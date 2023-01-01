Разблокировка строк в Postgres после зависшего запроса

Быстрый ответ

Если вам необходимо срочно снять блокировки строк в Postgres, воспользуйтесь функцией pg_terminate_backend() . Следующий SQL-запрос поможет вам осуществить данное действие:

SQL Скопировать код SELECT pg_terminate_backend(pid) FROM pg_stat_activity WHERE datname = 'имя_базы' AND state = 'active' AND query LIKE '%часть_запроса%';

Не обязательно указывать 'имя_базы' и 'часть_запроса' – просто замените их на название вашей базы данных и фрагмент искомого запроса. Однако будьте осторожны: данную команду следует применять только в случае крайней необходимости.

Определение причин блокировок

Прежде чем принимать меры, необходимо выявить причину блокировок. JOIN представлений pg_locks и pg_stat_activity поможет отфильтровать системные процессы и предоставить информацию о блокировках:

SQL Скопировать код SELECT a.pid, a.query, -- Вот ключ к разгадке! l.mode, l.granted FROM pg_locks l JOIN pg_stat_activity a ON a.pid = l.pid WHERE l.locktype = 'relation' AND a.datname = 'имя_базы' -- Сконцентрируемся на определенной базе данных AND NOT a.query LIKE '%pg_catalog%'; -- Исключим системные запросы

Столбец granted со значением false указывает на процессы, ожидающие снятия блокировки.

Не все блокировки являются проблемой

Блокировки не всегда свидетельствуют о проблемах в транзакциях. Иногда причиной замедления может быть нехватка дискового пространства. Поэтому, перед тем как начать панику, убедитесь, что на диске имеется достаточно свободного места для нормальной работы базы данных.

Обращение к профессионалам

Сложные ситуации с блокировками, особенно в рабочем процессе, требуют вмешательства опытных DBA. Их навыки и знания позволят безопасно управлять блокировками и избежать возможных ошибок.

Визуализация

можно представить блокировки строк в Postgres как места на парковке: каждая строка – это автомобиль, занимающий место. Когда машина покидает парковку, её место освобождается:

SQL Скопировать код ROLLBACK; -- Это как если бы автомобиль завелся и уехал (🚗➡️🔓)

По завершении транзакции все блокированные места становятся свободными и парковка снова готова к использованию.

Профилактические меры

Время – ключевой фактор

Используйте параметры PostgreSQL statement_timeout или lock_timeout , чтобы ограничить время выполнения запросов и транзакций. Это сократит время блокировки ресурсов, оптимизируя управление доступом к данным.

Оптимизация процесса

Оптимизируйте запросы и индексы, чтобы снизить конкуренцию за блокировки. Регулярное выполнение команд REINDEX или VACUUM для таблиц эффективно поддерживает производительность и минимизирует потенциальные блокировки.

Правильное планирование транзакций

Тщательно спланируйте транзакции и правильно выберите уровень изоляции в соответствии с вашей нагрузкой и требованиями. Это сведёт к минимуму возможные блокировки и конфликты.

