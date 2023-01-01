Расчёт среднего в SQL, исключая NULL и нулевые значения

Быстрый ответ

Если вам необходимо вычислить среднее значение, исключив из расчета нули и пустые значения, воспользуйтесь функциями AVG и NULLIF . Применение этих функций повышает эффективность SQL-запросов:

SQL Скопировать код SELECT AVG(NULLIF(value, 0)) FROM my_table WHERE value IS NOT NULL;

Функция NULLIF преобразует все нули в NULL , позволяя функции AVG игнорировать их и рассчитывать среднее только по релевантным данным.

Учет смысловой нагрузки нулевых значений

В тех ситуациях, где нули несут в себе важное значение, подход к расчету среднего должен быть иным. Игнорирование нулей может привести к искажению результатов, что, в конечном итоге, сможет негативно отразиться на принятии бизнес-решений.

Использование sargable WHERE-условий для оптимизации

Особое внимание следует уделить sargable условию в предложении WHERE . Sargable означает, что SQL Server может использовать индексы, что заметно улучшает скорость выполнения запросов за счет отказа от полного сканирования таблиц, материально это влияет при обработке больших объемов данных.

Сохранение точности данных с помощью приведения типов

Для предотвращения потери точности при выполнении операций с различными типами данных используется приведение типов. Для примера:

SQL Скопировать код SELECT AVG(CAST(NULLIF(value, 0) AS DECIMAL(10,2))) FROM my_table WHERE value IS NOT NULL;

Таким образом, вычисление среднего значения с точностью до двух десятичных знаков в формате DECIMAL становится возможным.

Упрощение синтаксиса за счет отказа от избыточных соединений

Сокращение сложности запросов очень важно. При соединении таблиц следует исключать те, которые не оказывают влияния на расчет функции AVG :

SQL Скопировать код -- Предполагается, что соединение с another_table не влияет на расчет среднего SELECT AVG(NULLIF(my_table.value, 0)) FROM my_table;

Не стоит злоупотреблять сложность, её и так в жизни достаточно.

Работа с несколькими колонками

Если в расчете участвуют несколько столбцов, следует применять NULLIF для каждого из них в пределах функции AVG :

SQL Скопировать код SELECT AVG(NULLIF(column1, 0)) AS avg_column1, AVG(NULLIF(column2, 0)) AS avg_column2 FROM my_table WHERE column1 IS NOT NULL AND column2 IS NOT NULL;

Во всем, как и в SQL, необходим индивидуальный подход.

Визуализация

Допустим, есть сад, в котором некоторые деревья в этом году не принесли плодов. Нашей задачей является вычисление среднего веса плодов, исключая те деревья, которые не принесли урожая:

Обзор сада: 🌳(3кг) 🌳(пусто) 🌳(5кг) 🌳(0кг) 🌳(4кг) Расчет среднего: (3кг + 5кг + 4кг) / 3 = **4кг**

Соответствующий SQL-запрос будет выглядеть следующим образом:

SQL Скопировать код SELECT AVG(NULLIF(weight, 0)) AS avg_weight FROM orchard WHERE weight IS NOT NULL;

Без обид, уважаемые натуралисты!

Возможности условного оператора CASE

Условный оператор CASE предоставляет больше свободы при назначении условий для включения значений в расчет среднего:

SQL Скопировать код SELECT AVG(CASE WHEN value > 0 THEN value END) FROM my_table;

Вот здесь SQL начинает походить на игру с выбором персонального приключения.

Значимость тестирования

Не забывайте тестировать запросы, чтобы минимизировать вероятность ошибок. Неверно составленный запрос или непонимание структуры данных могут привести к нежелательным результатам.

Вполне возможно, благодаря тестированию, вы откроете для себя некоторые неочевидные аспекты работы вашей базы данных.

Актуальность данных с учетом временных фреймов

Важным является указание временного интервала, который фильтрует out-of-date данные:

SQL Скопировать код SELECT AVG(NULLIF(value, 0)) FROM my_table WHERE value IS NOT NULL AND date_column BETWEEN '2021-01-01' AND '2021-12-31';

Четко определенный временной период – это залог качественного анализа данных.

Поддержка сильной связью с сообществом: вы не одиноки

В случае возникновения проблем всегда можно обратиться за помощью к сообществу. Все мы представляем одну большую SQL-семью.

Напоминание: обязательная проверка синтаксиса

Тщательно проверяйте выполненный синтаксис запросов на наличие ошибок и опечаток. Малейшие недоработки могут радикально изменить результат запроса.

