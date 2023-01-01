Ранжирование элементов по количеству в MySQL: row number

Быстрый ответ

Чтобы пронумеровать строки в выборке MySQL, примените функцию ROW_NUMBER() :

SQL Скопировать код SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY ваш_столбец) AS номер_строки, другие_столбцы FROM ваша_таблица;

Подставьте на место ваш_столбец , другие_столбцы и ваша_таблица наименования соответствующих элементов из вашей базы данных. Результатом станет выборка с дополнительным столбцом номер_строки , отражающим порядок строк в выдаче запроса.

Как нумеровать строки в версии MySQL, предшествующей 8.0+

До появления функции ROW_NUMBER() , последовательность номеров можно было формировать с помощью переменной @rank . Взглянем на соответствующий запрос:

SQL Скопировать код SET @rank := 0; SELECT @rank := @rank + 1 AS номер_строки, названия_столбцов FROM ваша_таблица ORDER BY название_столбца;

Перед выполнением SELECT убедитесь, что переменная @rank равна 0, чтобы MySQL корректно начал нумерацию.

Эффективность подзапросов при подсчете строк

При группировке и подсчете строк подзапросы могут стать незаменимым инструментом:

SQL Скопировать код SET @rank := 0; SELECT @rank := @rank + 1 AS номер_строки, sq.* FROM ( SELECT название_столбца, COUNT(*) AS количество FROM таблица_заказов GROUP BY название_столбца ORDER BY COUNT(*) DESC ) AS sq;

Секреты ускорения скоростей выполнения запросов

Максимальное ускорение запросов можно достичь с помощью подзапросов, аккуратно группируя и сортируя данные. Это напоминает процесс предварительной подготовки при кулинарии: вы сперва раскладываете ингредиенты (данные), режете их (группируете и сортируете), и только затем приступаете к основному этапу приготовления (основному запросу SELECT ).

Визуализация "на полном ходу"

Представим, что мы на старте гонки ракет:

Markdown Скопировать код 🚀 Ракета 1 – Стартовая позиция 1 🚀 Ракета 2 – Стартовая позиция 2 🚀 Ракета 3 – Стартовая позиция 3

Применим наш подход:

SQL Скопировать код SET @rank=0; SELECT @rank:=@rank+1 AS 'Номер Строки', rocket.* FROM Гонщики ORDER BY скорость DESC;

И вот возможный исход гонки:

Markdown Скопировать код | Место | Ракета | | ------- | ------- | | 1 | 🚀 Ракета 3| | 2 | 🚀 Ракета 1| | 3 | 🚀 Ракета 2|

Каждая ракета сохраняет свою начальную позицию, несмотря на перемешивание по скорости. Это напоминает поведение слонов, которые славятся превосходной памятью.

Использование возможностей MySQL 8.0+

Если вы используете MySQL версии 8.0 или выше, ROW_NUMBER() может применяться совместно с PARTITION BY для сброса нумерации в рамках каждой группы:

SQL Скопировать код SELECT ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY категория_столбца ORDER BY порядок_столбца) AS номер_строки, другие_столбцы FROM ваша_таблица;

Данную функцию можно образно воспринимать как перезапуск счётчика времени в гонке при каждом новом круге (разделе).

Подсказки для эффективной работы

Для оптимизации отображения результатов на страницах, начните перенумерацию @rank с заранее определенного смещения. Также стоит рассмотреть создание постоянного столбца для хранения порядкового номера в простых таблицах, но следует быть осторожными: это увеличит сложность обработки данных, и потребует внедрения триггеров или событий для поддержания актуальной нумерации.

