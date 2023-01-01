Расчёт разницы в минутах между двумя датами в MySQL

Быстрый ответ

Для определения интервала в минутах между двумя моментами времени в SQL Server, примените функцию DATEDIFF:

SQL Скопировать код SELECT DATEDIFF(minute, '2023-01-01 08:00', '2023-01-01 09:30') AS Minutes;

Для MySQL подходит функция TIMESTAMPDIFF:

SQL Скопировать код SELECT TIMESTAMPDIFF(MINUTE, '2023-01-01 08:00', '2023-01-01 09:30') AS Minutes;

Оба запроса возвращают значение 90 минут, что соответствует прошедшему времени между указанными промежутками.

Выделение записей, основываясь на временной разнице

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table WHERE TIMESTAMPDIFF(MINUTE, your_start_time_column, your_end_time_column) > 20;

Допустим, вам требуется отобрать события, продолжительность которых превысила 20 минут. Этот SQL-запрос позволит выполнить такую задачу. Учтите, что для корректной работы функции TIMESTAMPDIFF требуется версия MySQL 5.6 или новее.

Точный расчет времени, с учетом временной зоны

SQL Скопировать код SELECT ROUND(TIME_TO_SEC(TIMEDIFF(your_end_time_column, your_start_time_column))/60) AS Minutes FROM your_table;

Данный запрос вернет вам разницу во времени между двумя моментами, учитывающую секунды, и округлит результат до ближайшей минуты. Реализация производится с помощью MySQL.

Что касается учета временных зон:

SQL Скопировать код SELECT TIMESTAMPDIFF( MINUTE, CONVERT_TZ(your_start_time_column, '+00:00', your_timezone), CONVERT_TZ(NOW(), '+00:00', your_timezone) ) AS TimeDifference FROM your_table;

Этот запрос означает запросить у MySQL учет временной зоны при определении временной разницы.

Сопоставление временных интервалов с текущим временем

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table WHERE TIMESTAMPDIFF(MINUTE, your_timestamp_column, CURRENT_TIMESTAMP()) > 20;

Данный запрос находит все записи, для которых с момента создания прошло более 20 минут, используя функцию CURRENT_TIMESTAMP() для определения текущего времени.

Умение умело манипулировать датами

MySQL облегчает добавление минут к определенному времени:

SQL Скопировать код SELECT DATE_ADD('2023-01-01 08:00', INTERVAL 20 MINUTE);

Результатом будет '2023-01-01 08:20', то есть плюс ровно 20 минут.

Визуализация

Даты можно представить как точки на временной линии:

Хронолиния Временной отпечаток Начальная точка 🚉 Дата и время Конечная точка 🏁 Дата и время

Временная разница – это расстояние между этими двумя точками:

🚉--------------------T(🕒)--------------------- 🏁

Где T(🕒) символизирует путешествие времени от начальной до конечной точки.

Работа с Unix-временными отметками

Чтобы преобразовать Unix-временные отметки для сопоставления с текущим временем, используйте UNIX_TIMESTAMP() :

SQL Скопировать код SELECT TIMESTAMPDIFF(MINUTE, FROM_UNIXTIME(your_unix_timestamp_column), NOW()) FROM your_table;

Эта функция позволяет преобразовать Unix-временные отметки в формат, подходящий для сравнения.

Динамические отличия во времени

Чтобы обнаружить записи, где разница более 20 минут, воспользуйтесь следующим запросом:

SQL Скопировать код SELECT *, TIMESTAMPDIFF(MINUTE, start_column, end_column) AS diff_minutes FROM your_table HAVING diff_minutes > 20;

Используйте HAVING для фильтрации результатов на основе значений, вычисленных в запросе SELECT .

