Ранжирование клиентов в MySQL: функция Rank по полу и возрасту#SQL для аналитиков #MySQL / MariaDB #Оконные функции (Window Functions)
Функция
RANK() в MySQL применяется для присваивания упорядоченных рангов записям в таблице. Эта функция обозначает одинаковый ранг для строк с идентичными значениями. При этом ранги следующих строк пропускаются в соответствии с числом занятых позиций. Посмотрим на пример применения:
SELECT
data_field,
RANK() OVER (ORDER BY data_field DESC) AS rank_col
FROM
table_name;
В данном случае, ранги назначаются значениям столбца
data_field. Дублирующиеся значения рассматриваются как эквивалентные, и сортировка производится по убыванию.
Ручное ранжирование с помощью переменных в MySQL
До выпуска MySQL 8.0 обходное решение, которое позволяло реализовывать ранжирование, основывалось на использовании пользовательских переменных.
Симуляция ранга с помощью переменных
Если требуется сегментировать данные по категориям, например, пол и возраст клиентов, можно искусственно смоделировать ранжирование с помощью переменных:
SET @prev_value = NULL;
SET @rank_count = 0;
SELECT
first_name,
age,
gender,
CASE
WHEN @prev_value = gender THEN @rank_count
WHEN @prev_value := gender THEN @rank_count := @rank_count + 1
END AS rank
FROM
(SELECT first_name, age, gender
FROM customers
ORDER BY gender, age DESC) AS sorted_data;
Вычисление ранга с использованием самоприсоединения
Такой подход, похожий на пожатие собственной руки – выглядит необычно, но работает:
SELECT
a.first_name,
a.age,
a.gender,
(SELECT COUNT(*) FROM customers b
WHERE b.gender = a.gender AND b.age >= a.age) AS rank
FROM
customers a;
Упрощение с помощью подзапросов
Подзапросы остаются универсальными инструментами SQL, которые способны облегчить сложные вычисления, делая код более читаемым:
SELECT
first_name,
age,
gender,
(SELECT COUNT(DISTINCT age) FROM customers c
WHERE c.gender = customers.gender AND c.age > customers.age) + 1 AS rank
FROM
customers;
Одноранговые строки и функция IF()
Одноранговые строки могут затруднить понимание, однако для подобной проблемы в MySQL существует функция
IF(). Она позволяет сравнить последовательные значения и назначить им один ранг, если они совпадают:
SELECT
first_name,
age,
gender,
@curRank := IF(@prevVal = age, @curRank, @curRank + 1) AS rank,
@prevVal := age
FROM
customers,
(SELECT @curRank := 0, @prevVal := NULL) r
ORDER BY
age DESC;
Углубляемся: методы продвинутого ранжирования
Правильное назначение переменных и работа с отличными от нуля значениями
Правильное управление переменными важно, особенно когда значения исследуемых переменных не равны нулю:
SELECT
IF(@prevAge IS NOT NULL AND @prevAge = age, @curRank, @curRank := @curRank + 1) AS rank,
@prevAge := age AS dummy
FROM
customers,
(SELECT @curRank := 0) r
ORDER BY
age DESC;
От ANSI к диалекту MySQL — изменения в SQL
Функции
RANK(), соответствующие ANSI стандарту, могут вести себя иначе, по отношению к MySQL. Важно понимать, как адаптировать их использование с помощью пользовательских переменных и логики сортировки.
Ранжирование в MySQL: особенности
В MySQL отсутствуют некоторые оконные функции, однако доступный функционал обычно достаточен для решения большинства практических задач.
Оптимизация: ускоряем ранжирование
Для оптимизации запросов ранжирования важно эффективно группировать и сортировать данные:
SELECT
first_name,
age,
gender,
@curRank := IF(@prevGender = gender, IF(@prevAge = age, @curRank, @curRank + 1), 1) AS rank,
@prevAge := age,
@prevGender := gender
FROM
customers,
(SELECT @curRank := 0, @prevAge := NULL, @prevGender := NULL) r
ORDER BY
gender, age DESC;
Визуализация
Применим наш подход к примеру с олимпийским подиумом, где необходимо назначить ранг атлетам в соответствии с их временем финиша. Здесь
RANK() выступает судьей:
SELECT athlete_name, performance_time,
RANK() OVER (ORDER BY performance_time) AS rank
FROM results;
Визуализация этого процесса выглядит следующим образом:
🥇 Самый быстрый спортсмен становится первым, получая ранг 1.
🥈 Следующий спортсмен, с таким же временем, делят с ним первое место, в итоге получая ранг 3.
🥉 И так далее до конца сводной таблицы, как и на церемонии награждения.
Теперь каждый спортсмен знает своё место в рейтинге! 🏆
Разные методы: выбираем способ ранжирования в MySQL
Осознание различий между методами ранжирования в MySQL и стандарте ANSI позволит вам создавать более качественные запросы и развивать универсальные SQL навыки.
Практика на dbfiddle
Платформа dbfiddle.uk предлагает возможность проводить безопасные эксперименты с запросами SQL в условиях реального времени.
Полезные материалы
- MySQL :: Руководство по MySQL 8.0 :: 12.20 Оконные функции — официальная документация MySQL, описывающая оконные функции.
- Учебник: использование функции RANK() в MySQL – MySQLTutorial.org — обучающий материал с примерами применения функции RANK().
- Обучающее видео: Функции RANK и DENSE_RANK в MySQL – YouTube — видеоруководство по функциям RANK и DENSE_RANK.
- Сравнение функций RANK(), DENSERANK() и ROWNUMBER() – GeeksforGeeks — аналитический обзор различий функций ранжирования.
Денис Сурков
архитектор данных