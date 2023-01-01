Расчёт разницы между строками в PostgreSQL: новый столбец

#SQL для аналитиков  #PostgreSQL  #Оконные функции (Window Functions)  
Быстрый ответ

Для расчета разницы между соседними строками в PostgreSQL используйте функцию LAG(), применяя ее вместе с оконными функциями. Из текущей строки вычитайте значение предыдущей:

SELECT
  value – LAG(value) OVER (ORDER BY id) AS diff
FROM
  your_table;

Поле diff позволит увидеть изменение значения value между последовательными строками, отсортированными по id.

Обзор функции LAG()

Принцип работы LAG

Интерес функции LAG кроется в ее уникальном подходе "назад", позволяющем ей извлекать данные из предыдущей строки без применения соединений таблиц. Оконное определение типа OVER (ORDER BY column) структурирует данные для последующего анализа и решения вычислительных задач.

Обращение к первой строке

Первая строка не имеет предшествующих строк, что создает определенные проблемы при вычислениях. Назначив ей некое базовое значение, такое как 0 или null, мы обеспечим консистентность данных.

SELECT
  value – LAG(value, 1, 0) OVER (ORDER BY id) AS diff
FROM
  your_table;

Остерегайтесь потенциальных проблем

Важность убережения от ошибок из-за неотсортированных данных столь же велика, как и риск задеть камень неподготовленной ногой. Каждый элемент в столбце id, используемом для сортировки, должен следовать из прогнозируемой последовательности данных для правильного расчета разницы.

Особенности структурирования запроса

Значимость серии

Методически обдуманная сортировка сопоставима по значению с грамотной сортировкой предметов гардероба. Использование временного отметчика для временных рядов, автоинкрементного ID или любого другого поля, определяющего последовательность, организовывает порядок вычислений в функции LAG по параметру ORDER BY.

Попрыгунство по интервалам

Необходимо рассчитать изменения недельного или месячного характера? Измените параметр ORDER BY, используя LAG(value, n), где n – это заданный шаг, определяющий количество строк для аналитического "взгляда назад".

Вдумчиво выбранные значения по умолчанию

Стратегическое назначение подобающего значения для первой строки может повысить качество и убедительность результатов анализа.

Визуализация

Для наглядности представьте себе автобусное расписание:

| Остановка | Время прибытия |
| --------- | -------------- |
| 1️⃣       | 08:00          |
| 2️⃣       | 08:15          |
| 3️⃣       | 08:27          |
| 4️⃣       | 08:42          |

Вместе мы можем вычислить временные промежутки между автобусами:

| От остановки | До остановки | Интервал |
| ------------ | ------------ | -------- |
| 1️⃣           | 2️⃣          | 15 мин   |
| 2️⃣           | 3️⃣          | 12 мин   |
| 3️⃣           | 4️⃣          | 15 мин   |

Повторяемые вычисления действительно возможно осуществить с использованием функции LAG в PostgreSQL на вашем массиве данных.

Расширение возможностей применения

Изменение направления благодаря LEAD

Иногда может потребоваться сравнить текущую запись со следующей. На помощь придет LEAD — ваш надежный инструмент "предсказательского" анализа данных.

SELECT
  LEAD(value) OVER (ORDER BY id) – value AS lead_diff
FROM
  your_table;

Искусство работы с разделами

Если вы работаете с данными, округленными до категорий, PARTITION BY поможет вам с подчеркнутой точностью разбить вычисления на управляемые группы.

SELECT
  value – LAG(value) OVER (PARTITION BY category ORDER BY id) AS partitioned_diff
FROM
  your_table;

Сопротивление NULL значениям

Значения NULL могут стать причиной проблем при расчетах. Попробуйте выбирать значения, которые исключают NULL, либо разрабатывайте прозрачный подход к учету его в ваших вычислениях.

Полезные материалы

  1. PostgreSQL: Документация: 16: 3.5. Оконные функции — выводит основные идеи оконных функций, помогает проникнуть в суть.
  2. PostgreSQL: Документация: 16: 9.22. Оконные функции — системное объяснение работы функции LAG и ее схожих по функционалу.
  3. Как использовать функции LAG и LEAD в SQL — детализированное руководство по использованию функции LAG и LEAD.
Денис Сурков

архитектор данных

