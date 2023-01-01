Ранжирование элементов по количеству в MySQL: row number#SQL для аналитиков #MySQL / MariaDB #Оконные функции (Window Functions)
Быстрый ответ
Чтобы пронумеровать строки в выборке MySQL, примените функцию
ROW_NUMBER():
SELECT
ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY ваш_столбец) AS номер_строки,
другие_столбцы
FROM
ваша_таблица;
Подставьте на место
ваш_столбец,
другие_столбцы и
ваша_таблица наименования соответствующих элементов из вашей базы данных. Результатом станет выборка с дополнительным столбцом
номер_строки, отражающим порядок строк в выдаче запроса.
Как нумеровать строки в версии MySQL, предшествующей 8.0+
До появления функции
ROW_NUMBER(), последовательность номеров можно было формировать с помощью переменной
@rank. Взглянем на соответствующий запрос:
SET @rank := 0;
SELECT @rank := @rank + 1 AS номер_строки, названия_столбцов
FROM ваша_таблица
ORDER BY название_столбца;
Перед выполнением
SELECT убедитесь, что переменная
@rank равна 0, чтобы MySQL корректно начал нумерацию.
Эффективность подзапросов при подсчете строк
При группировке и подсчете строк подзапросы могут стать незаменимым инструментом:
SET @rank := 0;
SELECT
@rank := @rank + 1 AS номер_строки,
sq.*
FROM (
SELECT название_столбца, COUNT(*) AS количество
FROM таблица_заказов
GROUP BY название_столбца
ORDER BY COUNT(*) DESC
) AS sq;
Секреты ускорения скоростей выполнения запросов
Максимальное ускорение запросов можно достичь с помощью подзапросов, аккуратно группируя и сортируя данные. Это напоминает процесс предварительной подготовки при кулинарии: вы сперва раскладываете ингредиенты (данные), режете их (группируете и сортируете), и только затем приступаете к основному этапу приготовления (основному запросу
SELECT).
Визуализация "на полном ходу"
Представим, что мы на старте гонки ракет:
🚀 Ракета 1 – Стартовая позиция 1
🚀 Ракета 2 – Стартовая позиция 2
🚀 Ракета 3 – Стартовая позиция 3
Применим наш подход:
SET @rank=0;
SELECT @rank:=@rank+1 AS 'Номер Строки', rocket.* FROM Гонщики ORDER BY скорость DESC;
И вот возможный исход гонки:
| Место | Ракета |
| ------- | ------- |
| 1 | 🚀 Ракета 3|
| 2 | 🚀 Ракета 1|
| 3 | 🚀 Ракета 2|
Каждая ракета сохраняет свою начальную позицию, несмотря на перемешивание по скорости. Это напоминает поведение слонов, которые славятся превосходной памятью.
Использование возможностей MySQL 8.0+
Если вы используете MySQL версии 8.0 или выше,
ROW_NUMBER() может применяться совместно с
PARTITION BY для сброса нумерации в рамках каждой группы:
SELECT
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY категория_столбца ORDER BY порядок_столбца) AS номер_строки,
другие_столбцы
FROM
ваша_таблица;
Данную функцию можно образно воспринимать как перезапуск счётчика времени в гонке при каждом новом круге (разделе).
Подсказки для эффективной работы
Для оптимизации отображения результатов на страницах, начните перенумерацию
@rank с заранее определенного смещения. Также стоит рассмотреть создание постоянного столбца для хранения порядкового номера в простых таблицах, но следует быть осторожными: это увеличит сложность обработки данных, и потребует внедрения триггеров или событий для поддержания актуальной нумерации.
Денис Сурков
архитектор данных