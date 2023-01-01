Расчет медианы в MySQL: простое решение одним запросом#SQL для аналитиков #MySQL / MariaDB #Агрегатные функции
Быстрый ответ
Для расчёта медианы в MySQL используйте подзапрос и функцию AVG, которая найдёт среднее значение. Мы упорядочиваем данные и берём среднее, если количество записей парное. Таким образом, мы получаем медиану быстро и эффективно.
SELECT AVG(val) as median FROM (
SELECT val FROM data ORDER BY val LIMIT 1 OFFSET (SELECT COUNT(*) FROM data) DIV 2
) AS subquery;
Замените
data на имя вашей таблицы, а
val — на имя столбца, по которому нужно рассчитать медиану. Этот метод работает с любым числом записей, будь оно чётным или нечётным.
Прояснение подзапроса: объяснение расчёта медианы
Пошаговый разбор процесса
В разделе быстрый ответ мы представили решение. Теперь давайте подробно разберём его:
- Сначала мы упорядочиваем записи по значению при помощи
ORDER BY val.
- Затем вычисляем общее количество записей при помощи
SELECT COUNT(*) FROM data.
- С помощью
LIMIT 1 OFFSETделаем сдвиг, ориентируясь на середину.
- Если записей чётное количество, функция
AVGвычислит среднее двух центральных значений.
Для пользователей MariaDB 10.3.3 и новее
Если вы используете MariaDB версии 10.3.3 или новее, то процесс ещё более прост благодаря встроенной функции MEDIAN:
SELECT MEDIAN(val) FROM data;
Функция MEDIAN максимально оптимизирована: она автоматически выполняет весь расчёт, выдаёт уже готовую медиану и значительно упрощает работу с данными.
Визуализация
Процесс поиска медианы можно сравнить с установлением равновесия на качелях. Представьте себе монеты разного номинала, упорядоченные по возрастанию:
Монеты: [1¢, 5¢, 10¢, 25¢, 50¢, $1]
👈🏼 меньшее полу [1¢, 5¢, 10¢] || [25¢, 50¢, $1] бóльшее полу 👉🏼
⚖️
Монета "медиана" – наша опора, удерживает равновесие
SQL работает аналогично: упорядочивает все значения и находит те, что в середине. Если значений чётное количество, SQL выбирает среднее среди двух центральных.
Глубокое погружение: продвинутые методы и оптимизации
Работа с большими объёмами данных
При обработке больших данных важно добиться максимальной эффективности. В этом помогут индексация столбцов и планирование запросов с помощью
EXPLAIN.
Интеллектуальный SQL для продуманных результатов
Можно использовать SQL-шаблоны для расчёта среднего без сортировки данных. Для этого пригодятся функции
SIGN и
COUNT. Вот как это выглядит:
SELECT d.val
FROM data d
WHERE
2 * (SELECT COUNT(*) FROM data WHERE val < d.val) < COUNT(*)
AND
2 * (SELECT COUNT(*) FROM data WHERE val <= d.val) >= COUNT(*)
LIMIT 1;
Такой запрос позволяет найти значение, которое находится в самом середине распределения, сравнив количество значений с каждой стороны.
Расчёт медианы в реальном времени
Если данные изменяются непрерывно и нужно оставаться актуальным, вычисляйте медиану "на лету".
SELECT d.val AS median
FROM (
SELECT data.val, @rownum:=@rownum+1 AS 'rank'
FROM data, (SELECT @rownum:=0) r
ORDER BY data.val
) AS sorted_data
WHERE sorted_data.rank IN (FLOOR((@rownum+1)/2), CEIL((@rownum+1)/2));
Такой подход позволяет всегда иметь актуальное медианное значение и не зависеть от устаревших данных.
Полезные материалы
- Простой метод расчёта медианы в MySQL на Stack Overflow — обсуждение различных подходов к расчёту медианы в SQL.
- Инструкция по MySQL 8.0: Описание агрегатных функций — официальная документация MySQL с содержательными объяснениями агрегатных функций, которые используются для расчёта медианы.
- Оконные функции в SQL | Продвинутый SQL – Mode — подробное руководство по оконным функциям в SQL, помогающее освоить сложные запросы для расчёта медианы.
- Как рассчитывать медиану в SQL – YouTube — видеоурок, в котором на практических примерах объясняется, как рассчитывать медиану с помощью SQL.
Денис Сурков
архитектор данных