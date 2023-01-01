Работа с условием IF-THEN-ELSE в запросах PostgreSQL
Быстрый ответ
Реализация условной логики в PostgreSQL происходит с помощью конструкции CASE, которая выполняет роль IF-THEN-ELSE:
SELECT CASE WHEN условие THEN истина ELSE ложь END FROM ваша_таблица;
Замените в данном шаблоне
условие,
истина,
ложь и
ваша_таблица на то, что является релевантным для вашей задачи. Рассмотрим конкретный пример, когда значение field1 может равняться нулю, и важно избежать ошибки деления на ноль:
SELECT field1, field2, CASE WHEN field1 > 0 THEN field2/field1 ELSE 0 END AS field3 FROM ваша_таблица;
Данное выражение означает: «Если field1 больше нуля, делаем деление field2 на field1, в противном случае возвращаем ноль». Так мы предотвращаем математически неприемлемое деление на ноль.
Nullif и coalesce — два активных помощника!
Когда возникает желание обезвредить неподходящие значения или иметь надежную запасную опцию, на помощь приходят функции nullif и coalesce — ваши союзники в области баз данных.
Функция nullif возвращает null, если её два аргумента равны, тем самым помогает избавиться от нежелательных данных. Coalesce, в свою очередь, находит и возвращает первое не-null значение в списке аргументов.
SELECT field1, field2,
CASE WHEN field1 > 0 THEN field2/field1
ELSE coalesce(nullif(field1, 0), 1)
END AS field3
FROM ваша_таблица;
За счет комбинированного использования coalesce и nullif с уверенностью можем работать с нулевыми значениями, превращая проблемы в ничто, так как нули преобразуются в единицы.
Управление множественной условной логикой
Часто при работе с базами данных приходится столкнуться с необходимостью учета множества условий. Сочетание функций coalesce и nullif внутри конструкции CASE позволяет с этим успешно справиться.
Рассмотрим ситуацию, при которой field1 меняется и мы хотим, чтобы field3 отражало эти изменения:
SELECT field1,
field2,
CASE WHEN field1 > 100 THEN field2*2
WHEN field1 BETWEEN 50 AND 100 THEN field2 + 50
ELSE coalesce(nullif(field2, 0), field1)
END AS field3
FROM ваша_таблица;
Охватывая каждое вероятное состояние field1, вы обеспечиваете корректность результатов для каждого из них. Это подобно владению хорошо обученной собакой — она ведет себя согласно ожиданиям.
Визуализация
Представим условные конструкции как светофор:
Светофор 🚦: [Красный, Зеленый, Желтый]
IF-THEN-ELSE в SQL это проверка состояния светофора
(IF), соответствующее действие
(THEN) при зеленом сигнале 🟢 и осторожность
(ELSE) при красном или желтом 🚨:
IF условие выполнено (🟢)
THEN выполнить действие (➡️)
ELSE
выполнить альтернативное действие (⛔️ или ⚠️)
Соблюдение правил дорожного движения предполагает остановку при красном свете 🚦.
Управление сложностью с помощью CASE
Чтобы решить более сложные задачи, давайте рассмотрим применение конструкции CASE и функций nullif и coalesce.
Забота о нулях
Функция nullif позволяет избежать катастрофы, предотвращая деление на ноль:
SELECT field1,
field2,
CASE WHEN nullif(field1, 0) IS NOT NULL THEN field2/field1
ELSE 'Взрыв – неблагоприятный вариант развития событий!' -- Мы исключили деление на ноль, которое могло бы привести к катастрофе!
END AS field3
FROM ваша_таблица;
Математика во всей своей динамичности
Внесем разнообразие в конструкцию CASE с помощью динамичных математических операций:
SELECT field1, field2,
CASE WHEN field1 > 0 THEN sqrt(field2)/field1
ELSE 'Вычисление корня из отрицательного значения? Вероятно, это комплексное число!' -- Математические шуточки, которые могут развеселить кого-то
END AS field3
FROM ваша_таблица;
Объединение условий
Объединение параметров CASE и UNION ALL поможет справиться с любыми сценариями обработки данных:
SELECT 'PositiveRatio' AS Type, field2/field1 AS Value
FROM ваша_таблица
WHERE field1 > 0
UNION ALL
SELECT 'DefaultZero', 'Снова этот негоший ноль' -- к нулям мы уже привыкли!
FROM ваша_таблица
WHERE field1 <= 0
Сценарии с триггерами
CASE может быть полезен для работы с неожиданными наборами данных. Давайте рассмотрим, как такие условия могут быть использованы в вашем проекте!
Многоуровневые выражения CASE
Вложенная конструкция CASE схожа со слоенным луком — каждый новый слой открывает что-то новое:
SELECT CASE WHEN field1 > 100 THEN field2*2
WHEN field1 BETWEEN 50 AND 100 THEN field2 + 50
ELSE CASE WHEN field1 <= 0 THEN 'Упс!'
ELSE field2
END
END AS field3
FROM ваша_таблица;
Последовательная логика
Иногда логика условий следует как четкая последовательность. Возьмем для примера систему ранжирования:
SELECT field1,
CASE WHEN field1 > 10 THEN 'Высокий'
WHEN field1 > 5 THEN 'Средний'
ELSE 'Малый'
END AS Размер
FROM ваша_таблица;
Данная конструкция возвращает 'Малый', 'Средний' или 'Высокий' в зависимости от значения field1, подобно размерам одежды, только для данных!
Охотники за null
Эффективная стратегия борьбы с неожиданными null значениями — призраками SQL:
SELECT field1,
coalesce(field2/NULLIF(field1, 0), 'Деление на null не было произведено!') AS field3
FROM ваша_таблица;
Алина Карпова
инженер по данным