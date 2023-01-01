Расчёт разницы между строками в PostgreSQL: новый столбец#SQL для аналитиков #PostgreSQL #Оконные функции (Window Functions)
Быстрый ответ
Для расчета разницы между соседними строками в PostgreSQL используйте функцию
LAG(), применяя ее вместе с оконными функциями. Из текущей строки вычитайте значение предыдущей:
SELECT
value – LAG(value) OVER (ORDER BY id) AS diff
FROM
your_table;
Поле
diff позволит увидеть изменение значения
value между последовательными строками, отсортированными по
id.
Обзор функции LAG()
Принцип работы LAG
Интерес функции LAG кроется в ее уникальном подходе "назад", позволяющем ей извлекать данные из предыдущей строки без применения соединений таблиц. Оконное определение типа
OVER (ORDER BY column) структурирует данные для последующего анализа и решения вычислительных задач.
Обращение к первой строке
Первая строка не имеет предшествующих строк, что создает определенные проблемы при вычислениях. Назначив ей некое базовое значение, такое как 0 или
null, мы обеспечим консистентность данных.
SELECT
value – LAG(value, 1, 0) OVER (ORDER BY id) AS diff
FROM
your_table;
Остерегайтесь потенциальных проблем
Важность убережения от ошибок из-за неотсортированных данных столь же велика, как и риск задеть камень неподготовленной ногой. Каждый элемент в столбце
id, используемом для сортировки, должен следовать из прогнозируемой последовательности данных для правильного расчета разницы.
Особенности структурирования запроса
Значимость серии
Методически обдуманная сортировка сопоставима по значению с грамотной сортировкой предметов гардероба. Использование временного отметчика для временных рядов, автоинкрементного ID или любого другого поля, определяющего последовательность, организовывает порядок вычислений в функции
LAG по параметру
ORDER BY.
Попрыгунство по интервалам
Необходимо рассчитать изменения недельного или месячного характера? Измените параметр
ORDER BY, используя
LAG(value, n), где
n – это заданный шаг, определяющий количество строк для аналитического "взгляда назад".
Вдумчиво выбранные значения по умолчанию
Стратегическое назначение подобающего значения для первой строки может повысить качество и убедительность результатов анализа.
Визуализация
Для наглядности представьте себе автобусное расписание:
| Остановка | Время прибытия |
| --------- | -------------- |
| 1️⃣ | 08:00 |
| 2️⃣ | 08:15 |
| 3️⃣ | 08:27 |
| 4️⃣ | 08:42 |
Вместе мы можем вычислить временные промежутки между автобусами:
| От остановки | До остановки | Интервал |
| ------------ | ------------ | -------- |
| 1️⃣ | 2️⃣ | 15 мин |
| 2️⃣ | 3️⃣ | 12 мин |
| 3️⃣ | 4️⃣ | 15 мин |
Повторяемые вычисления действительно возможно осуществить с использованием функции
LAG в PostgreSQL на вашем массиве данных.
Расширение возможностей применения
Изменение направления благодаря LEAD
Иногда может потребоваться сравнить текущую запись со следующей. На помощь придет
LEAD — ваш надежный инструмент "предсказательского" анализа данных.
SELECT
LEAD(value) OVER (ORDER BY id) – value AS lead_diff
FROM
your_table;
Искусство работы с разделами
Если вы работаете с данными, округленными до категорий,
PARTITION BY поможет вам с подчеркнутой точностью разбить вычисления на управляемые группы.
SELECT
value – LAG(value) OVER (PARTITION BY category ORDER BY id) AS partitioned_diff
FROM
your_table;
Сопротивление NULL значениям
Значения
NULL могут стать причиной проблем при расчетах. Попробуйте выбирать значения, которые исключают
NULL, либо разрабатывайте прозрачный подход к учету его в ваших вычислениях.
Денис Сурков
архитектор данных