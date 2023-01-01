Расчёт разницы значений между строками в SQL 2005
Быстрый ответ
SELECT
current.id,
current.value – ISNULL(previous.value, 0) AS diff
FROM
MyTable AS current
LEFT JOIN
MyTable AS previous ON current.id = previous.id + 1;
В данном примере каждая строка, обозначенная алиасом
current, связана при помощи
LEFT JOIN с предыдущей записью
previous по столбцу
id. Отсутствующие или NULL-значения компенсируются с помощью функции
ISNULL(), что предотвращает возникновение ошибок при вычислениях.
Второй уровень: оконные функции придут на помощь
SELECT
id,
value,
LEAD(value) OVER(ORDER BY id) – value AS diff
FROM
MyTable;
Оконная функция
LEAD() позволяет ознакомиться со значениями последующих строк и вычислить разницу значений без непосредственного объединения таблиц.
Гладкое управление: обработка особых случаев
SELECT
id,
value,
ISNULL(LEAD(value) OVER(ORDER BY id) – value, 0) AS diff
FROM
MyTable;
В случаях возникновения неожиданных NULL-значений мы применяем
ISNULL() либо
COALESCE(), что позволяет выставлять разницу в ноль при отсутствии следующей строки.
Большой объём данных? Оптимизация запросов для крупных наборов данных
Большие объемы данных требуют тщательной оптимизации запросов. Для этого мы анализируем планы выполнения и нацелены на максимальную эффективность выполнения операций.
Борьба со старым: обходные пути для устаревших версий SQL
WITH RankedTable AS (
SELECT
id,
value,
ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY id) AS rn
FROM
MyTable
)
SELECT
a.id,
a.value – ISNULL(b.value, 0) AS diff
FROM
RankedTable a
LEFT JOIN
RankedTable b ON a.rn = b.rn + 1;
Для старых версий SQL Server возможно используем функцию
ROW_NUMBER(), и последующие самосоединения для реализации операций, характерных для более новых функций.
Визуализация
Шаг 3 (Строка 3) – 🥇 (Значение 30)
Шаг 2 (Строка 2) – 🥈 (Значение 20) <-- [🥇 – 🥈 = 🔑(10)]
Шаг 1 (Строка 1) – 🥉 (Значение 10)
Воспринимайте каждую запись как ступеньку на лестнице: разница между ступеньками указывает на величину шага, необходимую для поднятия.
Ключевая идея:
🔑(10) = 🥇(Значение на Шаге 3) – 🥈(Значение на Шаге 2) — вот она, разница между соседними строками!
Реальные проблемы
Пробелы в последовательностях
SELECT
current.id,
current.value – ISNULL(previous.value, 0) AS diff
FROM
MyTable current
LEFT JOIN (
SELECT
id,
value,
MIN(id) OVER (ORDER BY id) AS next_id
FROM
MyTable
) previous ON current.id = previous.next_id;
Обработка NULL-значений
SELECT
id,
value,
ISNULL(LEAD(value) OVER(ORDER BY id), value) – value AS diff
FROM
MyTable;
Строгий порядок следования
SELECT
id,
value,
LEAD(value) OVER (ORDER BY correct_order_column) – value AS diff
FROM
MyTable;
Важно строго придерживаться правильности столбца
ORDER BY, чтобы избежать ошибок при вычислениях.
Проверьте свои инструменты: версии SQL Server играют роль
При работе со старыми версиями SQL Server используйте альтернативные подходы или рассмотрите возможность обновления для доступа к новейшим возможностям системы.
