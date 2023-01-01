logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Расчет медианы в MySQL: простое решение одним запросом
Перейти

Расчет медианы в MySQL: простое решение одним запросом

#SQL для аналитиков  #MySQL / MariaDB  #Агрегатные функции  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для расчёта медианы в MySQL используйте подзапрос и функцию AVG, которая найдёт среднее значение. Мы упорядочиваем данные и берём среднее, если количество записей парное. Таким образом, мы получаем медиану быстро и эффективно.

SQL

SELECT AVG(val) as median FROM (
  SELECT val FROM data ORDER BY val LIMIT 1 OFFSET (SELECT COUNT(*) FROM data) DIV 2
) AS subquery;

Замените data на имя вашей таблицы, а val — на имя столбца, по которому нужно рассчитать медиану. Этот метод работает с любым числом записей, будь оно чётным или нечётным.

Прояснение подзапроса: объяснение расчёта медианы

Пошаговый разбор процесса

В разделе быстрый ответ мы представили решение. Теперь давайте подробно разберём его:

  1. Сначала мы упорядочиваем записи по значению при помощи ORDER BY val.
  2. Затем вычисляем общее количество записей при помощи SELECT COUNT(*) FROM data.
  3. С помощью LIMIT 1 OFFSET делаем сдвиг, ориентируясь на середину.
  4. Если записей чётное количество, функция AVG вычислит среднее двух центральных значений.

Для пользователей MariaDB 10.3.3 и новее

Если вы используете MariaDB версии 10.3.3 или новее, то процесс ещё более прост благодаря встроенной функции MEDIAN:

SQL

SELECT MEDIAN(val) FROM data;

Функция MEDIAN максимально оптимизирована: она автоматически выполняет весь расчёт, выдаёт уже готовую медиану и значительно упрощает работу с данными.

Визуализация

Процесс поиска медианы можно сравнить с установлением равновесия на качелях. Представьте себе монеты разного номинала, упорядоченные по возрастанию:

Markdown

Монеты: [1¢, 5¢, 10¢, 25¢, 50¢, $1]
Markdown

👈🏼 меньшее полу [1¢, 5¢, 10¢] || [25¢, 50¢, $1] бóльшее полу 👉🏼
                               ⚖️
         Монета "медиана" – наша опора, удерживает равновесие

SQL работает аналогично: упорядочивает все значения и находит те, что в середине. Если значений чётное количество, SQL выбирает среднее среди двух центральных.

Глубокое погружение: продвинутые методы и оптимизации

Работа с большими объёмами данных

При обработке больших данных важно добиться максимальной эффективности. В этом помогут индексация столбцов и планирование запросов с помощью EXPLAIN.

Интеллектуальный SQL для продуманных результатов

Можно использовать SQL-шаблоны для расчёта среднего без сортировки данных. Для этого пригодятся функции SIGN и COUNT. Вот как это выглядит:

SQL

SELECT d.val
FROM data d
WHERE 
  2 * (SELECT COUNT(*) FROM data WHERE val < d.val) < COUNT(*)
  AND 
  2 * (SELECT COUNT(*) FROM data WHERE val <= d.val) >= COUNT(*)
LIMIT 1;

Такой запрос позволяет найти значение, которое находится в самом середине распределения, сравнив количество значений с каждой стороны.

Расчёт медианы в реальном времени

Если данные изменяются непрерывно и нужно оставаться актуальным, вычисляйте медиану "на лету".

SQL

SELECT d.val AS median
FROM (
    SELECT data.val, @rownum:=@rownum+1 AS 'rank'
    FROM data, (SELECT @rownum:=0) r
    ORDER BY data.val
) AS sorted_data
WHERE sorted_data.rank IN (FLOOR((@rownum+1)/2), CEIL((@rownum+1)/2));

Такой подход позволяет всегда иметь актуальное медианное значение и не зависеть от устаревших данных.

Полезные материалы

  1. Простой метод расчёта медианы в MySQL на Stack Overflow — обсуждение различных подходов к расчёту медианы в SQL.
  2. Инструкция по MySQL 8.0: Описание агрегатных функций — официальная документация MySQL с содержательными объяснениями агрегатных функций, которые используются для расчёта медианы.
  3. Оконные функции в SQL | Продвинутый SQL – Mode — подробное руководство по оконным функциям в SQL, помогающее освоить сложные запросы для расчёта медианы.
  4. Как рассчитывать медиану в SQL – YouTube — видеоурок, в котором на практических примерах объясняется, как рассчитывать медиану с помощью SQL.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой SQL-запрос используется для расчёта медианы в MySQL?
1 / 5

Денис Сурков

архитектор данных

