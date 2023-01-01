Расчет медианы в MySQL: простое решение одним запросом

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для расчёта медианы в MySQL используйте подзапрос и функцию AVG, которая найдёт среднее значение. Мы упорядочиваем данные и берём среднее, если количество записей парное. Таким образом, мы получаем медиану быстро и эффективно.

SQL Скопировать код SELECT AVG(val) as median FROM ( SELECT val FROM data ORDER BY val LIMIT 1 OFFSET (SELECT COUNT(*) FROM data) DIV 2 ) AS subquery;

Замените data на имя вашей таблицы, а val — на имя столбца, по которому нужно рассчитать медиану. Этот метод работает с любым числом записей, будь оно чётным или нечётным.

Прояснение подзапроса: объяснение расчёта медианы

Пошаговый разбор процесса

В разделе быстрый ответ мы представили решение. Теперь давайте подробно разберём его:

Сначала мы упорядочиваем записи по значению при помощи ORDER BY val . Затем вычисляем общее количество записей при помощи SELECT COUNT(*) FROM data . С помощью LIMIT 1 OFFSET делаем сдвиг, ориентируясь на середину. Если записей чётное количество, функция AVG вычислит среднее двух центральных значений.

Для пользователей MariaDB 10.3.3 и новее

Если вы используете MariaDB версии 10.3.3 или новее, то процесс ещё более прост благодаря встроенной функции MEDIAN:

SQL Скопировать код SELECT MEDIAN(val) FROM data;

Функция MEDIAN максимально оптимизирована: она автоматически выполняет весь расчёт, выдаёт уже готовую медиану и значительно упрощает работу с данными.

Визуализация

Процесс поиска медианы можно сравнить с установлением равновесия на качелях. Представьте себе монеты разного номинала, упорядоченные по возрастанию:

Markdown Скопировать код Монеты: [1¢, 5¢, 10¢, 25¢, 50¢, $1]

Markdown Скопировать код 👈🏼 меньшее полу [1¢, 5¢, 10¢] || [25¢, 50¢, $1] бóльшее полу 👉🏼 ⚖️ Монета "медиана" – наша опора, удерживает равновесие

SQL работает аналогично: упорядочивает все значения и находит те, что в середине. Если значений чётное количество, SQL выбирает среднее среди двух центральных.

Глубокое погружение: продвинутые методы и оптимизации

Работа с большими объёмами данных

При обработке больших данных важно добиться максимальной эффективности. В этом помогут индексация столбцов и планирование запросов с помощью EXPLAIN .

Интеллектуальный SQL для продуманных результатов

Можно использовать SQL-шаблоны для расчёта среднего без сортировки данных. Для этого пригодятся функции SIGN и COUNT . Вот как это выглядит:

SQL Скопировать код SELECT d.val FROM data d WHERE 2 * (SELECT COUNT(*) FROM data WHERE val < d.val) < COUNT(*) AND 2 * (SELECT COUNT(*) FROM data WHERE val <= d.val) >= COUNT(*) LIMIT 1;

Такой запрос позволяет найти значение, которое находится в самом середине распределения, сравнив количество значений с каждой стороны.

Расчёт медианы в реальном времени

Если данные изменяются непрерывно и нужно оставаться актуальным, вычисляйте медиану "на лету".

SQL Скопировать код SELECT d.val AS median FROM ( SELECT data.val, @rownum:=@rownum+1 AS 'rank' FROM data, (SELECT @rownum:=0) r ORDER BY data.val ) AS sorted_data WHERE sorted_data.rank IN (FLOOR((@rownum+1)/2), CEIL((@rownum+1)/2));

Такой подход позволяет всегда иметь актуальное медианное значение и не зависеть от устаревших данных.

Полезные материалы