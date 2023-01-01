logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Расчёт разницы в минутах между двумя датами в MySQL
Перейти

Расчёт разницы в минутах между двумя датами в MySQL

#SQL для аналитиков  #MySQL / MariaDB  #Работа с датами и временем  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для определения интервала в минутах между двумя моментами времени в SQL Server, примените функцию DATEDIFF:

SELECT DATEDIFF(minute, '2023-01-01 08:00', '2023-01-01 09:30') AS Minutes;

Для MySQL подходит функция TIMESTAMPDIFF:

SELECT TIMESTAMPDIFF(MINUTE, '2023-01-01 08:00', '2023-01-01 09:30') AS Minutes;

Оба запроса возвращают значение 90 минут, что соответствует прошедшему времени между указанными промежутками.

Выделение записей, основываясь на временной разнице

SELECT *
FROM your_table
WHERE TIMESTAMPDIFF(MINUTE, your_start_time_column, your_end_time_column) > 20;

Допустим, вам требуется отобрать события, продолжительность которых превысила 20 минут. Этот SQL-запрос позволит выполнить такую задачу. Учтите, что для корректной работы функции TIMESTAMPDIFF требуется версия MySQL 5.6 или новее.

Точный расчет времени, с учетом временной зоны

SELECT ROUND(TIME_TO_SEC(TIMEDIFF(your_end_time_column, your_start_time_column))/60) AS Minutes
FROM your_table;

Данный запрос вернет вам разницу во времени между двумя моментами, учитывающую секунды, и округлит результат до ближайшей минуты. Реализация производится с помощью MySQL.

Что касается учета временных зон:

SELECT TIMESTAMPDIFF(
    MINUTE,
    CONVERT_TZ(your_start_time_column, '+00:00', your_timezone),
    CONVERT_TZ(NOW(), '+00:00', your_timezone)
) AS TimeDifference
FROM your_table;

Этот запрос означает запросить у MySQL учет временной зоны при определении временной разницы.

Сопоставление временных интервалов с текущим временем

SELECT *
FROM your_table
WHERE TIMESTAMPDIFF(MINUTE, your_timestamp_column, CURRENT_TIMESTAMP()) > 20;

Данный запрос находит все записи, для которых с момента создания прошло более 20 минут, используя функцию CURRENT_TIMESTAMP() для определения текущего времени.

Умение умело манипулировать датами

MySQL облегчает добавление минут к определенному времени:

SELECT DATE_ADD('2023-01-01 08:00', INTERVAL 20 MINUTE);

Результатом будет '2023-01-01 08:20', то есть плюс ровно 20 минут.

Визуализация

Даты можно представить как точки на временной линии:

Хронолиния Временной отпечаток
Начальная точка 🚉 Дата и время
Конечная точка 🏁 Дата и время

Временная разница – это расстояние между этими двумя точками:

🚉--------------------T(🕒)--------------------- 🏁

Где T(🕒) символизирует путешествие времени от начальной до конечной точки.

Работа с Unix-временными отметками

Чтобы преобразовать Unix-временные отметки для сопоставления с текущим временем, используйте UNIX_TIMESTAMP():

SELECT TIMESTAMPDIFF(MINUTE, FROM_UNIXTIME(your_unix_timestamp_column), NOW())
FROM your_table;

Эта функция позволяет преобразовать Unix-временные отметки в формат, подходящий для сравнения.

Динамические отличия во времени

Чтобы обнаружить записи, где разница более 20 минут, воспользуйтесь следующим запросом:

SELECT *, TIMESTAMPDIFF(MINUTE, start_column, end_column) AS diff_minutes
FROM your_table
HAVING diff_minutes > 20;

Используйте HAVING для фильтрации результатов на основе значений, вычисленных в запросе SELECT.

Какая функция используется в MySQL для вычисления разницы во времени в минутах?
1 / 5

Екатерина Громова

аналитик данных

