Работа с условием IF-THEN-ELSE в запросах PostgreSQL

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Реализация условной логики в PostgreSQL происходит с помощью конструкции CASE, которая выполняет роль IF-THEN-ELSE:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN условие THEN истина ELSE ложь END FROM ваша_таблица;

Замените в данном шаблоне условие , истина , ложь и ваша_таблица на то, что является релевантным для вашей задачи. Рассмотрим конкретный пример, когда значение field1 может равняться нулю, и важно избежать ошибки деления на ноль:

SQL Скопировать код SELECT field1, field2, CASE WHEN field1 > 0 THEN field2/field1 ELSE 0 END AS field3 FROM ваша_таблица;

Данное выражение означает: «Если field1 больше нуля, делаем деление field2 на field1, в противном случае возвращаем ноль». Так мы предотвращаем математически неприемлемое деление на ноль.

Nullif и coalesce — два активных помощника!

Когда возникает желание обезвредить неподходящие значения или иметь надежную запасную опцию, на помощь приходят функции nullif и coalesce — ваши союзники в области баз данных.

Функция nullif возвращает null, если её два аргумента равны, тем самым помогает избавиться от нежелательных данных. Coalesce, в свою очередь, находит и возвращает первое не-null значение в списке аргументов.

SQL Скопировать код SELECT field1, field2, CASE WHEN field1 > 0 THEN field2/field1 ELSE coalesce(nullif(field1, 0), 1) END AS field3 FROM ваша_таблица;

За счет комбинированного использования coalesce и nullif с уверенностью можем работать с нулевыми значениями, превращая проблемы в ничто, так как нули преобразуются в единицы.

Управление множественной условной логикой

Часто при работе с базами данных приходится столкнуться с необходимостью учета множества условий. Сочетание функций coalesce и nullif внутри конструкции CASE позволяет с этим успешно справиться.

Рассмотрим ситуацию, при которой field1 меняется и мы хотим, чтобы field3 отражало эти изменения:

SQL Скопировать код SELECT field1, field2, CASE WHEN field1 > 100 THEN field2*2 WHEN field1 BETWEEN 50 AND 100 THEN field2 + 50 ELSE coalesce(nullif(field2, 0), field1) END AS field3 FROM ваша_таблица;

Охватывая каждое вероятное состояние field1, вы обеспечиваете корректность результатов для каждого из них. Это подобно владению хорошо обученной собакой — она ведет себя согласно ожиданиям.

Визуализация

Представим условные конструкции как светофор:

Светофор 🚦: [Красный, Зеленый, Желтый]

IF-THEN-ELSE в SQL это проверка состояния светофора (IF) , соответствующее действие (THEN) при зеленом сигнале 🟢 и осторожность (ELSE) при красном или желтом 🚨:

plaintext Скопировать код IF условие выполнено (🟢) THEN выполнить действие (➡️) ELSE выполнить альтернативное действие (⛔️ или ⚠️)

Соблюдение правил дорожного движения предполагает остановку при красном свете 🚦.

Управление сложностью с помощью CASE

Чтобы решить более сложные задачи, давайте рассмотрим применение конструкции CASE и функций nullif и coalesce.

Забота о нулях

Функция nullif позволяет избежать катастрофы, предотвращая деление на ноль:

SQL Скопировать код SELECT field1, field2, CASE WHEN nullif(field1, 0) IS NOT NULL THEN field2/field1 ELSE 'Взрыв – неблагоприятный вариант развития событий!' -- Мы исключили деление на ноль, которое могло бы привести к катастрофе! END AS field3 FROM ваша_таблица;

Математика во всей своей динамичности

Внесем разнообразие в конструкцию CASE с помощью динамичных математических операций:

SQL Скопировать код SELECT field1, field2, CASE WHEN field1 > 0 THEN sqrt(field2)/field1 ELSE 'Вычисление корня из отрицательного значения? Вероятно, это комплексное число!' -- Математические шуточки, которые могут развеселить кого-то END AS field3 FROM ваша_таблица;

Объединение условий

Объединение параметров CASE и UNION ALL поможет справиться с любыми сценариями обработки данных:

SQL Скопировать код SELECT 'PositiveRatio' AS Type, field2/field1 AS Value FROM ваша_таблица WHERE field1 > 0 UNION ALL SELECT 'DefaultZero', 'Снова этот негоший ноль' -- к нулям мы уже привыкли! FROM ваша_таблица WHERE field1 <= 0

Сценарии с триггерами

CASE может быть полезен для работы с неожиданными наборами данных. Давайте рассмотрим, как такие условия могут быть использованы в вашем проекте!

Многоуровневые выражения CASE

Вложенная конструкция CASE схожа со слоенным луком — каждый новый слой открывает что-то новое:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN field1 > 100 THEN field2*2 WHEN field1 BETWEEN 50 AND 100 THEN field2 + 50 ELSE CASE WHEN field1 <= 0 THEN 'Упс!' ELSE field2 END END AS field3 FROM ваша_таблица;

Последовательная логика

Иногда логика условий следует как четкая последовательность. Возьмем для примера систему ранжирования:

SQL Скопировать код SELECT field1, CASE WHEN field1 > 10 THEN 'Высокий' WHEN field1 > 5 THEN 'Средний' ELSE 'Малый' END AS Размер FROM ваша_таблица;

Данная конструкция возвращает 'Малый', 'Средний' или 'Высокий' в зависимости от значения field1, подобно размерам одежды, только для данных!

Охотники за null

Эффективная стратегия борьбы с неожиданными null значениями — призраками SQL:

SQL Скопировать код SELECT field1, coalesce(field2/NULLIF(field1, 0), 'Деление на null не было произведено!') AS field3 FROM ваша_таблица;

Полезные материалы