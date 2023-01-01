Ранжирование клиентов в MySQL: функция Rank по полу и возрасту

Быстрый ответ

Функция RANK() в MySQL применяется для присваивания упорядоченных рангов записям в таблице. Эта функция обозначает одинаковый ранг для строк с идентичными значениями. При этом ранги следующих строк пропускаются в соответствии с числом занятых позиций. Посмотрим на пример применения:

SQL Скопировать код SELECT data_field, RANK() OVER (ORDER BY data_field DESC) AS rank_col FROM table_name;

В данном случае, ранги назначаются значениям столбца data_field . Дублирующиеся значения рассматриваются как эквивалентные, и сортировка производится по убыванию.

Ручное ранжирование с помощью переменных в MySQL

До выпуска MySQL 8.0 обходное решение, которое позволяло реализовывать ранжирование, основывалось на использовании пользовательских переменных.

Симуляция ранга с помощью переменных

Если требуется сегментировать данные по категориям, например, пол и возраст клиентов, можно искусственно смоделировать ранжирование с помощью переменных:

SQL Скопировать код SET @prev_value = NULL; SET @rank_count = 0; SELECT first_name, age, gender, CASE WHEN @prev_value = gender THEN @rank_count WHEN @prev_value := gender THEN @rank_count := @rank_count + 1 END AS rank FROM (SELECT first_name, age, gender FROM customers ORDER BY gender, age DESC) AS sorted_data;

Вычисление ранга с использованием самоприсоединения

Такой подход, похожий на пожатие собственной руки – выглядит необычно, но работает:

SQL Скопировать код SELECT a.first_name, a.age, a.gender, (SELECT COUNT(*) FROM customers b WHERE b.gender = a.gender AND b.age >= a.age) AS rank FROM customers a;

Упрощение с помощью подзапросов

Подзапросы остаются универсальными инструментами SQL, которые способны облегчить сложные вычисления, делая код более читаемым:

SQL Скопировать код SELECT first_name, age, gender, (SELECT COUNT(DISTINCT age) FROM customers c WHERE c.gender = customers.gender AND c.age > customers.age) + 1 AS rank FROM customers;

Одноранговые строки и функция IF()

Одноранговые строки могут затруднить понимание, однако для подобной проблемы в MySQL существует функция IF() . Она позволяет сравнить последовательные значения и назначить им один ранг, если они совпадают:

SQL Скопировать код SELECT first_name, age, gender, @curRank := IF(@prevVal = age, @curRank, @curRank + 1) AS rank, @prevVal := age FROM customers, (SELECT @curRank := 0, @prevVal := NULL) r ORDER BY age DESC;

Углубляемся: методы продвинутого ранжирования

Правильное назначение переменных и работа с отличными от нуля значениями

Правильное управление переменными важно, особенно когда значения исследуемых переменных не равны нулю:

SQL Скопировать код SELECT IF(@prevAge IS NOT NULL AND @prevAge = age, @curRank, @curRank := @curRank + 1) AS rank, @prevAge := age AS dummy FROM customers, (SELECT @curRank := 0) r ORDER BY age DESC;

От ANSI к диалекту MySQL — изменения в SQL

Функции RANK() , соответствующие ANSI стандарту, могут вести себя иначе, по отношению к MySQL. Важно понимать, как адаптировать их использование с помощью пользовательских переменных и логики сортировки.

Ранжирование в MySQL: особенности

В MySQL отсутствуют некоторые оконные функции, однако доступный функционал обычно достаточен для решения большинства практических задач.

Оптимизация: ускоряем ранжирование

Для оптимизации запросов ранжирования важно эффективно группировать и сортировать данные:

SQL Скопировать код SELECT first_name, age, gender, @curRank := IF(@prevGender = gender, IF(@prevAge = age, @curRank, @curRank + 1), 1) AS rank, @prevAge := age, @prevGender := gender FROM customers, (SELECT @curRank := 0, @prevAge := NULL, @prevGender := NULL) r ORDER BY gender, age DESC;

Визуализация

Применим наш подход к примеру с олимпийским подиумом, где необходимо назначить ранг атлетам в соответствии с их временем финиша. Здесь RANK() выступает судьей:

SQL Скопировать код SELECT athlete_name, performance_time, RANK() OVER (ORDER BY performance_time) AS rank FROM results;

Визуализация этого процесса выглядит следующим образом:

Markdown Скопировать код 🥇 Самый быстрый спортсмен становится первым, получая ранг 1. 🥈 Следующий спортсмен, с таким же временем, делят с ним первое место, в итоге получая ранг 3. 🥉 И так далее до конца сводной таблицы, как и на церемонии награждения.

Теперь каждый спортсмен знает своё место в рейтинге! 🏆

Разные методы: выбираем способ ранжирования в MySQL

Осознание различий между методами ранжирования в MySQL и стандарте ANSI позволит вам создавать более качественные запросы и развивать универсальные SQL навыки.

Практика на dbfiddle

Платформа dbfiddle.uk предлагает возможность проводить безопасные эксперименты с запросами SQL в условиях реального времени.

Полезные материалы