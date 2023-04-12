Работа с типом SQL DATETIME в Java: решение проблемы

Быстрый ответ

В качестве эквивалента типа datetime в библиотеке java.sql используйте класс java.sql.Timestamp для работы с метками времени (timestamps). Он соответствует типу TIMESTAMP в SQL и идеально подходит для преобразования из и в java.util.Date . Пример его использования:

java.sql.Timestamp currentTimestamp = new java.sql.Timestamp(new java.util.Date().getTime());

Краткое руководство: как преобразовать java.util.Date в java.sql.Timestamp

Для работы с datetime и внесения или чтения метки времени из базы данных следует выбрать класс java.sql.Timestamp . Преобразование между java.util.Date и java.sql.Timestamp выполняется следующим образом:

java.util.Date utilDate = new java.util.Date(); java.sql.Timestamp sqlTimestamp = new java.sql.Timestamp(utilDate.getTime());

Обратите внимание, что JDBC может игнорировать информацию о времени, если это не требуется для типа SQL-поля в базе данных. Используйте java.sql.Timestamp для сохранения этой информации.

Подготовленные запросы: ваш инструмент для работы с SQL

При использовании PreparedStatement важно верно указывать типы данных. Метод setTimestamp является наилучшим решением для установки параметров времени:

PreparedStatement pstmt = connection.prepareStatement("INSERT INTO events (event_time) VALUES (?)"); pstmt.setTimestamp(1, sqlTimestamp);

Особый метод setObject может послужить заменой для установки параметра, однако этот подход может трактоваться неоднозначно различными СУБД. Чтобы избежать подобной двусмысленности, предпочтительнее использовать метод setTimestamp .

Продвинутое управление временем с помощью java.time

Начиная с Java 8, вы можете использовать API java.time для работы с датами и временем. Совмещение java.time.LocalDateTime и java.sql.Timestamp выполняется следующим образом:

LocalDateTime localDateTime = LocalDateTime.now(); Timestamp timestamp = Timestamp.valueOf(localDateTime); localDateTime = timestamp.toLocalDateTime();

Использование java.time обогащает ваш код функциональностью современного API, а java.sql.Timestamp гарантирует корректную работу с базами данных.

Визуализация

Вот как выглядит набор инструментов для работы со временем:

| Java SQL инструмент | Описание | | ----------------------- | ------------------------------------------- | | 🕒 Дата | `java.sql.Date` (Только информация о дате) | | 🕒 Время | `java.sql.Time` (Информация только о времени) | | 🕒🕞🗓️ DateTime | `java.sql.Timestamp` (Информация о дате и времени) |

Следовательно, универсальное решение — это Timestamp :

УПРАВЛЕНИЕ СОБЫТИЯМИ: 📅🕐 `java.sql.Timestamp` -> `[2023-04-12 14:30:00]`

Класса java.sql.DateTime не существует и он и не требуется, потому что доступен больше универсальный Timestamp.

Работа со своеобразностью datetime в вашей СУБД

Каждая СУБД имеет свои особенности при работе с датами и временем. Timestamp не всегда может быть наилучшим выбором, особенно при необходимости учета часовых поясов.

Убедитесь, что вы понимаете требования к типам datetime вашей СУБД, и проверьте совместимость Timestamp для предотвращения возможных проблем, связанных с потерей данных или неожиданным поведением.

Преодоление трудностей со java.sql.Timestamp

Использование java.sql.Timestamp требует от вас максимального внимания:

Для сохранения точности, соблюдайте правило преобразования между java.util.Date и java.sql.Timestamp .

и . В PreparedStatement явно используйте setTimestamp для параметров времени.

явно используйте для параметров времени. Преобразуйте java.time объекты в java.sql.Timestamp и обратно без усилий.

объекты в и обратно без усилий. Изучайте особенности типов дат и времени вашей СУБД для надежного хранения данных.

Полезные материалы