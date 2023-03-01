Расчёт разницы между двумя timestamps в MySQL в секундах#SQL для аналитиков #MySQL / MariaDB #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
Чтобы вычислить разницу в секундах между двумя временными метками в MySQL, используйте функцию
TIMESTAMPDIFF, указав
SECOND в качестве единицы измерения. Вот пример запроса:
SELECT TIMESTAMPDIFF(SECOND, 'начальная_метка_времени', 'конечная_метка_времени') AS Разница_В_Секундах;
Вместо
'начальная_метка_времени' и
'конечная_метка_времени' подставьте конкретные значения ваших временных меток.
Разные единицы измерения в TIMESTAMPDIFF
Функция
TIMESTAMPDIFF позволяет вычислять разницу во времени в разных единицах, таких как годы, месяцы, дни, часы и минуты. Для вычисления разницы в минутах, ваш запрос выглядит вот так:
SELECT TIMESTAMPDIFF(MINUTE, 'начальная_метка_времени', 'конечная_метка_времени') AS Разница_В_Минутах;
Ограничения UNIX_TIMESTAMP
Функция
UNIX_TIMESTAMP() возвращает количество секунд, прошедших с начала UNIX-эпохи (01.01.1970), применительно к указанной дате и времени. Тем не менее, она неадекватно работает с датами до 1970 года и в отдалённом будущем:
SELECT UNIX_TIMESTAMP('2055-01-01 12:00:00');
Результатом будет отрицательное число – как будто бы мы получили телеграмму из будущего, словно в приключениях Марти МакФлая!
Чтобы корректно вычислить разницу, когда порядок меток неизвестен, используйте функцию
ABS:
SELECT ABS(UNIX_TIMESTAMP('конечная_метка_времени') – UNIX_TIMESTAMP('начальная_метка_времени')) AS Разница_В_Секундах;
Особые случаи и надёжность TIMESTAMPDIFF
Исторические даты
Функция
TIMESTAMPDIFF хорошо работает даже с датами, предшествующими UNIX-эпохе, что позволяет рассчитывать разницы времени с учетом исторических данных.
Будущее здесь и сейчас
Данная функция стабильно рассчитывает временные интервалы даже для временных меток, которые выходят за рамки 2038 года, когда могут возникнуть проблемы у 32-битных систем.
Учёт часовых поясов
TIMESTAMPDIFF корректно учитывает разницу в часовых поясах при расчете временных интервалов, тогда как расчёты на основе
UNIX_TIMESTAMP могут быть неточными.
Визуализация
Взглянем на пример вычисления разницы в секундах между двумя событиями:
| Событие | Временная метка |
| ---------------------- | ------------------------------ |
| Начало (⏰) | 2023-03-01 08:00:00 |
| Конец (🏁) | 2023-03-01 08:02:30 |
Вот так будет выглядеть вычисление:
SELECT TIMESTAMPDIFF(SECOND, '2023-03-01 08:00:00', '2023-03-01 08:02:30') AS Прошедшее_время;
И вот такой будет результат:
| Прошедшее время |
| ---------------------- |
| 150 секунд |
Для функции
TIMESTAMPDIFF это простая задача.
Расширенное использование TIMESTAMPDIFF
Использование функции TIMETOSEC()
Функция
TIME_TO_SEC() конвертирует временные значения, но не работает с датой и временем. Вот пример ее исполнения:
SELECT TIME_TO_SEC('12:30:00');
Это быстро и просто, словно у вас обеденный перерыв.
Аналитическое применение TIMESTAMPDIFF
TIMESTAMPDIFF может быть использована в анализе данных для вычисления, например, скорости, эффективности и тенденций во временных метриках:
SELECT COUNT(*), TIMESTAMPDIFF(HOUR, MIN(время), MAX(время)) AS Затраченные_часы FROM Задачи;
TIMESTAMPDIFF против UNIX_TIMESTAMP
Несмотря на то что
UNIX_TIMESTAMP() и
ABS() широко используются для вычисления разницы в секундах,
TIMESTAMPDIFF предоставляет лучшую совместимость и точность при работе с разнообразными датами.
Екатерина Громова
аналитик данных