Расчёт возраста по дате рождения в SQL: преобразование и вычисления#SQL для аналитиков #Типы данных SQL #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
Для точного расчета возраста в SQL применяем функцию DATEDIFF, используя ее вместе с оператором CASE. Этот подход позволяет учесть, был ли день рождения в текущем году:
SELECT
DATEDIFF(YEAR, DOB, GETDATE()) – CASE
WHEN (MONTH(DOB) > MONTH(GETDATE())) OR
(MONTH(DOB) = MONTH(GETDATE()) AND DAY(DOB) > DAY(GETDATE()))
THEN 1
ELSE 0
END AS Age
FROM
YourTable;
Таким образом, если по сегодняшнюю дату день рождения еще не наступил, метод корректно уменьшает возраст на один год.
Подготовка формата DateTime
Перед выполнением расчетов необходимо привести поле DOB к формату datetime. Это обеспечит стандартизацию и точность вычислений:
SELECT CONVERT(datetime, DOB, 112) as FormattedDOB
FROM YourTable;
Дата рождения тут преобразуется в формат
(ГГГГММДД).
Учёт високосных годов
Кроме того, мы принимаем во внимание високосные годы. Их влияние учитывается путем использования в знаменателе числа 365,25 дней, чтобы учесть дополнительный день каждые четыре года:
SELECT FLOOR(DATEDIFF(DAY, DOB, GETDATE()) / 365.25) AS Age
FROM YourTable;
Благодаря этой формуле, дополнительный день в високосных годах не упускается из расчетов.
Особенность: день рождения 29 февраля
Если день рождения приходится на 29 февраля, возраст следует считать, исходя из даты 28 февраля:
SELECT
CASE
WHEN DOB = '2000-02-29' AND MONTH(GETDATE()) > 2 THEN
FLOOR(DATEDIFF(DAY, DATEADD(DAY, -1, DOB), GETDATE()) / 365.25)
ELSE
FLOOR(DATEDIFF(DAY, DOB, GETDATE()) / 365.25)
END AS Age
FROM YourTable;
Таким образом, мы корректно учитываем возраст тех, чей день рождения настоящим праздником становится раз в четыре года!
Создание переиспользуемой функции
Можно создать SQL-функцию, которую затем можно будет использовать многократно:
CREATE FUNCTION dbo.CalculateAge (@DOB datetime)
RETURNS INT WITH SCHEMABINDING
AS
BEGIN
RETURN DATEDIFF(YEAR, @DOB, GETDATE()) – CASE WHEN (MONTH(@DOB) > MONTH(GETDATE())) OR (MONTH(@DOB) = MONTH(GETDATE()) AND DAY(@DOB) > DAY(GETDATE())) THEN 1 ELSE 0 END;
END;
Теперь возраст можно вычислить с помощью одной функции:
SELECT dbo.CalculateAge(DOB) AS Age
FROM YourTable;
Даже старые функции способны на новые трюки!
Визуализация
Визуализируем процесс определения возраста. Вот наглядная схема:
Текущая дата: 🗓️ (На эту дату указывает `getDate()`)
Дата рождения: 🎂
Аналогично тому, как мы добавляем свечи на торт, базы данных считают годы:
SELECT FLOOR(DATEDIFF(day, 🎂, 🗓️) / 365.25) AS AgeInYears;
Можно считать это своеобразным вкладом Stack Overflow в праздник:
| Год | Лет |
| ---------- | ----------------- |
| Год 🎂 | 1 |
| Год спустя | 2 |
| ... | ... |
| 🗓️ Год | 🎈🎈🎈 |
Таким образом, SQL тоже умеет праздновать дни рождения – запросами.
Работа с различными форматами дат
Иногда DOB представлена в нестандартном формате. Можно исправить это, преобразовав дату для расчета возраста:
SELECT
DATEDIFF(YEAR, CONVERT(datetime, DOB, 112), GETDATE()) -
CASE
WHEN (MONTH(CONVERT(datetime, DOB, 112)) > MONTH(GETDATE())) OR
(MONTH(CONVERT(datetime, DOB, 112)) = MONTH(GETDATE()) AND DAY(CONVERT(datetime, DOB, 112)) > DAY(GETDATE()))
THEN 1
ELSE 0
END AS Age
FROM YourTable;
Это все равно, что приводить торт в порядок с помощью подходящего инструмента!
Тестирование граничных случаев
Проверьте надежность своего решения, используя тестовые примеры, особенно относящиеся к високосным годам или возрасту новорожденных:
-- Тестируем функцию на крайние даты рождения
WITH SampleDates AS (
SELECT CAST('2000-02-29' AS datetime) AS DOB -- Родился в високосный день, редкость.
UNION ALL SELECT CAST('2001-12-31' AS datetime) -- Малыш, родившийся в канун Нового Года!
UNION ALL SELECT CAST('1995-01-01' AS datetime) -- Новогодний малыш!
)
SELECT DOB, dbo.CalculateAge(DOB) AS CalculatedAge
FROM SampleDates;
Тестирование – это как шоколадка на торте: с ним все еще лучше!
Простой подход
Иногда достаточно знать количество
Полных Лет:
SELECT
(CAST(CONVERT(varchar, GETDATE(), 112) AS INT) –
CAST(CONVERT(varchar, DOB, 112) AS INT)) / 10000 AS Age
FROM YourTable;
Как и в жизни, иногда простота – это основная красота.
Алина Карпова
инженер по данным