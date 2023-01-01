Расчет накопительного итога в Postgresql: решение с COUNT и GROUP BY

Быстрый ответ

SQL Скопировать код SELECT date, value, SUM(value) OVER (ORDER BY date) AS cumulative_total FROM your_table;

Для расчёта накопительного итога в PostgreSQL используйте обозначение SUM() OVER , совмещённое с ORDER BY , что позволяет суммировать значения в столбце value . Произведите замену your_table и необходимых имен столбцов, чтобы получить желаемые результаты.

Углубление и оптимизация

Нихиле обstat, вышеприведенный пример отлично подойдёт для начального этапа использования, однако здесь мы рассмотрим более сложные сценарии.

Удаление дубликатов в ежедневных значениях

Если необходимо подсчитать количество уникальных записей по дням, как, например, число пользователей, можно воспользоваться DISTINCT :

SQL Скопировать код SELECT date, COUNT(DISTINCT email) OVER (ORDER BY date) AS unique_email_count FROM user_table;

Таким образом, наш пользователь «Джон Доу» будет учитываться всего однажды за день, сохраняя свою индивидуальность.

Исключение повторений на протяжении всей выборки

Для более глобального подсчёта уникальных записей можно применить DISTINCT ON следующим образом:

SQL Скопировать код SELECT date, COUNT(email) OVER (ORDER BY date) AS cumulative_unique_emails FROM ( SELECT DISTINCT ON (email) email, date FROM user_table ORDER BY email, date ASC ) as unique_emails;

Теперь каждый пользователь встретится в данных только однажды, независимо от своей активности.

Не забывайте про индекс по (email, date) , который способствует значительному ускорению выполнения запроса на больших объёмах данных.

Заполнение пробелов в данных с помощью генерации дат

Для учёта "нулевых" дней используется взаимодействие функции генерации и LEFT JOIN :

SQL Скопировать код WITH date_series AS ( SELECT generate_series(MIN(date)::date, MAX(date)::date, '1 day'::interval)::date as date FROM user_table ) SELECT ds.date, COALESCE(COUNT(ut.email), 0) OVER (ORDER BY ds.date) AS cumulative_total FROM date_series ds LEFT JOIN user_table ut ON ds.date = ut.date GROUP BY ds.date ORDER BY ds.date;

Благодаря этому обеспечивается непрерывность и корректность накопительных данных, даже за "пустые" дни.

Учтите поддержку оконных функций в вашей версии PostgreSQL и предельную важность применения правильных типов данных.

Визуализация

Накопительный итог так же захватывающ, как горный восход:

Markdown Скопировать код Базовый лагерь: 🏕 (Начальная точка)

Каждый шаг записи вносит новый этап:

Markdown Скопировать код Тропа 1: 🏕➡️🌲 Тропа 2: 🌲➡️🏞 Тропа 3: 🏞➡️⛰ (И мы туда, все выше)

На SQL-языке, отслеживание шагов осуществляется с помощью SUM() :

SQL Скопировать код SELECT trail_id, SUM(elevation) OVER (ORDER BY trail_id ASC) AS cumulative_elevation FROM trails;

В итоге мы получаем следующий разбор:

Markdown Скопировать код | trail_id | Высота | | -------- | --------- | | 🏕 | 0 | | 🌲 | 100 | | 🏞 | 200 | | ⛰ | 300 |

То есть накопительный итог — это подсчёт пройденного пути.

Расширенные техники

В более сложных случаях крайне полезными являются дополнительные возможности PostgreSQL.

Применение ROLLUP для вывода промежуточных итогов

При помощи ROLLUP мы можем выводить сводные данные по различным уровням:

SQL Скопировать код SELECT date, value, SUM(value) OVER (ORDER BY date) AS cumulative_total FROM your_table GROUP BY ROLLUP(date, value);

Такой подход обеспечивает комплексное представление данных по дням и значениям.

Сравнение накопленных данных с помощью INNER JOIN

Если вам требуется сопоставить накопительные итоги за разные дни, то можно воспользоваться INNER JOIN :

SQL Скопировать код SELECT a.date, COUNT(b.email) AS cumulative_count FROM (SELECT DISTINCT date FROM user_table) a INNER JOIN user_table b ON a.date >= b.date GROUP BY a.date ORDER BY a.date;

Это позволяет визуализировать рост количества пользовательских входов со временем.

Подсчёт накопительного итога с учетом пустых дат

Одни из ключевых моментов — это запись в расчёт дней без данных:

SQL Скопировать код WITH recursive cte AS ( SELECT MIN(date)::date as date FROM user_table UNION ALL SELECT date + 1 FROM cte WHERE date < CURRENT_DATE ) SELECT cte.date, COALESCE(SUM(value), 0) OVER (ORDER BY cte.date) AS cumulative_total FROM cte LEFT JOIN user_table ut ON cte.date = ut.date GROUP BY cte.date;

Рекурсивная CTE обеспечивает создание полной последовательности дат, что необходимо для точного подсчёта итогов.

Полезные материалы