Расчёт разницы между двумя timestamps в MySQL в секундах

#SQL для аналитиков  #MySQL / MariaDB  #Работа с датами и временем  
Быстрый ответ

Чтобы вычислить разницу в секундах между двумя временными метками в MySQL, используйте функцию TIMESTAMPDIFF, указав SECOND в качестве единицы измерения. Вот пример запроса:

SELECT TIMESTAMPDIFF(SECOND, 'начальная_метка_времени', 'конечная_метка_времени') AS Разница_В_Секундах;

Вместо 'начальная_метка_времени' и 'конечная_метка_времени' подставьте конкретные значения ваших временных меток.

Разные единицы измерения в TIMESTAMPDIFF

Функция TIMESTAMPDIFF позволяет вычислять разницу во времени в разных единицах, таких как годы, месяцы, дни, часы и минуты. Для вычисления разницы в минутах, ваш запрос выглядит вот так:

SELECT TIMESTAMPDIFF(MINUTE, 'начальная_метка_времени', 'конечная_метка_времени') AS Разница_В_Минутах;

Ограничения UNIX_TIMESTAMP

Функция UNIX_TIMESTAMP() возвращает количество секунд, прошедших с начала UNIX-эпохи (01.01.1970), применительно к указанной дате и времени. Тем не менее, она неадекватно работает с датами до 1970 года и в отдалённом будущем:

SELECT UNIX_TIMESTAMP('2055-01-01 12:00:00');

Результатом будет отрицательное число – как будто бы мы получили телеграмму из будущего, словно в приключениях Марти МакФлая!

Чтобы корректно вычислить разницу, когда порядок меток неизвестен, используйте функцию ABS:

SELECT ABS(UNIX_TIMESTAMP('конечная_метка_времени') – UNIX_TIMESTAMP('начальная_метка_времени')) AS Разница_В_Секундах;

Особые случаи и надёжность TIMESTAMPDIFF

Исторические даты

Функция TIMESTAMPDIFF хорошо работает даже с датами, предшествующими UNIX-эпохе, что позволяет рассчитывать разницы времени с учетом исторических данных.

Будущее здесь и сейчас

Данная функция стабильно рассчитывает временные интервалы даже для временных меток, которые выходят за рамки 2038 года, когда могут возникнуть проблемы у 32-битных систем.

Учёт часовых поясов

TIMESTAMPDIFF корректно учитывает разницу в часовых поясах при расчете временных интервалов, тогда как расчёты на основе UNIX_TIMESTAMP могут быть неточными.

Визуализация

Взглянем на пример вычисления разницы в секундах между двумя событиями:

| Событие               | Временная метка                |
| ---------------------- | ------------------------------ |
| Начало (⏰)            | 2023-03-01 08:00:00            |
| Конец (🏁)             | 2023-03-01 08:02:30            |

Вот так будет выглядеть вычисление:

SELECT TIMESTAMPDIFF(SECOND, '2023-03-01 08:00:00', '2023-03-01 08:02:30') AS Прошедшее_время;

И вот такой будет результат:

| Прошедшее время       |
| ---------------------- |
| 150 секунд             |

Для функции TIMESTAMPDIFF это простая задача.

Расширенное использование TIMESTAMPDIFF

Использование функции TIMETOSEC()

Функция TIME_TO_SEC() конвертирует временные значения, но не работает с датой и временем. Вот пример ее исполнения:

SELECT TIME_TO_SEC('12:30:00');

Это быстро и просто, словно у вас обеденный перерыв.

Аналитическое применение TIMESTAMPDIFF

TIMESTAMPDIFF может быть использована в анализе данных для вычисления, например, скорости, эффективности и тенденций во временных метриках:

SELECT COUNT(*), TIMESTAMPDIFF(HOUR, MIN(время), MAX(время)) AS Затраченные_часы FROM Задачи;

TIMESTAMPDIFF против UNIX_TIMESTAMP

Несмотря на то что UNIX_TIMESTAMP() и ABS() широко используются для вычисления разницы в секундах, TIMESTAMPDIFF предоставляет лучшую совместимость и точность при работе с разнообразными датами.

Екатерина Громова

аналитик данных

