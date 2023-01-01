Работа со служебными словами в именах таблиц SQL Server

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы присвоить таблицам имена, соответствующие зарезервированным ключевым словам в MS SQL Server, окружите эти слова двойными кавычками или квадратными скобками, например:

SQL Скопировать код CREATE TABLE "Table" ( "Column" INT );

или

SQL Скопировать код CREATE TABLE [Table] ( [Column] INT );

Использование скобок или кавычек будет восприниматься сервером как идентификаторы, а не как зарезервированные слова.

Стратегии противодействия конфликтам

Чтобы минимизировать риски конфликтов, придерживайтесь следующих стратегий:

Избегайте использования зарезервированных слов : Перед назначением имени таблице ознакомьтесь со списками зарезервированных ключевых слов.

: Перед назначением имени таблице ознакомьтесь со списками зарезервированных ключевых слов. Придавайте имена, соответствующие контексту : Называйте таблицы так, чтобы их имена отражали их содержание, например EmployeeData или ProductDetails .

: Называйте таблицы так, чтобы их имена отражали их содержание, например или . Добавляйте префиксы или суффиксы: Добавление префиксов (например, tblTable ) или суффиксов ( TableTbl ) позволит отличить имена, заданные пользователем, от зарезервированных и предотвратить путаницу в SQL Server.

Определение зарезервированных ключевых слов

Перед тем как рискнуть, необходимо узнать своего противника:

Используйте SQL Server Management Studio (SSMS): оно подсвечивает зарезервированные ключевые слова розовым цветом, предупреждая о возможных конфликтах.

Обращайтесь к официальной документации для получения актуального списка ключевых слов, учитывая, что с выпуском каждой новой версии SQL Server этот список может расширяться.

Использование зарезервированных слов в запросах

Если вы используете зарезервированные имена в ваших запросах, не забудьте о правилах экранирования:

SQL Скопировать код SELECT * FROM [User]; --💡 Не забудьте окружать имена скобками!

Если вы пропустите этот шаг, SQL Server сгенерирует ошибку, так как не сможет корректно обработать запрос.

Визуализация

Представьте зарезервированные ключевые слова как VIP-сектор: [SELECT, INSERT, TABLE, USER], на которые без специального разрешения "сесть" нельзя. С использованием наших методов вы сможете безопасно занять "резерв":

SQL Скопировать код CREATE TABLE "[TABLE]" (id INT);

Таким образом, место занято: [SELECT, INSERT, 🙋‍♂️"TABLE", USER].

Почему использование зарезервированных слов может вызвать проблемы

Несмотря на техническую возможность, использование зарезервированных слов в качестве идентификаторов может запутать не только вашу систему, но также коллег, которые будут работать с ней после вас.

Лучшие практики именования таблиц

При проектировании баз данных следуйте следующим правилам:

Согласованность : Единообразие в именовании упрощает чтение и поддержку базы данных.

: Единообразие в именовании упрощает чтение и поддержку базы данных. Планирование на будущее : Избегайте использования слов, которые сегодня ещё не зарезервированы, но могут стать таковыми в будущих версиях.

: Избегайте использования слов, которые сегодня ещё не зарезервированы, но могут стать таковыми в будущих версиях. Учёт переносимости: Если предусматривается миграция на другие SQL-системы, отказ от использования зарезервированных слов облегчит процесс.

За пределами словарного запаса: Альтернативы зарезервированным названиям

Не допускайте предупреждений от SSMS, замените названия на подходящие альтернативы:

Вместо 'User' используйте UserList .

. 'Order' замените на OrderDetails .

. А если вам нравится 'Role', замените его на RoleClass .

Такие альтернативы предотвращают конфликты и добавляют креативности в дизайн ваших схем.

Полезные материалы