возможные блокировки и конфликты.
Павел Усов
администратор баз данных