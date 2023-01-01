Работа с транзакциями SQL: commit после rollback в try/catch

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы избежать выполнения commit после rollback, можно использовать конструкцию TRY для осуществления SQL-операций, а в блоке CATCH управлять ошибками и установить флаг, который будет указывать на возможность commit. Взглянем на пример кода:

SQL Скопировать код DECLARE @CommitFlag BIT = 1; -- По умолчанию мы готовы к commit (если не возникнет ошибок 😉) BEGIN TRANSACTION; BEGIN TRY -- Ваши SQL-операции -- Если возникает ошибка, флаг не изменится END TRY BEGIN CATCH SET @CommitFlag = 0; -- Произошла ошибка! Операция должна быть прервана 🚨 IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION; -- Начинаем процесс отката... -- Обработка исключения производится здесь END CATCH IF @CommitFlag = 1 AND @@TRANCOUNT > 0 COMMIT TRANSACTION; -- Если ошибок нет, утверждаем транзакцию.

В данном случае @CommitFlag определяет судьбу транзакции: если его значение равно 0 , будет инициирован откат в блоке CATCH. Commit же применяется только в том случае, если флаг остаётся положительным.

Необходимость поддержания целостности транзакции: @@TRANCOUNT

В случаях работы с вложенными транзакциями или транзакциями в хранимых процедурах очень важно сохранять целостность всех элементов транзакционной цепочки. Здесь @@TRANCOUNT играет ключевую роль.

Защищаем данные от несоответствий

Используйте @@TRANCOUNT для предотвращения некорректного commit в случае, если транзакция была уже откачена. Всегда проверяйте значение @@TRANCOUNT перед применением commit или rollback:

SQL Скопировать код IF @@TRANCOUNT > 0 COMMIT TRANSACTION;

Вложенные транзакции: уровень за уровнем

Если вы работаете с вложенными транзакциями, отслеживайте количество транзакций на каждом уровне и выполните откат только на самом первом уровне. Это поможет не нарушить целостность цепочки транзакций:

SQL Скопировать код IF @@TRANCOUNT = 1 ROLLBACK TRANSACTION; ELSE SAVE TRANSACTION MySavePoint;

Эффективное использование инструментов: THROW и RAISERROR

Надлежащая обработка ошибок обеспечивает прозрачность и корректное информирование всех заинтересованных сторон. С помощью команды THROW, представленной в SQL Server 2012 и более поздних версиях, можно повторно вызывать выявленную ошибку:

SQL Скопировать код THROW; -- Повторный выброс ошибки

Для того чтобы сообщить об ошибке пользователю или в целом по причине совместимости со старыми версиями SQL сервера, можно использовать RAISERROR :

SQL Скопировать код RAISERROR ('Пользовательское сообщение об ошибке', 16, 1);

Персонализированные сообщения: Больше контекста, больше информации для разработчиков. Логи ошибок: Используйте вместе с RAISERROR процедуры логирования ошибок. Уровни серьёзности: Ставьте уровни серьёзности с учетом критичности ошибки.

Диагностика ошибок

Чтобы лучше понимать причины отказов, важно диагностировать ошибки. Для это можно использовать переменные, такие как @ErrMsg , в которой сохраняется информация об ошибках:

SQL Скопировать код DECLARE @ErrMsg NVARCHAR(2048); SET @ErrMsg = ERROR_MESSAGE(); -- @ErrMsg готова к логированию или отображению

Лучшие практики обработки ошибок

Фиксация подробностей: Записывайте сообщения об ошибках, коды ошибок, информацию о процедурах и номерах строк. Централизированный сбор логов: Собирайте всю информацию об ошибках в одном логе. Система оповещений: Создайте систему оповещения, основанную на информации об ошибках.

Визуализация

Схема управления транзакциями с использованием SQL TRY/CATCH, ROLLBACK и COMMIT:

Markdown Скопировать код Ход Транзакционного Поезда 🚂: 🔄 Начало транзакции | 🛑 Блок TRY обнаруживает ошибку | ↳ 🚧 Блок CATCH начинает действовать | ↳ 🔄 ОТКАТ транзакции | ↳ 💥 Конец цепочки, commit не происходит. | ✅ Ошибок нет ↳ 💾 COMMIT транзакции

Символ 🚧 указывает на решающий блок CATCH, обеспечивающий сохранность нашего "транзакционного поезда" и не допускающий совершение нежелательного COMMIT после обязательного ROLLBACK.

Обращайтесь к NOLOCK осторожно

Применение подсказки NOLOCK с операторами SELECT позволяет избежать блокировок данных, однако это может привести к грязному чтению. Используйте эту опцию осознанно, всегда помните о возможных рисках:

SQL Скопировать код SELECT * FROM MyTable WITH (NOLOCK);

Размышления о NOLOCK

Согласованность данных: Данные могут оказаться неточными. Параллелизм: Вашему случаю важнее скорость чтения или точность данных? Тестирование: Тщательно протестируйте эту функцию перед внедрением ее в продакшен.

Тупиковые ситуации: это не проблема!

Тупиковые ситуации или deadlocks иногда становятся проблемой при работе с транзакциями. В таких случаях установите приоритет тупиковой ситуации и при необходимости измените уровень изоляции:

SQL Скопировать код SET DEADLOCK_PRIORITY LOW; SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;

Стратегии противодействия тупиковым ситуациям

Индексирование: Правильное и точное индексирование помогает сократить время блокировки ресурсов. Последовательность доступа к данным: Всегда обращайтесь к ресурсам в одной и той же последовательности. Короткие транзакции: Чем быстрее завершаются транзакции, тем лучше.

