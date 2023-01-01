Разбиение строки на строки в Oracle: для множества столбцов
Быстрый ответ
В Oracle существует функциональнальность разделения строки на подстроки с помощью выражения
CONNECT BY LEVEL. Например, чтобы разделить строку на подстроки по запятым, можно использовать следующий код:
SELECT SUBSTR(txt, INSTR(txt, ',', 1, LEVEL) + 1, INSTR(txt, ',', 1, LEVEL + 1) – INSTR(txt, ',', 1, LEVEL) – 1) AS value
FROM (SELECT 'apple,orange,banana' AS txt FROM dual)
CONNECT BY LEVEL <= LENGTH(txt) – LENGTH(REPLACE(txt, ',')) + 1
AND PRIOR SYS_GUID() IS NOT NULL
AND PRIOR txt IS NOT NULL;
В этом примере
LEVEL позволяет отслеживать количество итераций, функции
SUBSTR и
INSTR отвечают за извлечение подстрок, а
CONNECT BY контролирует процесс до окончательного разделения строки.
Техники для экспертов в разделении строк
Использование XMLTable для эффективного разделения
Когда стоит задача достижения высокой производительности или проблематичного разделения строк, следует использовать
XMLTable. Это отличный инструмент, выступающий в роли мощного XML-парсера:
SELECT trim(column_value) as value
FROM XMLTable(('"' || REPLACE(:csv, ',', '","') || '"'));
Оператор
REPLACE окружает каждую подстроку кавычками, а
XMLTable преобразует эту строку в XML для последующего разделения.
Создание функции PL/SQL для типового разделения
Если вам часто приходится разделить строки в вашей повседневной работе, интеграция этого знания в функцию
PL/SQL поможет сохранить время и упростит этот процесс:
CREATE OR REPLACE FUNCTION split_string (
p_list IN VARCHAR2,
p_delim IN VARCHAR2 := ','
) RETURN sys.OdciVarchar2List PIPELINED IS
BEGIN
FOR i IN (
SELECT REGEXP_SUBSTR(p_list, '[^' || p_delim || ']+', 1, LEVEL) as element
FROM dual
CONNECT BY REGEXP_SUBSTR(p_list, '[^' || p_delim || ']+', 1, LEVEL) IS NOT NULL
) LOOP
PIPE ROW(i.element);
END LOOP;
RETURN;
END split_string;
Таким образом, у вас будет готовое к использованию инструмент для разделения строк.
Разделение строк с помощью MODEL
Функция
MODEL дает возможность манипулировать со строками так, как если бы вы работали с таблицами в Excel. Эта функция может быть использована для разделения строк:
WITH dataset AS (
SELECT 'Wilson,Field,Gates' AS csv FROM dual
)
SELECT value
FROM dataset
MODEL
DIMENSION BY (0 as id)
MEASURES (csv as value, 0 as start_pos, 0 as end_pos)
RULES ITERATE (1000)
(
start_pos[ITERATION_NUMBER] =
CASE ITERATION_NUMBER WHEN 0 THEN 1 ELSE end_pos[ITERATION_NUMBER-1]+2 END,
end_pos[ITERATION_NUMBER] =
INSTR(csv[0], ',', start_pos[ITERATION_NUMBER]),
value[ITERATION_NUMBER] =
CASE
WHEN end_pos[ITERATION_NUMBER] > 0 THEN
SUBSTR(csv[0], start_pos[ITERATION_NUMBER], end_pos[ITERATION_NUMBER] – start_pos[ITERATION_NUMBER])
ELSE
SUBSTR(csv[0], start_pos[ITERATION_NUMBER])
END
)
WHERE value IS NOT NULL
ORDER BY id;
Функция
MODEL похожа на универсальный инструмент в контексте SQL, так как позволяет детально управлять процессом разделения строк.
Визуализация
Процесс разделения строки на строки в Oracle можно представить как отдельные вагоны поезда, нагруженные пассажирами:
Поезд: 🚂 === "Имя, Возраст, Местоположение" ===
Наша цель — разместить пассажиров (слова) в отдельные купе (строки):
SELECT REGEXP_SUBSTR(str, '[^,]+', 1, LEVEL) as Word
FROM (SELECT 'Имя, Возраст, Местоположение' AS str FROM dual)
CONNECT BY REGEXP_SUBSTR(str, '[^,]+', 1, LEVEL) IS NOT NULL;
Результат таков:
| Ряд 1 | 🚂🪑: Имя |
| Ряд 2 | 🚂🪑: Возраст |
| Ряд 3 | 🚂🪑: Местоположение |
Каждая запятая становится остановкой, где пассажир выходит в новое купе.
Советы от Тома Кайта и его функция str2tbl
В качестве примера используем модифицированную версию функции
str2tbl, созданную Томом Кайтом:
CREATE OR REPLACE TYPE stringlist AS TABLE OF VARCHAR2(4000);
CREATE OR REPLACE FUNCTION str2tbl(p_str IN VARCHAR2) RETURN stringlist PIPELINED
IS
l_string LONG := p_str || ',';
l_comma_index PLS_INTEGER;
l_index PLS_INTEGER := 1;
BEGIN
LOOP
l_comma_index := INSTR(l_string, ',', l_index);
EXIT WHEN l_comma_index = 0;
PIPE ROW(SUBSTR(l_string, l_index, l_comma_index – l_index));
l_index := l_comma_index + 1;
END LOOP;
RETURN;
END str2tbl;
Эта функция эффективно разбивает строки, используя возможности PL/SQL и технологию
PIPELINED.
Техники очистки данных
При работе с несколькими столбцами для сохранения контекста скрещивание объединений разделенного результата с исходными данными позволяет получить структуру:
WITH data AS (
SELECT 1 AS id, 'Error1,Error2,Error3' AS errors FROM dual
)
SELECT d.id,
t.column_value AS error
FROM data d
CROSS JOIN TABLE(str2tbl(d.errors)) t;
Чтобы обеспечить чистоту данных, используйте
TRIM для удаления пробелов и
DISTINCT для исключения дубликатов:
SELECT DISTINCT TRIM(REGEXP_SUBSTR(str, '[^,]+', 1, LEVEL)) as Word
FROM (SELECT 'Error1, Error2, Error1, Error3' AS str FROM dual)
CONNECT BY REGEXP_SUBSTR(str, '[^,]+', 1, LEVEL) IS NOT NULL;
Очистка от пробелов и дубликатов подобно приготовлению изысканного банкета — мелкие детали важны для создания безупречной атмосферы.
