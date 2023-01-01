Работа с регистрозависимыми названиями в Postgres#SQL для аналитиков #Основы SQL #PostgreSQL
Быстрый ответ
В PostgreSQL имена, не оформленные двойными кавычками, интерпретируются в нижнем регистре. Между тем, если имя обрамлено кавычками, на подобии
"Name", оно становится регистрозависимым. Сраним два запроса:
SELECT * FROM "Users" и
SELECT * FROM users. В первом запросе существенна заглавная буква
U, в то время как второй не различает регистр букв.
Что стоит помнить
При взаимодействии с базами данных вам следует:
- Использовать имена в нижнем регистре для единого стиля.
- При помощи
ALTER TABLEможно привести имена к строковому виду и избегать использования кавычек.
- При миграции обязательно проверьте, чтобы все идентификаторы в дампе были в нижнем регистре. Это гарантирует их правильное применение в PostgreSQL.
Миграция данных из баз, отличных от PostgreSQL
Если вы переходите с MSSQL, вам придется адаптировать дамп:
- Команда
sedдает возможность массово работать с SQL файлами. Однако будьте аккуратны, чтобы не задеть строковые литералы.
- Инструменты экспорта MSSQL могут включать в себя настройки для формирования дампа, совместимого с PostgreSQL.
Способы сделать запросы проще
С формулировкой запросов в нижнем регистре можно избежать проблем, связанных с регистрозависимостью:
SELECT * FROM users WHERE username = 'john_doe'; -- ищем 'john_doe'
Будет правильно обращаться к кавычкам в запросах только при необходимости.
Визуализация
Представим, что PostgreSQL — это библиотека, которая разделена на два сегмента, где хранятся книги с названием «Hamlet»:
Секция А 📗: ["Hamlet", "MACBETH", "Othello"]
Секция B 📘: ["HAMLET", "Macbeth", "OTHELLO"]
Вот как это будет выглядеть, если мы выполним запрос без учета регистра:
SELECT * FROM plays WHERE title = 'Hamlet'; -- учтем только 'Hamlet'
Результат будет такой:
📗🔍📘: ["Hamlet"]
# В секции А находим 'Hamlet', версий в секции B не обнаруживается.
Если выполнить запрос с учётом регистра:
SELECT * FROM plays WHERE BINARY title = 'Hamlet'; -- требуем точное совпадение
Ничего найдено не будет:
📗👓📘: []
# Ведь для PostgreSQL 'Hamlet' и 'HAMLET' это не одно и то же.
PostgreSQL требует точности, подобно внимательному библиотекарю.
Почему это важно
Регистрозависимость — это не только техническая деталь. Она может иметь весомые последствия:
- Ваш код может перестать работать из-за расхождений в регистре.
- Некорректная обработка регистра может привести к потере данных при переносе баз.
- Запросы пользователей могут выдавать ошибки, если не учесть регистрозависимость.
Что делать и чего избегать
Чтобы работа с PostgreSQL была эффективной:
- Придерживайтесь нижнего регистра при именовании таблиц и столбцов.
- Следуйте единым стандартам форматирования кода.
- В процессе миграции обязательно протестируйте приложение на корректную обработку данных с учетом регистрозависимости.
Советы по устранению неполадок
При возникновении проблем, связанных с регистрозависимостью, можно:
- Использовать
ILIKEдля поиска без учета регистра.
- При помощи ограничений можно сохранить требования к регистру в данных.
- Убедитесь, что ORM вашего приложения корректно отражает изменения в структуре базы данных.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик