Работа с транзакциями SQL: commit после rollback в try/catch#SQL для аналитиков #Основы SQL #Транзакции (ACID)
Быстрый ответ
Чтобы избежать выполнения commit после rollback, можно использовать конструкцию TRY для осуществления SQL-операций, а в блоке CATCH управлять ошибками и установить флаг, который будет указывать на возможность commit. Взглянем на пример кода:
DECLARE @CommitFlag BIT = 1; -- По умолчанию мы готовы к commit (если не возникнет ошибок 😉)
BEGIN TRANSACTION;
BEGIN TRY
-- Ваши SQL-операции
-- Если возникает ошибка, флаг не изменится
END TRY
BEGIN CATCH
SET @CommitFlag = 0; -- Произошла ошибка! Операция должна быть прервана 🚨
IF @@TRANCOUNT > 0
ROLLBACK TRANSACTION; -- Начинаем процесс отката...
-- Обработка исключения производится здесь
END CATCH
IF @CommitFlag = 1 AND @@TRANCOUNT > 0
COMMIT TRANSACTION; -- Если ошибок нет, утверждаем транзакцию.
В данном случае
@CommitFlag определяет судьбу транзакции: если его значение равно
0, будет инициирован откат в блоке CATCH. Commit же применяется только в том случае, если флаг остаётся положительным.
Необходимость поддержания целостности транзакции: @@TRANCOUNT
В случаях работы с вложенными транзакциями или транзакциями в хранимых процедурах очень важно сохранять целостность всех элементов транзакционной цепочки. Здесь
@@TRANCOUNT играет ключевую роль.
Защищаем данные от несоответствий
Используйте
@@TRANCOUNT для предотвращения некорректного commit в случае, если транзакция была уже откачена. Всегда проверяйте значение
@@TRANCOUNT перед применением commit или rollback:
IF @@TRANCOUNT > 0
COMMIT TRANSACTION;
Вложенные транзакции: уровень за уровнем
Если вы работаете с вложенными транзакциями, отслеживайте количество транзакций на каждом уровне и выполните откат только на самом первом уровне. Это поможет не нарушить целостность цепочки транзакций:
IF @@TRANCOUNT = 1
ROLLBACK TRANSACTION;
ELSE
SAVE TRANSACTION MySavePoint;
Эффективное использование инструментов: THROW и RAISERROR
Надлежащая обработка ошибок обеспечивает прозрачность и корректное информирование всех заинтересованных сторон. С помощью команды THROW, представленной в SQL Server 2012 и более поздних версиях, можно повторно вызывать выявленную ошибку:
THROW; -- Повторный выброс ошибки
Для того чтобы сообщить об ошибке пользователю или в целом по причине совместимости со старыми версиями SQL сервера, можно использовать
RAISERROR:
RAISERROR ('Пользовательское сообщение об ошибке', 16, 1);
- Персонализированные сообщения: Больше контекста, больше информации для разработчиков.
- Логи ошибок: Используйте вместе с
RAISERRORпроцедуры логирования ошибок.
- Уровни серьёзности: Ставьте уровни серьёзности с учетом критичности ошибки.
Диагностика ошибок
Чтобы лучше понимать причины отказов, важно диагностировать ошибки. Для это можно использовать переменные, такие как
@ErrMsg, в которой сохраняется информация об ошибках:
DECLARE @ErrMsg NVARCHAR(2048);
SET @ErrMsg = ERROR_MESSAGE();
-- @ErrMsg готова к логированию или отображению
Лучшие практики обработки ошибок
- Фиксация подробностей: Записывайте сообщения об ошибках, коды ошибок, информацию о процедурах и номерах строк.
- Централизированный сбор логов: Собирайте всю информацию об ошибках в одном логе.
- Система оповещений: Создайте систему оповещения, основанную на информации об ошибках.
Визуализация
Схема управления транзакциями с использованием SQL TRY/CATCH, ROLLBACK и COMMIT:
Ход Транзакционного Поезда 🚂:
🔄 Начало транзакции
|
🛑 Блок TRY обнаруживает ошибку
| ↳ 🚧 Блок CATCH начинает действовать
| ↳ 🔄 ОТКАТ транзакции
| ↳ 💥 Конец цепочки, commit не происходит.
|
✅ Ошибок нет
↳ 💾 COMMIT транзакции
- Символ 🚧 указывает на решающий блок CATCH, обеспечивающий сохранность нашего "транзакционного поезда" и не допускающий совершение нежелательного COMMIT после обязательного ROLLBACK.
Обращайтесь к NOLOCK осторожно
Применение подсказки
NOLOCK с операторами SELECT позволяет избежать блокировок данных, однако это может привести к грязному чтению. Используйте эту опцию осознанно, всегда помните о возможных рисках:
SELECT * FROM MyTable WITH (NOLOCK);
Размышления о NOLOCK
- Согласованность данных: Данные могут оказаться неточными.
- Параллелизм: Вашему случаю важнее скорость чтения или точность данных?
- Тестирование: Тщательно протестируйте эту функцию перед внедрением ее в продакшен.
Тупиковые ситуации: это не проблема!
Тупиковые ситуации или deadlocks иногда становятся проблемой при работе с транзакциями. В таких случаях установите приоритет тупиковой ситуации и при необходимости измените уровень изоляции:
SET DEADLOCK_PRIORITY LOW;
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
Стратегии противодействия тупиковым ситуациям
- Индексирование: Правильное и точное индексирование помогает сократить время блокировки ресурсов.
- Последовательность доступа к данным: Всегда обращайтесь к ресурсам в одной и той же последовательности.
- Короткие транзакции: Чем быстрее завершаются транзакции, тем лучше.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик