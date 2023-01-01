Расчёт разницы между строками в PostgreSQL: новый столбец

Быстрый ответ

Для расчета разницы между соседними строками в PostgreSQL используйте функцию LAG() , применяя ее вместе с оконными функциями. Из текущей строки вычитайте значение предыдущей:

SQL Скопировать код SELECT value – LAG(value) OVER (ORDER BY id) AS diff FROM your_table;

Поле diff позволит увидеть изменение значения value между последовательными строками, отсортированными по id .

Обзор функции LAG()

Принцип работы LAG

Интерес функции LAG кроется в ее уникальном подходе "назад", позволяющем ей извлекать данные из предыдущей строки без применения соединений таблиц. Оконное определение типа OVER (ORDER BY column) структурирует данные для последующего анализа и решения вычислительных задач.

Обращение к первой строке

Первая строка не имеет предшествующих строк, что создает определенные проблемы при вычислениях. Назначив ей некое базовое значение, такое как 0 или null , мы обеспечим консистентность данных.

SQL Скопировать код SELECT value – LAG(value, 1, 0) OVER (ORDER BY id) AS diff FROM your_table;

Остерегайтесь потенциальных проблем

Важность убережения от ошибок из-за неотсортированных данных столь же велика, как и риск задеть камень неподготовленной ногой. Каждый элемент в столбце id , используемом для сортировки, должен следовать из прогнозируемой последовательности данных для правильного расчета разницы.

Особенности структурирования запроса

Значимость серии

Методически обдуманная сортировка сопоставима по значению с грамотной сортировкой предметов гардероба. Использование временного отметчика для временных рядов, автоинкрементного ID или любого другого поля, определяющего последовательность, организовывает порядок вычислений в функции LAG по параметру ORDER BY .

Попрыгунство по интервалам

Необходимо рассчитать изменения недельного или месячного характера? Измените параметр ORDER BY , используя LAG(value, n) , где n – это заданный шаг, определяющий количество строк для аналитического "взгляда назад".

Вдумчиво выбранные значения по умолчанию

Стратегическое назначение подобающего значения для первой строки может повысить качество и убедительность результатов анализа.

Визуализация

Для наглядности представьте себе автобусное расписание:

Markdown Скопировать код | Остановка | Время прибытия | | --------- | -------------- | | 1️⃣ | 08:00 | | 2️⃣ | 08:15 | | 3️⃣ | 08:27 | | 4️⃣ | 08:42 |

Вместе мы можем вычислить временные промежутки между автобусами:

Markdown Скопировать код | От остановки | До остановки | Интервал | | ------------ | ------------ | -------- | | 1️⃣ | 2️⃣ | 15 мин | | 2️⃣ | 3️⃣ | 12 мин | | 3️⃣ | 4️⃣ | 15 мин |

Повторяемые вычисления действительно возможно осуществить с использованием функции LAG в PostgreSQL на вашем массиве данных.

Расширение возможностей применения

Изменение направления благодаря LEAD

Иногда может потребоваться сравнить текущую запись со следующей. На помощь придет LEAD — ваш надежный инструмент "предсказательского" анализа данных.

SQL Скопировать код SELECT LEAD(value) OVER (ORDER BY id) – value AS lead_diff FROM your_table;

Искусство работы с разделами

Если вы работаете с данными, округленными до категорий, PARTITION BY поможет вам с подчеркнутой точностью разбить вычисления на управляемые группы.

SQL Скопировать код SELECT value – LAG(value) OVER (PARTITION BY category ORDER BY id) AS partitioned_diff FROM your_table;

Сопротивление NULL значениям

Значения NULL могут стать причиной проблем при расчетах. Попробуйте выбирать значения, которые исключают NULL , либо разрабатывайте прозрачный подход к учету его в ваших вычислениях.

