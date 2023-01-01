Расчёт возраста по дате рождения в SQL: преобразование и вычисления

Быстрый ответ

Для точного расчета возраста в SQL применяем функцию DATEDIFF, используя ее вместе с оператором CASE. Этот подход позволяет учесть, был ли день рождения в текущем году:

SQL Скопировать код SELECT DATEDIFF(YEAR, DOB, GETDATE()) – CASE WHEN (MONTH(DOB) > MONTH(GETDATE())) OR (MONTH(DOB) = MONTH(GETDATE()) AND DAY(DOB) > DAY(GETDATE())) THEN 1 ELSE 0 END AS Age FROM YourTable;

Таким образом, если по сегодняшнюю дату день рождения еще не наступил, метод корректно уменьшает возраст на один год.

Подготовка формата DateTime

Перед выполнением расчетов необходимо привести поле DOB к формату datetime. Это обеспечит стандартизацию и точность вычислений:

SQL Скопировать код SELECT CONVERT(datetime, DOB, 112) as FormattedDOB FROM YourTable;

Дата рождения тут преобразуется в формат (ГГГГММДД) .

Учёт високосных годов

Кроме того, мы принимаем во внимание високосные годы. Их влияние учитывается путем использования в знаменателе числа 365,25 дней, чтобы учесть дополнительный день каждые четыре года:

SQL Скопировать код SELECT FLOOR(DATEDIFF(DAY, DOB, GETDATE()) / 365.25) AS Age FROM YourTable;

Благодаря этой формуле, дополнительный день в високосных годах не упускается из расчетов.

Особенность: день рождения 29 февраля

Если день рождения приходится на 29 февраля, возраст следует считать, исходя из даты 28 февраля:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN DOB = '2000-02-29' AND MONTH(GETDATE()) > 2 THEN FLOOR(DATEDIFF(DAY, DATEADD(DAY, -1, DOB), GETDATE()) / 365.25) ELSE FLOOR(DATEDIFF(DAY, DOB, GETDATE()) / 365.25) END AS Age FROM YourTable;

Таким образом, мы корректно учитываем возраст тех, чей день рождения настоящим праздником становится раз в четыре года!

Создание переиспользуемой функции

Можно создать SQL-функцию, которую затем можно будет использовать многократно:

SQL Скопировать код CREATE FUNCTION dbo.CalculateAge (@DOB datetime) RETURNS INT WITH SCHEMABINDING AS BEGIN RETURN DATEDIFF(YEAR, @DOB, GETDATE()) – CASE WHEN (MONTH(@DOB) > MONTH(GETDATE())) OR (MONTH(@DOB) = MONTH(GETDATE()) AND DAY(@DOB) > DAY(GETDATE())) THEN 1 ELSE 0 END; END;

Теперь возраст можно вычислить с помощью одной функции:

SQL Скопировать код SELECT dbo.CalculateAge(DOB) AS Age FROM YourTable;

Даже старые функции способны на новые трюки!

Визуализация

Визуализируем процесс определения возраста. Вот наглядная схема:

Markdown Скопировать код Текущая дата: 🗓️ (На эту дату указывает `getDate()`) Дата рождения: 🎂

Аналогично тому, как мы добавляем свечи на торт, базы данных считают годы:

SQL Скопировать код SELECT FLOOR(DATEDIFF(day, 🎂, 🗓️) / 365.25) AS AgeInYears;

Можно считать это своеобразным вкладом Stack Overflow в праздник:

Markdown Скопировать код | Год | Лет | | ---------- | ----------------- | | Год 🎂 | 1 | | Год спустя | 2 | | ... | ... | | 🗓️ Год | 🎈🎈🎈 |

Таким образом, SQL тоже умеет праздновать дни рождения – запросами.

Работа с различными форматами дат

Иногда DOB представлена в нестандартном формате. Можно исправить это, преобразовав дату для расчета возраста:

SQL Скопировать код SELECT DATEDIFF(YEAR, CONVERT(datetime, DOB, 112), GETDATE()) - CASE WHEN (MONTH(CONVERT(datetime, DOB, 112)) > MONTH(GETDATE())) OR (MONTH(CONVERT(datetime, DOB, 112)) = MONTH(GETDATE()) AND DAY(CONVERT(datetime, DOB, 112)) > DAY(GETDATE())) THEN 1 ELSE 0 END AS Age FROM YourTable;

Это все равно, что приводить торт в порядок с помощью подходящего инструмента!

Тестирование граничных случаев

Проверьте надежность своего решения, используя тестовые примеры, особенно относящиеся к високосным годам или возрасту новорожденных:

SQL Скопировать код -- Тестируем функцию на крайние даты рождения WITH SampleDates AS ( SELECT CAST('2000-02-29' AS datetime) AS DOB -- Родился в високосный день, редкость. UNION ALL SELECT CAST('2001-12-31' AS datetime) -- Малыш, родившийся в канун Нового Года! UNION ALL SELECT CAST('1995-01-01' AS datetime) -- Новогодний малыш! ) SELECT DOB, dbo.CalculateAge(DOB) AS CalculatedAge FROM SampleDates;

Тестирование – это как шоколадка на торте: с ним все еще лучше!

Простой подход

Иногда достаточно знать количество Полных Лет :

SQL Скопировать код SELECT (CAST(CONVERT(varchar, GETDATE(), 112) AS INT) – CAST(CONVERT(varchar, DOB, 112) AS INT)) / 10000 AS Age FROM YourTable;

Как и в жизни, иногда простота – это основная красота.

