Разбиение полного имени на части с помощью SQL: First, Middle, Last#Разное
Быстрый ответ
Ищете код для извлечения имени, отчества и фамилии из поля с полным именем в SQL? Вот готовое решение, применимое для случаев с одним отчеством:
SELECT
TRIM(SUBSTRING(fullname, 1, CHARINDEX(' ', fullname))) AS first_name,
TRIM(SUBSTRING(fullname, CHARINDEX(' ', fullname) + 1, CHARINDEX(' ', fullname, CHARINDEX(' ', fullname) + 1) – CHARINDEX(' ', fullname) – 1)) AS middle_name,
TRIM(RIGHT(fullname, CHARINDEX(' ', REVERSE(fullname)) – 1)) AS last_name
FROM
users;
Скрипт отделяет имя до первого пробела, отчество — как часть текста между пробелами, а фамилию — как текст после последнего пробела. Обрабатывайте исключения и уточняйте механизм с учетом ньюансов.
Решение для случаев с четырьмя и более элементами имени, как у Гидры
Ситуация усложняется, когда в имени присутствует суффикс или несколько отчеств. Прибегните к подзапросу для решения этой задачи:
SELECT
first_name,
middle_name,
REPLACE(TRIM(SUBSTRING(last_and_suffix, 1, IIF(CHARINDEX(' ', last_and_suffix) = 0, LEN(last_and_suffix), CHARINDEX(' ', last_and_suffix)))), ',', '') AS last_name,
TRIM(SUBSTRING(last_and_suffix, CHARINDEX(' ', last_and_suffix) + 1, LEN(last_and_suffix))) AS suffix
FROM
(
SELECT
TRIM(SUBSTRING(fullname, 1, CHARINDEX(' ', fullname))) AS first_name,
TRIM(SUBSTRING(fullname, CHARINDEX(' ', fullname) + 1, LEN(fullname) – CHARINDEX(' ', REVERSE(fullname)) – CHARINDEX(' ', fullname))) AS middle_name,
TRIM(RIGHT(fullname, CHARINDEX(' ', REVERSE(fullname)))) AS last_and_suffix
FROM
users
) AS names_with_suffix;
В подзапросе фамилия и суффикс обозначаются как один компонент, а затем основной запрос разделяет их.
Обработка имен с титулами 'Д-р', 'Сэр', 'III' и все их собратья
Как быть с именами, включающими титулы или суффиксы? В SQL следует использовать оператор CASE:
SELECT
CASE
WHEN CHARINDEX('Д-р ', fullname) = 1 THEN 'Д-р'
ELSE 'Без титула'
END AS title,
...
FROM
users;
Подготовьте варианты для всевозможных титулов и суффиксов, чтобы обеспечить целостность данных и точность извлечения.
Атака на скорость: быстрый способ разбора имён
Для эффективной работы используйте таблицу чисел или рекурсивный CTE, позволяющие последовательно разделять имя на компоненты и присваивать каждой из них соответствующую роль.
Визуализация
Полное имя наглядно представить как матрешку. Возьмем за пример:
Полное имя: Джон Майкл Доу
'Раскладываем' её:
🪆1(имя): 'Джон' 🪆2(отчество): 'Майкл' 🪆3(фамилия): 'Доу'
В SQL мы также последовательно 'распаковываем' каждый элемент.
Важно: не все имена подчинены одной схеме
Помните, что схема 'Имя-Отчество-Фамилия' не всегда применима, иногда требуются корректировки в зависимости от набора данных и локализации.
Тестирование и валидация
Проверяйте и валидируйте свой код на различных примерах имён, чтобы достигнуть максимальной точности и надёжности работы.
Комментарии: незаметные помощники
Осмысленно комментируйте свой код, используйте логическое форматирование и понятные псевдонимы для упрощения восприятия и использования вашего скрипта.
Двусмысленность использования регулярных выражений
Весьма заманчиво может быть использование регулярных выражений для разбора имен в SQL, однако в некоторых СУБД это может быть неоптимальным решением. Предпочтительнее использовать стандартные функции обработки строк.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы