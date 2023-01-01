Расчёт расстояния между точками по координатам в SQL
Быстрый ответ
Используйте следующий SQL-запрос для расчёта расстояния между двумя точками на поверхности Земли с применением формулы гаверсинуса:
SELECT (6371 * ACOS(COS(RADIANS(lat1)) * COS(RADIANS(lat2)) *
COS(RADIANS(lon2) – RADIANS(lon1)) +
SIN(RADIANS(lat1)) * SIN(RADIANS(lat2)))) AS distance_in_km
Значения
lat1,
lat2,
lon1,
lon2 необходимо заменить на желаемые географические координаты. Если результаты хочется увидеть в милях, используйте коэффициент
3959 вместо
6371.
Применение формулы гаверсинуса на практике
Разберем, как вычислить расстояние между Лондоном (51.5074, -0.1278) и Эдинбургом (55.9533, -3.1883), используя формулу гаверсинуса:
SELECT (6371 * ACOS(COS(RADIANS(51.5074)) * COS(RADIANS(55.9533)) *
COS(RADIANS(-3.1883) – RADIANS(-0.1278)) +
SIN(RADIANS(51.5074)) * SIN(RADIANS(55.9533)))) AS distance_in_km
Таким образом, мы получим расстояние около 534 км.
Открываем новые горизонты – использование типа данных geography
Для ещё большей точности можно использовать тип данных geography, доступный в SQL Server 2008, который позволяет легко измерять расстояния методом STDistance:
DECLARE @Point1 geography = geography::Point(lat1, lon1, 4326)
DECLARE @Point2 geography = geography::Point(lat2, lon2, 4326)
SELECT @Point1.STDistance(@Point2) as distance_in_meters
Снова заменим
lat1,
lon1,
lat2,
lon2 на выбранные координаты, чтобы получить расстояние в метрах.
Визуализация
Для наглядности представьте следующую картинку:
🌍 Расстояние между (LatA, LongA) и (LatB, LongB)
# При помощи следующей SQL-формулы мы можем вычислить это расстояние:
(
acos(
sin(LatA) * sin(LatB) +
cos(LatA) * cos(LatB) *
cos(LongB – LongA)
) * 6371 # Радиус Земли в км
)
Это можно представить как измерение расстояния на искривлённой поверхности Земли:
(LatA, LongA) 📍
📏----------------------📏
📍 (LatB, LongB)
Таким образом, мы получаем расстояние в километрах.
Практические применения – универсальность единиц измерения и большие расстояния
Адаптация под свои нужды
Вы можете создать собственную функцию для переключения между различными единицами измерения, будь то мили, километры, световые годы и прочее.
Прохождение больших расстояний
Тип данных geography позволяет учитывать кривизну Земли, что очень ценно при расчёте больших расстояний, например, между Лондоном и Эдинбургом — примерно 538 км.
Екатерина Громова
аналитик данных