Работа с типом данных numeric(18, 0) в SQL Server 2008 R2

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

В SQL Server тип данных NUMERIC(18, 0) классифицируется как числовой, способный обрабатывать числа до 18 знаков, которые располагаются перед десятичным разделителем, делая его идеальным для представления целых чисел без дробной части.

Пример использования:

SQL Скопировать код DECLARE @BigNumber NUMERIC(18, 0) = 123456789012345678; SELECT @BigNumber; -- Результат: 123456789012345678

Такой подход особенно актуален, когда необходимо работать с большими точными числами, например, в финансовом анализе, при обработке идентификационных номеров или в других сферах, где предпочитают точные цифровые значения.

Кратно о типе данных Numeric

В SQL Server типы NUMERIC и DECIMAL очень похожи, оба позволяют определить фиксированную точность и масштаб данных. NUMERIC(18, 0) устанавливает точность в 18 знаков и нулевой масштаб, что дает возможность сохранять целые числа в широком диапазоне от -999 999 999 999 999 999 до 999 999 999 999 999 999.

Работа с положительными и отрицательными целыми числами

Столбец с типом NUMERIC(18, 0) может содержать как отрицательные, так и положительные целые числа:

SQL Скопировать код INSERT INTO TableWithNumbers (NumberColumn) VALUES (-123456789012345678); INSERT INTO TableWithNumbers (NumberColumn) VALUES (123456789012345678);

Объем памяти, занимаемый типами Numeric

Необходимый объем памяти для хранения значений типа NUMERIC варьируется в зависимости от заданной точности. Для NUMERIC(18, 0) потребуется 9 байт, так как цифры хранятся попарно, и один байт резервируется для хранения знака.

Визуализация

Для более наглядного представления NUMERIC(18, 0) , можно сравнить его с загрузкой этажа небоскреба:

Markdown Скопировать код Здание: 🏢 (Максимальное количество размещаемых: 18 человек, Животные не допускаются) | Этаж: | Человек (Точность) | Животные (Масштаб) | | ------ | ------------------ | ------------ | | 18 | 🧍🧍🧍🧍🧍🧍🧍🧍🧍🧍🧍🧍🧍🧍🧍🧍🧍🧍 | Отсутствуют (0) |

Этаж полностью занят людьми (18), что соответствует максимальной точности, при этом животных нет, что указывает на отсутствие дробной части.

Распространенные заблуждения и различия

Numeric и Integer

Отличие между NUMERIC(18, 0) и BIGINT состоит в используемом объеме памяти: BIGINT ограничивает объем восемью байтами при максимальных значениях 2^63-1 или -2^63, в то время как NUMERIC(18, 0) позволяет разместить больший диапазон значений, обеспечивая высокую точность.

Numeric и числа с плавающей точкой

В отличие от типов FLOAT и REAL , NUMERIC(18, 0) не подвержен ошибкам округления и имеет фиксированную точность, что делает его предпочтительной опцией для финансовых и бухгалтерских приложений, требующих высокой точности в расчетах.

Изменение масштаба

Изменение масштаба, например на NUMERIC(18, 5) , позволит хранить дробные значения, но уменьшит количество цифр, доступных для записи целых чисел, до 13.

