logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Ранжирование элементов по количеству в MySQL: row number
Перейти

Ранжирование элементов по количеству в MySQL: row number

#SQL для аналитиков  #MySQL / MariaDB  #Оконные функции (Window Functions)  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы пронумеровать строки в выборке MySQL, примените функцию ROW_NUMBER():

SQL
Скопировать код
SELECT 
  ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY ваш_столбец) AS номер_строки,
  другие_столбцы
FROM 
  ваша_таблица;

Подставьте на место ваш_столбец, другие_столбцы и ваша_таблица наименования соответствующих элементов из вашей базы данных. Результатом станет выборка с дополнительным столбцом номер_строки, отражающим порядок строк в выдаче запроса.

Пошаговый план для смены профессии

Как нумеровать строки в версии MySQL, предшествующей 8.0+

До появления функции ROW_NUMBER(), последовательность номеров можно было формировать с помощью переменной @rank. Взглянем на соответствующий запрос:

SQL
Скопировать код
SET @rank := 0;
SELECT @rank := @rank + 1 AS номер_строки, названия_столбцов
FROM ваша_таблица
ORDER BY название_столбца;

Перед выполнением SELECT убедитесь, что переменная @rank равна 0, чтобы MySQL корректно начал нумерацию.

Эффективность подзапросов при подсчете строк

При группировке и подсчете строк подзапросы могут стать незаменимым инструментом:

SQL
Скопировать код
SET @rank := 0;
SELECT 
    @rank := @rank + 1 AS номер_строки, 
    sq.*
FROM (
    SELECT название_столбца, COUNT(*) AS количество
    FROM таблица_заказов
    GROUP BY название_столбца
    ORDER BY COUNT(*) DESC
) AS sq;

Секреты ускорения скоростей выполнения запросов

Максимальное ускорение запросов можно достичь с помощью подзапросов, аккуратно группируя и сортируя данные. Это напоминает процесс предварительной подготовки при кулинарии: вы сперва раскладываете ингредиенты (данные), режете их (группируете и сортируете), и только затем приступаете к основному этапу приготовления (основному запросу SELECT).

Визуализация "на полном ходу"

Представим, что мы на старте гонки ракет:

Markdown
Скопировать код
🚀 Ракета 1 – Стартовая позиция 1
🚀 Ракета 2 – Стартовая позиция 2
🚀 Ракета 3 – Стартовая позиция 3

Применим наш подход:

SQL
Скопировать код
SET @rank=0;
SELECT @rank:=@rank+1 AS 'Номер Строки', rocket.* FROM Гонщики ORDER BY скорость DESC;

И вот возможный исход гонки:

Markdown
Скопировать код
| Место   | Ракета |
| ------- | ------- |
| 1       | 🚀 Ракета 3|
| 2       | 🚀 Ракета 1|
| 3       | 🚀 Ракета 2|

Каждая ракета сохраняет свою начальную позицию, несмотря на перемешивание по скорости. Это напоминает поведение слонов, которые славятся превосходной памятью.

Использование возможностей MySQL 8.0+

Если вы используете MySQL версии 8.0 или выше, ROW_NUMBER() может применяться совместно с PARTITION BY для сброса нумерации в рамках каждой группы:

SQL
Скопировать код
SELECT 
  ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY категория_столбца ORDER BY порядок_столбца) AS номер_строки,
  другие_столбцы
FROM 
  ваша_таблица;

Данную функцию можно образно воспринимать как перезапуск счётчика времени в гонке при каждом новом круге (разделе).

Подсказки для эффективной работы

Для оптимизации отображения результатов на страницах, начните перенумерацию @rank с заранее определенного смещения. Также стоит рассмотреть создание постоянного столбца для хранения порядкового номера в простых таблицах, но следует быть осторожными: это увеличит сложность обработки данных, и потребует внедрения триггеров или событий для поддержания актуальной нумерации.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Как можно пронумеровать строки в MySQL версии 8.0 и выше?
1 / 5

Денис Сурков

архитектор данных

