Работа с регистрозависимыми названиями в Postgres

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

В PostgreSQL имена, не оформленные двойными кавычками, интерпретируются в нижнем регистре. Между тем, если имя обрамлено кавычками, на подобии "Name" , оно становится регистрозависимым. Сраним два запроса: SELECT * FROM "Users" и SELECT * FROM users . В первом запросе существенна заглавная буква U , в то время как второй не различает регистр букв.

Что стоит помнить

При взаимодействии с базами данных вам следует:

Использовать имена в нижнем регистре для единого стиля.

При помощи ALTER TABLE можно привести имена к строковому виду и избегать использования кавычек.

При миграции обязательно проверьте, чтобы все идентификаторы в дампе были в нижнем регистре. Это гарантирует их правильное применение в PostgreSQL.

Миграция данных из баз, отличных от PostgreSQL

Если вы переходите с MSSQL, вам придется адаптировать дамп:

Команда sed дает возможность массово работать с SQL файлами. Однако будьте аккуратны, чтобы не задеть строковые литералы.

Инструменты экспорта MSSQL могут включать в себя настройки для формирования дампа, совместимого с PostgreSQL.

Способы сделать запросы проще

С формулировкой запросов в нижнем регистре можно избежать проблем, связанных с регистрозависимостью:

SQL Скопировать код SELECT * FROM users WHERE username = 'john_doe'; -- ищем 'john_doe'

Будет правильно обращаться к кавычкам в запросах только при необходимости.

Визуализация

Представим, что PostgreSQL — это библиотека, которая разделена на два сегмента, где хранятся книги с названием «Hamlet»:

Markdown Скопировать код Секция А 📗: ["Hamlet", "MACBETH", "Othello"] Секция B 📘: ["HAMLET", "Macbeth", "OTHELLO"]

Вот как это будет выглядеть, если мы выполним запрос без учета регистра:

SQL Скопировать код SELECT * FROM plays WHERE title = 'Hamlet'; -- учтем только 'Hamlet'

Результат будет такой:

Markdown Скопировать код 📗🔍📘: ["Hamlet"] # В секции А находим 'Hamlet', версий в секции B не обнаруживается.

Если выполнить запрос с учётом регистра:

SQL Скопировать код SELECT * FROM plays WHERE BINARY title = 'Hamlet'; -- требуем точное совпадение

Ничего найдено не будет:

Markdown Скопировать код 📗👓📘: [] # Ведь для PostgreSQL 'Hamlet' и 'HAMLET' это не одно и то же.

PostgreSQL требует точности, подобно внимательному библиотекарю.

Почему это важно

Регистрозависимость — это не только техническая деталь. Она может иметь весомые последствия:

Ваш код может перестать работать из-за расхождений в регистре.

Некорректная обработка регистра может привести к потере данных при переносе баз.

Запросы пользователей могут выдавать ошибки, если не учесть регистрозависимость.

Что делать и чего избегать

Чтобы работа с PostgreSQL была эффективной:

Придерживайтесь нижнего регистра при именовании таблиц и столбцов.

Следуйте единым стандартам форматирования кода.

В процессе миграции обязательно протестируйте приложение на корректную обработку данных с учетом регистрозависимости.

Советы по устранению неполадок

При возникновении проблем, связанных с регистрозависимостью, можно:

Использовать ILIKE для поиска без учета регистра.

для поиска без учета регистра. При помощи ограничений можно сохранить требования к регистру в данных.

Убедитесь, что ORM вашего приложения корректно отражает изменения в структуре базы данных.

