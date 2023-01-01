Расчёт расстояния между точками по координатам в SQL

Быстрый ответ

Используйте следующий SQL-запрос для расчёта расстояния между двумя точками на поверхности Земли с применением формулы гаверсинуса:

SQL Скопировать код SELECT (6371 * ACOS(COS(RADIANS(lat1)) * COS(RADIANS(lat2)) * COS(RADIANS(lon2) – RADIANS(lon1)) + SIN(RADIANS(lat1)) * SIN(RADIANS(lat2)))) AS distance_in_km

Значения lat1 , lat2 , lon1 , lon2 необходимо заменить на желаемые географические координаты. Если результаты хочется увидеть в милях, используйте коэффициент 3959 вместо 6371 .

Применение формулы гаверсинуса на практике

Разберем, как вычислить расстояние между Лондоном (51.5074, -0.1278) и Эдинбургом (55.9533, -3.1883), используя формулу гаверсинуса:

SQL Скопировать код SELECT (6371 * ACOS(COS(RADIANS(51.5074)) * COS(RADIANS(55.9533)) * COS(RADIANS(-3.1883) – RADIANS(-0.1278)) + SIN(RADIANS(51.5074)) * SIN(RADIANS(55.9533)))) AS distance_in_km

Таким образом, мы получим расстояние около 534 км.

Открываем новые горизонты – использование типа данных geography

Для ещё большей точности можно использовать тип данных geography, доступный в SQL Server 2008, который позволяет легко измерять расстояния методом STDistance:

SQL Скопировать код DECLARE @Point1 geography = geography::Point(lat1, lon1, 4326) DECLARE @Point2 geography = geography::Point(lat2, lon2, 4326) SELECT @Point1.STDistance(@Point2) as distance_in_meters

Снова заменим lat1 , lon1 , lat2 , lon2 на выбранные координаты, чтобы получить расстояние в метрах.

Визуализация

Для наглядности представьте следующую картинку:

Markdown Скопировать код 🌍 Расстояние между (LatA, LongA) и (LatB, LongB)

Python Скопировать код # При помощи следующей SQL-формулы мы можем вычислить это расстояние: ( acos( sin(LatA) * sin(LatB) + cos(LatA) * cos(LatB) * cos(LongB – LongA) ) * 6371 # Радиус Земли в км )

Это можно представить как измерение расстояния на искривлённой поверхности Земли:

Markdown Скопировать код (LatA, LongA) 📍 📏----------------------📏 📍 (LatB, LongB)

Таким образом, мы получаем расстояние в километрах.

Практические применения – универсальность единиц измерения и большие расстояния

Адаптация под свои нужды

Вы можете создать собственную функцию для переключения между различными единицами измерения, будь то мили, километры, световые годы и прочее.

Прохождение больших расстояний

Тип данных geography позволяет учитывать кривизну Земли, что очень ценно при расчёте больших расстояний, например, между Лондоном и Эдинбургом — примерно 538 км.

