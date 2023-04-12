Работа с типом SQL DATETIME в Java: решение проблемы#Java Core #Типы данных SQL #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
В качестве эквивалента типа
datetime в библиотеке
java.sql используйте класс
java.sql.Timestamp для работы с метками времени (timestamps). Он соответствует типу
TIMESTAMP в SQL и идеально подходит для преобразования из и в
java.util.Date. Пример его использования:
java.sql.Timestamp currentTimestamp = new java.sql.Timestamp(new java.util.Date().getTime());
Краткое руководство: как преобразовать java.util.Date в java.sql.Timestamp
Для работы с datetime и внесения или чтения метки времени из базы данных следует выбрать класс
java.sql.Timestamp. Преобразование между
java.util.Date и
java.sql.Timestamp выполняется следующим образом:
java.util.Date utilDate = new java.util.Date();
java.sql.Timestamp sqlTimestamp = new java.sql.Timestamp(utilDate.getTime());
Обратите внимание, что JDBC может игнорировать информацию о времени, если это не требуется для типа SQL-поля в базе данных. Используйте
java.sql.Timestamp для сохранения этой информации.
Подготовленные запросы: ваш инструмент для работы с SQL
При использовании
PreparedStatement важно верно указывать типы данных. Метод
setTimestamp является наилучшим решением для установки параметров времени:
PreparedStatement pstmt = connection.prepareStatement("INSERT INTO events (event_time) VALUES (?)");
pstmt.setTimestamp(1, sqlTimestamp);
Особый метод
setObject может послужить заменой для установки параметра, однако этот подход может трактоваться неоднозначно различными СУБД. Чтобы избежать подобной двусмысленности, предпочтительнее использовать метод
setTimestamp.
Продвинутое управление временем с помощью java.time
Начиная с Java 8, вы можете использовать API
java.time для работы с датами и временем. Совмещение
java.time.LocalDateTime и
java.sql.Timestamp выполняется следующим образом:
LocalDateTime localDateTime = LocalDateTime.now();
Timestamp timestamp = Timestamp.valueOf(localDateTime);
localDateTime = timestamp.toLocalDateTime();
Использование
java.time обогащает ваш код функциональностью современного API, а
java.sql.Timestamp гарантирует корректную работу с базами данных.
Визуализация
Вот как выглядит набор инструментов для работы со временем:
| Java SQL инструмент | Описание |
| ----------------------- | ------------------------------------------- |
| 🕒 Дата | `java.sql.Date` (Только информация о дате) |
| 🕒 Время | `java.sql.Time` (Информация только о времени) |
| 🕒🕞🗓️ DateTime | `java.sql.Timestamp` (Информация о дате и времени) |
Следовательно, универсальное решение — это
Timestamp:
УПРАВЛЕНИЕ СОБЫТИЯМИ:
📅🕐 `java.sql.Timestamp` -> `[2023-04-12 14:30:00]`
Класса
java.sql.DateTime не существует и он и не требуется, потому что доступен больше универсальный Timestamp.
Работа со своеобразностью datetime в вашей СУБД
Каждая СУБД имеет свои особенности при работе с датами и временем.
Timestamp не всегда может быть наилучшим выбором, особенно при необходимости учета часовых поясов.
Убедитесь, что вы понимаете требования к типам datetime вашей СУБД, и проверьте совместимость
Timestamp для предотвращения возможных проблем, связанных с потерей данных или неожиданным поведением.
Преодоление трудностей со java.sql.Timestamp
Использование
java.sql.Timestamp требует от вас максимального внимания:
- Для сохранения точности, соблюдайте правило преобразования между
java.util.Dateи
java.sql.Timestamp.
- В
PreparedStatementявно используйте
setTimestampдля параметров времени.
- Преобразуйте
java.timeобъекты в
java.sql.Timestampи обратно без усилий.
- Изучайте особенности типов дат и времени вашей СУБД для надежного хранения данных.
Олеся Тарасова
Java-разработчик