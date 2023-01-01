Разбиение строки на строки в Oracle: для множества столбцов

Быстрый ответ

В Oracle существует функциональнальность разделения строки на подстроки с помощью выражения CONNECT BY LEVEL . Например, чтобы разделить строку на подстроки по запятым, можно использовать следующий код:

SQL Скопировать код SELECT SUBSTR(txt, INSTR(txt, ',', 1, LEVEL) + 1, INSTR(txt, ',', 1, LEVEL + 1) – INSTR(txt, ',', 1, LEVEL) – 1) AS value FROM (SELECT 'apple,orange,banana' AS txt FROM dual) CONNECT BY LEVEL <= LENGTH(txt) – LENGTH(REPLACE(txt, ',')) + 1 AND PRIOR SYS_GUID() IS NOT NULL AND PRIOR txt IS NOT NULL;

В этом примере LEVEL позволяет отслеживать количество итераций, функции SUBSTR и INSTR отвечают за извлечение подстрок, а CONNECT BY контролирует процесс до окончательного разделения строки.

Техники для экспертов в разделении строк

Использование XMLTable для эффективного разделения

Когда стоит задача достижения высокой производительности или проблематичного разделения строк, следует использовать XMLTable . Это отличный инструмент, выступающий в роли мощного XML-парсера:

SQL Скопировать код SELECT trim(column_value) as value FROM XMLTable(('"' || REPLACE(:csv, ',', '","') || '"'));

Оператор REPLACE окружает каждую подстроку кавычками, а XMLTable преобразует эту строку в XML для последующего разделения.

Создание функции PL/SQL для типового разделения

Если вам часто приходится разделить строки в вашей повседневной работе, интеграция этого знания в функцию PL/SQL поможет сохранить время и упростит этот процесс:

SQL Скопировать код CREATE OR REPLACE FUNCTION split_string ( p_list IN VARCHAR2, p_delim IN VARCHAR2 := ',' ) RETURN sys.OdciVarchar2List PIPELINED IS BEGIN FOR i IN ( SELECT REGEXP_SUBSTR(p_list, '[^' || p_delim || ']+', 1, LEVEL) as element FROM dual CONNECT BY REGEXP_SUBSTR(p_list, '[^' || p_delim || ']+', 1, LEVEL) IS NOT NULL ) LOOP PIPE ROW(i.element); END LOOP; RETURN; END split_string;

Таким образом, у вас будет готовое к использованию инструмент для разделения строк.

Разделение строк с помощью MODEL

Функция MODEL дает возможность манипулировать со строками так, как если бы вы работали с таблицами в Excel. Эта функция может быть использована для разделения строк:

SQL Скопировать код WITH dataset AS ( SELECT 'Wilson,Field,Gates' AS csv FROM dual ) SELECT value FROM dataset MODEL DIMENSION BY (0 as id) MEASURES (csv as value, 0 as start_pos, 0 as end_pos) RULES ITERATE (1000) ( start_pos[ITERATION_NUMBER] = CASE ITERATION_NUMBER WHEN 0 THEN 1 ELSE end_pos[ITERATION_NUMBER-1]+2 END, end_pos[ITERATION_NUMBER] = INSTR(csv[0], ',', start_pos[ITERATION_NUMBER]), value[ITERATION_NUMBER] = CASE WHEN end_pos[ITERATION_NUMBER] > 0 THEN SUBSTR(csv[0], start_pos[ITERATION_NUMBER], end_pos[ITERATION_NUMBER] – start_pos[ITERATION_NUMBER]) ELSE SUBSTR(csv[0], start_pos[ITERATION_NUMBER]) END ) WHERE value IS NOT NULL ORDER BY id;

Функция MODEL похожа на универсальный инструмент в контексте SQL, так как позволяет детально управлять процессом разделения строк.

Визуализация

Процесс разделения строки на строки в Oracle можно представить как отдельные вагоны поезда, нагруженные пассажирами:

Markdown Скопировать код Поезд: 🚂 === "Имя, Возраст, Местоположение" ===

Наша цель — разместить пассажиров (слова) в отдельные купе (строки):

SQL Скопировать код SELECT REGEXP_SUBSTR(str, '[^,]+', 1, LEVEL) as Word FROM (SELECT 'Имя, Возраст, Местоположение' AS str FROM dual) CONNECT BY REGEXP_SUBSTR(str, '[^,]+', 1, LEVEL) IS NOT NULL;

Результат таков:

Markdown Скопировать код | Ряд 1 | 🚂🪑: Имя | | Ряд 2 | 🚂🪑: Возраст | | Ряд 3 | 🚂🪑: Местоположение |

Каждая запятая становится остановкой, где пассажир выходит в новое купе.

Советы от Тома Кайта и его функция str2tbl

В качестве примера используем модифицированную версию функции str2tbl , созданную Томом Кайтом:

SQL Скопировать код CREATE OR REPLACE TYPE stringlist AS TABLE OF VARCHAR2(4000); CREATE OR REPLACE FUNCTION str2tbl(p_str IN VARCHAR2) RETURN stringlist PIPELINED IS l_string LONG := p_str || ','; l_comma_index PLS_INTEGER; l_index PLS_INTEGER := 1; BEGIN LOOP l_comma_index := INSTR(l_string, ',', l_index); EXIT WHEN l_comma_index = 0; PIPE ROW(SUBSTR(l_string, l_index, l_comma_index – l_index)); l_index := l_comma_index + 1; END LOOP; RETURN; END str2tbl;

Эта функция эффективно разбивает строки, используя возможности PL/SQL и технологию PIPELINED .

Техники очистки данных

При работе с несколькими столбцами для сохранения контекста скрещивание объединений разделенного результата с исходными данными позволяет получить структуру:

SQL Скопировать код WITH data AS ( SELECT 1 AS id, 'Error1,Error2,Error3' AS errors FROM dual ) SELECT d.id, t.column_value AS error FROM data d CROSS JOIN TABLE(str2tbl(d.errors)) t;

Чтобы обеспечить чистоту данных, используйте TRIM для удаления пробелов и DISTINCT для исключения дубликатов:

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT TRIM(REGEXP_SUBSTR(str, '[^,]+', 1, LEVEL)) as Word FROM (SELECT 'Error1, Error2, Error1, Error3' AS str FROM dual) CONNECT BY REGEXP_SUBSTR(str, '[^,]+', 1, LEVEL) IS NOT NULL;

Очистка от пробелов и дубликатов подобно приготовлению изысканного банкета — мелкие детали важны для создания безупречной атмосферы.

