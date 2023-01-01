logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Работа с регистрозависимыми названиями в Postgres
Перейти

Работа с регистрозависимыми названиями в Postgres

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #PostgreSQL  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

В PostgreSQL имена, не оформленные двойными кавычками, интерпретируются в нижнем регистре. Между тем, если имя обрамлено кавычками, на подобии "Name", оно становится регистрозависимым. Сраним два запроса: SELECT * FROM "Users" и SELECT * FROM users. В первом запросе существенна заглавная буква U, в то время как второй не различает регистр букв.

Пошаговый план для смены профессии

Что стоит помнить

При взаимодействии с базами данных вам следует:

  • Использовать имена в нижнем регистре для единого стиля.
  • При помощи ALTER TABLE можно привести имена к строковому виду и избегать использования кавычек.
  • При миграции обязательно проверьте, чтобы все идентификаторы в дампе были в нижнем регистре. Это гарантирует их правильное применение в PostgreSQL.

Миграция данных из баз, отличных от PostgreSQL

Если вы переходите с MSSQL, вам придется адаптировать дамп:

  • Команда sed дает возможность массово работать с SQL файлами. Однако будьте аккуратны, чтобы не задеть строковые литералы.
  • Инструменты экспорта MSSQL могут включать в себя настройки для формирования дампа, совместимого с PostgreSQL.

Способы сделать запросы проще

С формулировкой запросов в нижнем регистре можно избежать проблем, связанных с регистрозависимостью:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM users WHERE username = 'john_doe'; -- ищем 'john_doe'

Будет правильно обращаться к кавычкам в запросах только при необходимости.

Визуализация

Представим, что PostgreSQL — это библиотека, которая разделена на два сегмента, где хранятся книги с названием «Hamlet»:

Markdown
Скопировать код
Секция А 📗: ["Hamlet", "MACBETH", "Othello"]
Секция B 📘: ["HAMLET", "Macbeth", "OTHELLO"]

Вот как это будет выглядеть, если мы выполним запрос без учета регистра:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM plays WHERE title = 'Hamlet'; -- учтем только 'Hamlet'

Результат будет такой:

Markdown
Скопировать код
📗🔍📘: ["Hamlet"]
# В секции А находим 'Hamlet', версий в секции B не обнаруживается.

Если выполнить запрос с учётом регистра:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM plays WHERE BINARY title = 'Hamlet'; -- требуем точное совпадение

Ничего найдено не будет:

Markdown
Скопировать код
📗👓📘: []
# Ведь для PostgreSQL 'Hamlet' и 'HAMLET' это не одно и то же.

PostgreSQL требует точности, подобно внимательному библиотекарю.

Почему это важно

Регистрозависимость — это не только техническая деталь. Она может иметь весомые последствия:

  • Ваш код может перестать работать из-за расхождений в регистре.
  • Некорректная обработка регистра может привести к потере данных при переносе баз.
  • Запросы пользователей могут выдавать ошибки, если не учесть регистрозависимость.

Что делать и чего избегать

Чтобы работа с PostgreSQL была эффективной:

  • Придерживайтесь нижнего регистра при именовании таблиц и столбцов.
  • Следуйте единым стандартам форматирования кода.
  • В процессе миграции обязательно протестируйте приложение на корректную обработку данных с учетом регистрозависимости.

Советы по устранению неполадок

При возникновении проблем, связанных с регистрозависимостью, можно:

  • Использовать ILIKE для поиска без учета регистра.
  • При помощи ограничений можно сохранить требования к регистру в данных.
  • Убедитесь, что ORM вашего приложения корректно отражает изменения в структуре базы данных.

Полезные материалы

  1. Документация PostgreSQL: Лексическая структура — официальная документация по идентификаторам и регистрозависимости.
  2. Обсуждение регистрозависимости имён столбцов в PostgreSQL на Stack Overflow.
  3. Советы по переносу с SQL Server на PostgreSQL — подробное руководство, включая вопросы регистрозависимости.
  4. SQL Fiddle — платформа для тестирования SQL запросов в режиме онлайн, включая проверку регистрозависимости.
  5. Обсуждение регистрозависимости в PostgreSQL на Reddit.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Как PostgreSQL интерпретирует имена, не оформленные двойными кавычками?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

Свежие материалы
Вопросы по SQL на собеседовании для тестировщиков
6 сентября 2024
Системные требования для установки Swift
6 сентября 2024
Критика и ограничения HTTP
6 сентября 2024

Загрузка...