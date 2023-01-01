logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Расчёт разницы значений между строками в SQL 2005
Перейти

Расчёт разницы значений между строками в SQL 2005

#Разное  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

SQL
Скопировать код
SELECT 
  current.id, 
  current.value – ISNULL(previous.value, 0) AS diff
FROM 
  MyTable AS current
LEFT JOIN 
  MyTable AS previous ON current.id = previous.id + 1;

В данном примере каждая строка, обозначенная алиасом current, связана при помощи LEFT JOIN с предыдущей записью previous по столбцу id. Отсутствующие или NULL-значения компенсируются с помощью функции ISNULL(), что предотвращает возникновение ошибок при вычислениях.

Пошаговый план для смены профессии

Второй уровень: оконные функции придут на помощь

SQL
Скопировать код
SELECT 
  id, 
  value, 
  LEAD(value) OVER(ORDER BY id) – value AS diff 
FROM 
  MyTable;

Оконная функция LEAD() позволяет ознакомиться со значениями последующих строк и вычислить разницу значений без непосредственного объединения таблиц.

Гладкое управление: обработка особых случаев

SQL
Скопировать код
SELECT 
  id, 
  value, 
  ISNULL(LEAD(value) OVER(ORDER BY id) – value, 0) AS diff 
FROM 
  MyTable;

В случаях возникновения неожиданных NULL-значений мы применяем ISNULL() либо COALESCE(), что позволяет выставлять разницу в ноль при отсутствии следующей строки.

Большой объём данных? Оптимизация запросов для крупных наборов данных

Большие объемы данных требуют тщательной оптимизации запросов. Для этого мы анализируем планы выполнения и нацелены на максимальную эффективность выполнения операций.

Борьба со старым: обходные пути для устаревших версий SQL

SQL
Скопировать код
WITH RankedTable AS (
  SELECT 
    id, 
    value, 
    ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY id) AS rn
  FROM 
    MyTable
)
SELECT 
  a.id, 
  a.value – ISNULL(b.value, 0) AS diff
FROM 
  RankedTable a
LEFT JOIN 
  RankedTable b ON a.rn = b.rn + 1;

Для старых версий SQL Server возможно используем функцию ROW_NUMBER(), и последующие самосоединения для реализации операций, характерных для более новых функций.

Визуализация

plaintext
Скопировать код
Шаг 3 (Строка 3)    – 🥇 (Значение 30)
Шаг 2 (Строка 2)    – 🥈 (Значение 20) <-- [🥇 – 🥈 = 🔑(10)]
Шаг 1 (Строка 1)    – 🥉 (Значение 10)

Воспринимайте каждую запись как ступеньку на лестнице: разница между ступеньками указывает на величину шага, необходимую для поднятия.

Ключевая идея:

Markdown
Скопировать код
🔑(10) = 🥇(Значение на Шаге 3) – 🥈(Значение на Шаге 2) — вот она, разница между соседними строками!

Реальные проблемы

Пробелы в последовательностях

SQL
Скопировать код
SELECT 
  current.id,
  current.value – ISNULL(previous.value, 0) AS diff
FROM 
  MyTable current
LEFT JOIN (
  SELECT 
    id, 
    value,
    MIN(id) OVER (ORDER BY id) AS next_id
  FROM 
    MyTable
) previous ON current.id = previous.next_id;

Обработка NULL-значений

SQL
Скопировать код
SELECT 
  id, 
  value, 
  ISNULL(LEAD(value) OVER(ORDER BY id), value) – value AS diff
FROM 
  MyTable;

Строгий порядок следования

SQL
Скопировать код
SELECT 
  id, 
  value, 
  LEAD(value) OVER (ORDER BY correct_order_column) – value AS diff
FROM 
  MyTable;

Важно строго придерживаться правильности столбца ORDER BY, чтобы избежать ошибок при вычислениях.

Проверьте свои инструменты: версии SQL Server играют роль

При работе со старыми версиями SQL Server используйте альтернативные подходы или рассмотрите возможность обновления для доступа к новейшим возможностям системы.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Как вычислить разницу между значениями текущей и предыдущей строки в SQL?
1 / 5

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

